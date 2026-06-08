Москва — современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно — каждый день здесь появляется что-то новое. Если вы в Москве впервые, то эта экскурсия идеальна для вас. За один день вы посетите все главные достопримечательности столицы.
Вы прогуляетесь по Красной площади и Тверской улице, заглянете в Оружейную палату и узнаете местные легенды.
Вы прогуляетесь по Красной площади и Тверской улице, заглянете в Оружейную палату и узнаете местные легенды.
Описание экскурсии
На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:
- Манежная площадь;
- Александровский сад;
- Новодевичий монастырь (снаружи);
- Воробьевы горы;
- Университет;
- Поклонную гору;
- Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
- Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
- Храм Христа Спасителя. Территория Кремля - экскурсия с аудиогидом. В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки. Здесь вы увидите соборы:.
- Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца. Посещение Оружейной палаты (по вх. билетам) Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом. Важно знать:.
- СБОР ГРУППЫ: в центре ПЛАТФОРМЫ станции метро «Площадь революции» у информационного столба • Получение билетов в кассах Кремля строго по паспорту (детям или паспорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении) • Пенсионный билет доступен только для пенсионеров ПО ВОЗРАСТУ (женщины 57+, мужчины 62+) • экскурсия по территории Кремля в аудиогидом!!
- Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.
• Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования. Важная информация:
- При группе менее 8 человек экскурсия по территории Кремля проводится с использованием аудио-гида.
- Рекомендуемый возраст — 14+.
- Посещение Оружейной палаты проходит по вх. билетам.
- Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту. Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования.
- Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы (школьные, студенческие, пенсионные). Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении. Студенческая льгота действует только на студентов дневного отделения.
- Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых.
среда, пятница и суббота в 09-30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манежная площадь
- Александровский сад
- Новодевичий монастырь (снаружи)
- Воробьевы горы
- МГУ
- Поклонная гора
- Храм Христа Спасителя
- Территория Кремля
- Колокольня Ивана Великого
- Царь-колокол, Царь-пушка
- Соборная площадь
- Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы
- Оружейная палата
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи: музей-заповедник Московский Кремль, Оружейная Палата (по вх. билетам)
- Транспортное обслуживание (на обзорную экскурсию)
Что не входит в цену
- Проезд до места сбора
- Аудио-гид в Оружейной палате
- Залог за аудиогид в Кремле (3000 руб. или значимый документ)
Где начинаем и завершаем?
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Завершение: Оружейная палата Московского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница и суббота в 09-30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При группе менее 8 человек экскурсия по территории Кремля проводится с использованием аудио-гида
- Рекомендуемый возраст - 14+
- Посещение Оружейной палаты проходит по вх. билетам
- Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту
- Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования
- Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы (школьные, студенческие, пенсионные). Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении. Студенческая льгота действует только на студентов дневного отделения
- Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Информативная экскурсия. Очень комфортная. Гид от "спутника" Наталья Игоревна большая умничка. Всё очень хорошо организовано. Даже вечером, после экскурсии перезвонила и объяснила некоторые моменты… Площадь и Александровский сад были перекрыты, пришлось немного изменить маршрут.
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Е
Замечательная обзорная экскурсия по достопримечательностям столицы, все понравилась, остались уставшие но в полном восторге, не помешало бы в экскурсию включить и алмазный фонд
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Р
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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Р
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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О
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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А
Во время пешеходной экскурсии не всегда было слышно экскурсовода, приходилось чуть ли не отталкивать других чтобы услышать, может быть рассмотреть вариант с наушниками экскурсии,
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