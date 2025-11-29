Мои заказы

Московские места Пушкина и людей, с ним связанных

По тихим уголкам Басманного района - мимо старинных палат и историй из жизни поэта
В Харитоньевских переулках вы откроете новые уголки пушкинской Москвы: древние палаты, деревянные дома 19 века и место, куда приезжала Татьяна Ларина.

Я расскажу, что роднит родителей поэта, Юсуповых и Ивана Грозного, где могла скрываться библиотека царя и какие ещё тайны хранят эти земли.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • теремные палаты Волковых-Юсуповых — памятник архитектуры московского нарышкинского барокко. Они принадлежали роду Юсуповых 190 лет, а ещё в них снимали флигель родители Александра Пушкина
  • палаты дьяка Адриана Ратманова и полковника Василия Сухово-Кобылина
  • деревянные постройки 1870-х годов
  • дом с рыцарем и дом, похожий на средневековый замок
  • редкий памятник Ленину-гимназисту — он похож на голливудскую звезду
  • первый ЗАГС в СССР

Я расскажу:

  • об истории Огородной слободы
  • где проходила ярмарка невест из «Евгения Онегина»
  • семье Юсуповых, которые культивировали древность своего рода и связь с царём Иваном Грозным
  • кому Пушкин посвятил стихотворение «К вельможе»
  • где могла быть скрыта знаменитая библиотека Ивана Грозного

Организационные детали

Все достопримечательности осматриваем снаружи.

в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 289 туристов
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный гид, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических
читать дальше

банальностей, показать архитектуру как украшение пространства. Люблю Москву, на экскурсионных прогулках поддерживаю лёгкую, доброжелательную атмосферу. Отражение музыки в архитектуре Москвы — одна из самых интересных для меня тем, показывающая переплетение разных видов искусства в большом городе. Всегда рада открыть другим красоту и историю Москвы!

