Пешеходная экскурсия по Москве
Экскурсия пройдет по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете:
- что осталось во двориках и переулках самой известной улицы;
- где исторически начиналась Тверская;
- где был самый грязный рынок Москвы;
- как на Тверской двигали дома;
- где изначально стоял памятник Пушкину;
- куда делся огромный монастырь с Пушкинской площади;
- много других фактов и историй.
На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:
- Манежная площадь;
- Александровский сад;
- Новодевичий монастырь (снаружи);
- Воробьевы горы;
- Университет;
- Поклонную гору;
- Храм Христа Спасителя.
Территория Кремля
В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.
Здесь вы увидите соборы:
- Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
- Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
- Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.
Посещение Оружейной палаты
Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.
Важно знать:
- С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код