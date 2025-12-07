М Михаил Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее В целом всё хорошо.

А Анна Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Замечательный квест, подойдет даже маленьким детям. Хорошо, что разработчик квеста не пытается объять необъятное, останавливаясь только на некоторых экспонатах. Мы очень довольны, спасибо.

Э Эльвира Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше это получали замечание, конечно), и с таким азартом искали ответы. Отличная подборка для первого знакомства детей с Третьяковской галереей. Спасибо огромное! Обязательно будем рекомендовать друзьям! Ходили с детьми (6 лет), однозначно стоящая экскурсия, формат квеста детей сразу заинтересовал. Бегали по залам (хоть пару раз за

А Анна Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Квест-экскурсия - супер. Посещали квест от Ксении в Эрмитаже, теперь решили сходить в Третьяковскую галерею. Ребенок в восторге, очень интересная подача материала. Рекомендуем всем

А Алеся Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Спасибо за квест, очень классный, было интересно о картинах читать, изучать их. Детям были вовлечены, с удовольствием выполняли задания.

Очень рекомендую для совместного времяпрепровождения.

Е Елена Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее



Просто ходить по залам - не вариант.

Решили читать дальше попробовать вариант квеста и остались очень довольны.

Возможность ходить в своем темпе, делать паузы на буфет или подольше задержаться в понравившемся зале - для нас ценна.

Дети были вовлечены в процесс, искали картины по подсказкам, размышляли о эмоциях людей на картинах, слушали истории о жизни художников.



По итогу - дети просятся обратно в Галлерию, помнят название большинства картин, с которыми взаимодействовали, родители счастливы.



Е Елена Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Очень интересно! Закладывайте больше времени, если проходить не спеша.

О Ольга Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Отличная экскурсия с ребенком. Очень рекомендую. Задания были творческие и интересные, и оставили знания и впечатления о картинах.

А Алина Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Все замечательно, но нужно понимать, что взрослый прям работает в процессе) но все достаточно интенсивно и интересно.

Т Татьяна Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Мы впервые с дочкой 10 лет выбрали такой формат экскурсии и не пожалели. Все очень грамотно и доступно, увлекательно и интересно. Необычный подход нам зашел и мы обязательно еще к вам обратимся и уже порекомендовали Вас друзьям🫶

Р Рукавишникова Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше интерес во время экскурсии, и чтобы ему что-то запомнилось. И всё совпало. На мой взгляд, отлично продуман маршрут, ребенок заинтересовался, сам читал инструкции в телефоне, ходил по залу, выполнял задания, советовался со мной. Я сама в восторге. По времени тоже очень четко, не успеваешь устать. Отличная экскурсия, буду ее рекомендовать для родителей с детьми. Спасибо большое организатору! Была на экскурсии с ребёнком 6,5 лет. Для ребёнка это первый поход в Третьяковку. Мне было важно, чтобы ребёнок сохранял

А Анастасия Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее

Дочь 9 лет с горящими глазами прошла все задания и читать дальше сказала, что было круто 🤟



Благодарю за прекрасную идею. Для меня как для мамы был снят вопрос как сделать поход в музей увлекательным и запоминающимся)) Этот квест сделал наш поход по Третьяковской галерее увлекательным и интересным.Дочь 9 лет с горящими глазами прошла все задания и

Б Балычевцева Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше ушли оттуда через полчаса) Настоятельно рекомендую для школьников младших классов. Единственное, желательно, чтобы ребенок умел хорошо читать сам. Мои школьники 8 и 9 лет проходили квест сами, без моего активного участия. Проходи квест 4 ноября. Это оказалось настоящей находкой для посещения Третьяковки с детьми в первый раз! Без него мы бы

В Вероника Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Квест интересный, посещение Третьяковки для детей прошло с интересом.

Удобно, что ты никаким образом не зависишь от организатора, просто получаешь ссылку на чат бот и проходишь квест когда удобно)

Сам квест понятен, есть карта маршрута.

Ю Юля Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше первым посещением. Дети довольные уверена,что все было только на пользу. Подобные места посещать нужно в разные возраста и периоды жизни и не всегда посещение проходит легко. Благодаря квесту наши дети с удовольствием придут сюда еще. Сегодня проходили квест в Третьяковской галерее с детьми 8 и 10лет. Музей серьёзный, посешение первое. Квест помог" не переборщить" с

И Ирина Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше Мы и сами с удовольствием бродили за детьми, подслушивали интересные факты о картинах, радовались вовлечëнности детей в процесс. Несомненный плюс это возможность остановиться, обсудить что-то, посмотреть другие картины, не относящиеся к квесту, а потом продолжить. Спасибо, Ксения! Обязательно попробуем другие Ваши задумки! Были с детьми чуть постарше, но от этого квест оказался не менее интересным, отлично в качестве первого знакомства с Третьяковкой!

Э Энеджан Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Квест замечательный и по отведенному времени, и по подбору картин.

Квест помог нам с ребёнком получить новые знания, а так же совместить наслаждение с полезной информацией.

Всем рекомендуем!!!

R Roman Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Отлично, семилетнему ребенку было интересно. Рекомендую!