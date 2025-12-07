Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 1625 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Квест по Кремлю: Библиотека Ивана Грозного
Погрузитесь в историю с мобильным квестом по Кремлю! Призраки прошлого помогут раскрыть тайны древнего города и найти легендарные манускрипты
Начало: В Кремле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1200 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Окунуться в историю реального персонажа из прошлого - Салтычихи, решить задания и покончить со злом
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
1190 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Новогодняя ёлка в A4 VR PARK
Погрузиться в мир VR, повеселиться с друзьями и спасти праздник
Начало: В А4 VR PARK
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил7 декабря 2025В целом всё хорошо.
- ААнна3 декабря 2025Замечательный квест, подойдет даже маленьким детям. Хорошо, что разработчик квеста не пытается объять необъятное, останавливаясь только на некоторых экспонатах. Мы очень довольны, спасибо.
- ЭЭльвира30 ноября 2025Ходили с детьми (6 лет), однозначно стоящая экскурсия, формат квеста детей сразу заинтересовал. Бегали по залам (хоть пару раз за
- ААнна27 ноября 2025Квест-экскурсия - супер. Посещали квест от Ксении в Эрмитаже, теперь решили сходить в Третьяковскую галерею. Ребенок в восторге, очень интересная подача материала. Рекомендуем всем
- ААлеся22 ноября 2025Спасибо за квест, очень классный, было интересно о картинах читать, изучать их. Детям были вовлечены, с удовольствием выполняли задания.
Очень рекомендую для совместного времяпрепровождения.
- ЕЕлена21 ноября 2025Задача была познакомить двух детей 7 лет с Третьяковкой и влюбить в искусство 😁
Просто ходить по залам - не вариант.
Решили
- ЕЕлена13 ноября 2025Очень интересно! Закладывайте больше времени, если проходить не спеша.
- ООльга12 ноября 2025Отличная экскурсия с ребенком. Очень рекомендую. Задания были творческие и интересные, и оставили знания и впечатления о картинах.
- ААлина10 ноября 2025Все замечательно, но нужно понимать, что взрослый прям работает в процессе) но все достаточно интенсивно и интересно.
- ТТатьяна9 ноября 2025Мы впервые с дочкой 10 лет выбрали такой формат экскурсии и не пожалели. Все очень грамотно и доступно, увлекательно и интересно. Необычный подход нам зашел и мы обязательно еще к вам обратимся и уже порекомендовали Вас друзьям🫶
- РРукавишникова6 ноября 2025Была на экскурсии с ребёнком 6,5 лет. Для ребёнка это первый поход в Третьяковку. Мне было важно, чтобы ребёнок сохранял
- ААнастасия5 ноября 2025Этот квест сделал наш поход по Третьяковской галерее увлекательным и интересным.
Дочь 9 лет с горящими глазами прошла все задания и
- ББалычевцева5 ноября 2025Проходи квест 4 ноября. Это оказалось настоящей находкой для посещения Третьяковки с детьми в первый раз! Без него мы бы
- ВВероника5 ноября 2025Квест интересный, посещение Третьяковки для детей прошло с интересом.
Удобно, что ты никаким образом не зависишь от организатора, просто получаешь ссылку на чат бот и проходишь квест когда удобно)
Сам квест понятен, есть карта маршрута.
- ЮЮля2 ноября 2025Сегодня проходили квест в Третьяковской галерее с детьми 8 и 10лет. Музей серьёзный, посешение первое. Квест помог" не переборщить" с
- ИИрина2 ноября 2025Были с детьми чуть постарше, но от этого квест оказался не менее интересным, отлично в качестве первого знакомства с Третьяковкой!
- ЭЭнеджан1 ноября 2025Квест замечательный и по отведенному времени, и по подбору картин.
Квест помог нам с ребёнком получить новые знания, а так же совместить наслаждение с полезной информацией.
Всем рекомендуем!!!
- RRoman31 октября 2025Отлично, семилетнему ребенку было интересно. Рекомендую!
- ЕЕкатерина31 октября 2025Ходили на квест с детьми 12 и 9 лет, идеальный формат для детей для первого знакомства. Единственное, текст приходилось читать с телефона, не было аудио сопровождения.
- ААлла30 октября 2025-
