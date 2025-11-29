В Харитоньевских переулках вы откроете новые уголки пушкинской Москвы: древние палаты, деревянные дома 19 века и место, куда приезжала Татьяна Ларина.
Я расскажу, что роднит родителей поэта, Юсуповых и Ивана Грозного, где могла скрываться библиотека царя и какие ещё тайны хранят эти земли.
Я расскажу, что роднит родителей поэта, Юсуповых и Ивана Грозного, где могла скрываться библиотека царя и какие ещё тайны хранят эти земли.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- теремные палаты Волковых-Юсуповых — памятник архитектуры московского нарышкинского барокко. Они принадлежали роду Юсуповых 190 лет, а ещё в них снимали флигель родители Александра Пушкина
- палаты дьяка Адриана Ратманова и полковника Василия Сухово-Кобылина
- деревянные постройки 1870-х годов
- дом с рыцарем и дом, похожий на средневековый замок
- редкий памятник Ленину-гимназисту — он похож на голливудскую звезду
- первый ЗАГС в СССР
Я расскажу:
- об истории Огородной слободы
- где проходила ярмарка невест из «Евгения Онегина»
- семье Юсуповых, которые культивировали древность своего рода и связь с царём Иваном Грозным
- кому Пушкин посвятил стихотворение «К вельможе»
- где могла быть скрыта знаменитая библиотека Ивана Грозного
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 289 туристов
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный гид, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
29 ноя в 11:00
1 дек в 13:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 14:00
29 ноя в 14:00
6 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
Сегодня в 12:00
29 ноя в 15:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.