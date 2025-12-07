Мои заказы

VR квесты – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «VR квесты» в Москве, цены от 1190 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
Пешая
1.5 часа
250 отзывов
Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 1625 ₽ за человека
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест по Московскому Кремлю «В поисках библиотеки Ивана Грозного»
Пешая
1 час
8 отзывов
Квест
Квест по Кремлю: Библиотека Ивана Грозного
Погрузитесь в историю с мобильным квестом по Кремлю! Призраки прошлого помогут раскрыть тайны древнего города и найти легендарные манускрипты
Начало: В Кремле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1200 ₽ за человека
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Пешая
2 часа
5 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Окунуться в историю реального персонажа из прошлого - Салтычихи, решить задания и покончить со злом
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
1190 ₽ за всё до 6 чел.
Новогодняя ёлка в A4 VR PARK
4 часа
Индивидуальная
Новогодняя ёлка в A4 VR PARK
Погрузиться в мир VR, повеселиться с друзьями и спасти праздник
Начало: В А4 VR PARK
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    7 декабря 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    В целом всё хорошо.
    В целом всё хорошоВ целом всё хорошо
  • А
    Анна
    3 декабря 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Замечательный квест, подойдет даже маленьким детям. Хорошо, что разработчик квеста не пытается объять необъятное, останавливаясь только на некоторых экспонатах. Мы очень довольны, спасибо.
    Замечательный квест, подойдет даже маленьким детям. Хорошо, что разработчик квеста не пытается объять необъятное, останавливаясь только
  • Э
    Эльвира
    30 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Ходили с детьми (6 лет), однозначно стоящая экскурсия, формат квеста детей сразу заинтересовал. Бегали по залам (хоть пару раз за
    читать дальше

    это получали замечание, конечно), и с таким азартом искали ответы. Отличная подборка для первого знакомства детей с Третьяковской галереей. Спасибо огромное! Обязательно будем рекомендовать друзьям!

    Ходили с детьми (6 лет), однозначно стоящая экскурсия, формат квеста детей сразу заинтересовал. Бегали по заламХодили с детьми (6 лет), однозначно стоящая экскурсия, формат квеста детей сразу заинтересовал. Бегали по залам
  • А
    Анна
    27 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест-экскурсия - супер. Посещали квест от Ксении в Эрмитаже, теперь решили сходить в Третьяковскую галерею. Ребенок в восторге, очень интересная подача материала. Рекомендуем всем
  • А
    Алеся
    22 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Спасибо за квест, очень классный, было интересно о картинах читать, изучать их. Детям были вовлечены, с удовольствием выполняли задания.
    Очень рекомендую для совместного времяпрепровождения.
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Задача была познакомить двух детей 7 лет с Третьяковкой и влюбить в искусство 😁

    Просто ходить по залам - не вариант.
    Решили
    читать дальше

    попробовать вариант квеста и остались очень довольны.
    Возможность ходить в своем темпе, делать паузы на буфет или подольше задержаться в понравившемся зале - для нас ценна.
    Дети были вовлечены в процесс, искали картины по подсказкам, размышляли о эмоциях людей на картинах, слушали истории о жизни художников.

    По итогу - дети просятся обратно в Галлерию, помнят название большинства картин, с которыми взаимодействовали, родители счастливы.

    Однозначно рекомендую.

  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Очень интересно! Закладывайте больше времени, если проходить не спеша.
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Отличная экскурсия с ребенком. Очень рекомендую. Задания были творческие и интересные, и оставили знания и впечатления о картинах.
    Отличная экскурсия с ребенком. Очень рекомендую. Задания были творческие и интересные, и оставили знания и впечатления о картинах
  • А
    Алина
    10 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Все замечательно, но нужно понимать, что взрослый прям работает в процессе) но все достаточно интенсивно и интересно.
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Мы впервые с дочкой 10 лет выбрали такой формат экскурсии и не пожалели. Все очень грамотно и доступно, увлекательно и интересно. Необычный подход нам зашел и мы обязательно еще к вам обратимся и уже порекомендовали Вас друзьям🫶
  • Р
    Рукавишникова
    6 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Была на экскурсии с ребёнком 6,5 лет. Для ребёнка это первый поход в Третьяковку. Мне было важно, чтобы ребёнок сохранял
    читать дальше

    интерес во время экскурсии, и чтобы ему что-то запомнилось. И всё совпало. На мой взгляд, отлично продуман маршрут, ребенок заинтересовался, сам читал инструкции в телефоне, ходил по залу, выполнял задания, советовался со мной. Я сама в восторге. По времени тоже очень четко, не успеваешь устать. Отличная экскурсия, буду ее рекомендовать для родителей с детьми. Спасибо большое организатору!

    Была на экскурсии с ребёнком 6,5 лет. Для ребёнка это первый поход в Третьяковку. Мне былоБыла на экскурсии с ребёнком 6,5 лет. Для ребёнка это первый поход в Третьяковку. Мне было
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Этот квест сделал наш поход по Третьяковской галерее увлекательным и интересным.
    Дочь 9 лет с горящими глазами прошла все задания и
    читать дальше

    сказала, что было круто 🤟

    Благодарю за прекрасную идею. Для меня как для мамы был снят вопрос как сделать поход в музей увлекательным и запоминающимся))

  • Б
    Балычевцева
    5 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Проходи квест 4 ноября. Это оказалось настоящей находкой для посещения Третьяковки с детьми в первый раз! Без него мы бы
    читать дальше

    ушли оттуда через полчаса) Настоятельно рекомендую для школьников младших классов. Единственное, желательно, чтобы ребенок умел хорошо читать сам. Мои школьники 8 и 9 лет проходили квест сами, без моего активного участия.

  • В
    Вероника
    5 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест интересный, посещение Третьяковки для детей прошло с интересом.
    Удобно, что ты никаким образом не зависишь от организатора, просто получаешь ссылку на чат бот и проходишь квест когда удобно)
    Сам квест понятен, есть карта маршрута.
    Квест интересный, посещение Третьяковки для детей прошло с интересом
  • Ю
    Юля
    2 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Сегодня проходили квест в Третьяковской галерее с детьми 8 и 10лет. Музей серьёзный, посешение первое. Квест помог" не переборщить" с
    читать дальше

    первым посещением. Дети довольные уверена,что все было только на пользу. Подобные места посещать нужно в разные возраста и периоды жизни и не всегда посещение проходит легко. Благодаря квесту наши дети с удовольствием придут сюда еще.

  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Были с детьми чуть постарше, но от этого квест оказался не менее интересным, отлично в качестве первого знакомства с Третьяковкой!
    читать дальше

    Мы и сами с удовольствием бродили за детьми, подслушивали интересные факты о картинах, радовались вовлечëнности детей в процесс. Несомненный плюс это возможность остановиться, обсудить что-то, посмотреть другие картины, не относящиеся к квесту, а потом продолжить. Спасибо, Ксения! Обязательно попробуем другие Ваши задумки!

  • Э
    Энеджан
    1 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест замечательный и по отведенному времени, и по подбору картин.
    Квест помог нам с ребёнком получить новые знания, а так же совместить наслаждение с полезной информацией.
    Всем рекомендуем!!!
  • R
    Roman
    31 октября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Отлично, семилетнему ребенку было интересно. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    31 октября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Ходили на квест с детьми 12 и 9 лет, идеальный формат для детей для первого знакомства. Единственное, текст приходилось читать с телефона, не было аудио сопровождения.
  • А
    Алла
    30 октября 2025
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    -

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «VR квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  2. Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
  3. Мобильный квест по Московскому Кремлю «В поисках библиотеки Ивана Грозного»
  4. Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
  5. Новогодняя ёлка в A4 VR PARK
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "VR квесты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1190 до 1625. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «VR квесты», 275 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль