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Тур по барам Москвы + игра-квест

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12 отзывов
Николай Д.
Николай Д. – Гид из Москвы
Вместе с гидом, фотографом и другими участниками вы посетите четыре заведения города, находящиеся в одном районе, станете командой и весело 🥳 проведете время, выполняя различные задания.

В финале будет выбран «Король вечеринки» и награждены победители.

В каждом баре вам подадут приветственный шот.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Тур по барам Москвы + игра-квест
Тур по барам Москвы + игра-квест

Что вы увидите

  • 4 разных бара Москвы
  • Центр города с его старинными улочками, в зависимости от маршрута
  • Ночная жизнь города
Тур по барам — это экскурсия ⛳, вечеринка и квест по Москве сразу. В компании с другими участниками вы посетите 4 разных бара в одном районе. Гиды, координирующие группу, проводят различные задания из квеста, за которые участники зарабатывают балы. В финале получивший максимальное количество балов получает корону официального «Короля Вечеринки».
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла ещё пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

  • Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом;
  • В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодится. Don't be shy;
  • Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром;
  • В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше, уже с новыми знакомыми;
  • Это не совсем экскурсия, когда будет время, то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.
Пример заданий на туре
  • Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);
  • Сделать селфи с незнакомцем;
  • Станцевать на барной стойке.
  • Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl. Главная задача этого действия — это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

  • Бар с настойками в укромном переулке центра города;
  • Ирландский паб с кикером;
  • Бар с шотами и крафтовым пивом и танцами на барной стойке;
  • Экспат-бар, где тусят иностранные студенты и менеджеры.

Организационные детали:

  • Возраст от 18 лет;
  • Если у вас есть аллергия, то предупредите гидов об этом;
  • Форма одежды smart casual — без спорт штанов и шорт.
Что входит
  • Посещение 4 разных баров в уютной и дружеской атмосфере
  • 4 Welcome shot
  • Барный квест "Король Вечеринки"
  • Призы победителям
  • Услуги профессионального фотографа
Что не входит
  • Дополнительные затраты в баре
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Центр зала станции метро Чистые пруды/Чеховская
Место завершения
🏁 Финальный бар-клуб
Тур по барам Москвы + игра-квест
Тур по барам Москвы + игра-квест
Тур по барам Москвы + игра-квест
Тур по барам Москвы + игра-квест

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай Д.
Николай Д.
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12 отзывов оставили туристы

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