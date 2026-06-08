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«Московские жемчужины»: экскурсия с входными билетами в Оружейную палату

Экскурсии в музеи Москвы для всех возрастов и интересов
Москва — современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно — каждый день здесь появляется что-то новое. Если вы в Москве впервые, то эта экскурсия идеальна для вас. За один день вы посетите все главные достопримечательности столицы.

Вы прогуляетесь по Красной площади и Тверской улице, заглянете в Оружейную палату и узнаете местные легенды.
4.5
29 отзывов
«Московские жемчужины»: экскурсия с входными билетами в Оружейную палату
«Московские жемчужины»: экскурсия с входными билетами в Оружейную палату
«Московские жемчужины»: экскурсия с входными билетами в Оружейную палату

Описание экскурсии

На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:

  • Манежная площадь;
  • Александровский сад;
  • Новодевичий монастырь (снаружи);
  • Воробьевы горы;
  • Университет;
  • Поклонную гору;
  • Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
  • Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
  • Храм Христа Спасителя. Территория Кремля - экскурсия с аудиогидом. В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки. Здесь вы увидите соборы:.
  • Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца. Посещение Оружейной палаты (по вх. билетам) Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом. Важно знать:.
• Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца. Посещение Оружейной палаты (по вх. билетам) Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом. Важно знать:
  • СБОР ГРУППЫ: в центре ПЛАТФОРМЫ станции метро «Площадь революции» у информационного столба • Получение билетов в кассах Кремля строго по паспорту (детям или паспорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении) • Пенсионный билет доступен только для пенсионеров ПО ВОЗРАСТУ (женщины 57+, мужчины 62+) • экскурсия по территории Кремля в аудиогидом!!
  • Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту.

• Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования. Важная информация:

  • При группе менее 8 человек экскурсия по территории Кремля проводится с использованием аудио-гида.
  • Рекомендуемый возраст — 14+.
  • Посещение Оружейной палаты проходит по вх. билетам.
  • Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту. Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования.
  • Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы (школьные, студенческие, пенсионные). Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении. Студенческая льгота действует только на студентов дневного отделения.
  • Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых.

среда, пятница и суббота в 09-30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манежная площадь
  • Александровский сад
  • Новодевичий монастырь (снаружи)
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • Поклонная гора
  • Храм Христа Спасителя
  • Территория Кремля
  • Колокольня Ивана Великого
  • Царь-колокол, Царь-пушка
  • Соборная площадь
  • Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы
  • Оружейная палата
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи: музей-заповедник Московский Кремль, Оружейная Палата (по вх. билетам)
  • Транспортное обслуживание (на обзорную экскурсию)
Что не входит в цену
  • Проезд до места сбора
  • Аудио-гид в Оружейной палате
  • Залог за аудиогид в Кремле (3000 руб. или значимый документ)
Где начинаем и завершаем?
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Завершение: Оружейная палата Московского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница и суббота в 09-30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • При группе менее 8 человек экскурсия по территории Кремля проводится с использованием аудио-гида
  • Рекомендуемый возраст - 14+
  • Посещение Оружейной палаты проходит по вх. билетам
  • Александровский сад может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия проводится по альтернативному маршруту
  • Оплата забронированной экскурсии должна быть произведена в течение суток с момента бронирования
  • Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы (школьные, студенческие, пенсионные). Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении. Студенческая льгота действует только на студентов дневного отделения
  • Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
4
3
4
2
1
1
А
Информативная экскурсия. Очень комфортная. Гид от "спутника" Наталья Игоревна большая умничка. Всё очень хорошо организовано. Даже вечером, после экскурсии перезвонила и объяснила некоторые моменты… Площадь и Александровский сад были перекрыты, пришлось немного изменить маршрут.
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Е
Замечательная обзорная экскурсия по достопримечательностям столицы, все понравилась, остались уставшие но в полном восторге, не помешало бы в экскурсию включить и алмазный фонд
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Р
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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Р
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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О
Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод!
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А
Во время пешеходной экскурсии не всегда было слышно экскурсовода, приходилось чуть ли не отталкивать других чтобы услышать, может быть рассмотреть вариант с наушниками экскурсии,
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