Тур по барам — это экскурсия ⛳, вечеринка и квест по Москве сразу. В компании с другими участниками вы посетите 4 разных бара в одном районе. Гиды, координирующие группу, проводят различные задания из квеста, за которые участники зарабатывают балы. В финале получивший максимальное количество балов получает корону официального «Короля Вечеринки».

Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары 🍹 потише, чтобы вся группа смогла ещё пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.

В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.

Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом;

В туре участвуют иностранцы, так что начальное знанием английского вам пригодится. Don't be shy;

Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром;

В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше, уже с новыми знакомыми;

Это не совсем экскурсия, когда будет время, то у гида можно спросить инфу про бар, он ответил, но в остальном в барах происходит активное движение.

Пример заданий на туре

Сделать из салфетки розу (это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);

Сделать селфи с незнакомцем;

Станцевать на барной стойке.

Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl. Главная задача этого действия — это создание легкой атмосферы не принужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на день рождении у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

Бар с настойками в укромном переулке центра города;

Ирландский паб с кикером;

Бар с шотами и крафтовым пивом и танцами на барной стойке;

Экспат-бар, где тусят иностранные студенты и менеджеры.

Организационные детали: