Тур по барам — это экскурсия ⛳, вечеринка и квест по Москве сразу. В компании с другими участниками вы посетите 4 разных бара в одном районе. Гиды, координирующие группу, проводят различные задания из квеста, за которые участники зарабатывают балы. В финале получивший максимальное количество балов получает корону официального «Короля Вечеринки».
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла ещё пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.
Фишки и особенности тура:
- Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом;
- В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодится. Don't be shy;
- Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром;
- В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше, уже с новыми знакомыми;
- Это не совсем экскурсия, когда будет время, то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.
Пример заданий на туре
- Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);
- Сделать селфи с незнакомцем;
- Станцевать на барной стойке.
- Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl. Главная задача этого действия — это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.
Примерный маршрут, какие это могут быть бары:
- Бар с настойками в укромном переулке центра города;
- Ирландский паб с кикером;
- Бар с шотами и крафтовым пивом и танцами на барной стойке;
- Экспат-бар, где тусят иностранные студенты и менеджеры.
Организационные детали:
- Возраст от 18 лет;
- Если у вас есть аллергия, то предупредите гидов об этом;
- Форма одежды smart casual — без спорт штанов и шорт.