«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия

Вы увидите все главные достопримечательности Москвы за 1 день! Мы прогуляемся по Тверской улице и...

4
11 отзывов
Вы увидите все главные достопримечательности Москвы за 1 день! Мы прогуляемся по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам.

Из окон автобуса полюбуемся на Манежная площадь, Александровский сад, Воробьевы горы и другие достопримечательности.

Познакомимся с историей Кремля на его территории и посетим один из его соборов.

А напоследок вы посетите Оружейную палату в комфортном темпе с аудиогидом.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Тверская улица и прилегающие к ней переулки
  • Манежная площадь
  • Александровский сад
  • Новодевичий монастырь (снаружи)
  • Воробьевы горы
  • Университет
  • Поклонная гора
  • Храм Христа Спасителя
  • Территория Кремля
  • Колокольня Ивана Великого
  • Царь-колокол, Царь-пушка
  • Соборная площадь
  • Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы
  • Оружейная палата.
Пешеходная экскурсия по Москве

Экскурсия пройдет по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете:

  • что осталось во двориках и переулках самой известной улицы;
  • где исторически начиналась Тверская;
  • где был самый грязный рынок Москвы;
  • как на Тверской двигали дома;
  • где изначально стоял памятник Пушкину;
  • куда делся огромный монастырь с Пушкинской площади;
  • много других фактов и историй.

На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:

  • Манежная площадь;
  • Александровский сад;
  • Новодевичий монастырь (снаружи);
  • Воробьевы горы;
  • Университет;
  • Поклонную гору;
  • Храм Христа Спасителя.
Территория Кремля
В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.

Здесь вы увидите соборы:

  • Успенский, в котором венчались на царство великий цари;
  • Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;
  • Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.
Посещение Оружейной палаты
Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.

Важно знать:

  • С 28 октября по 7 ноября посетители должны носить маски и на входе показывать специальный QR-код

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
взрослые (18+)
4 800 ₽
пенсионеры (при наличии подтверждающих документов)
3 950 ₽
школьники до 16 лет (без сопровождения взрослых не допускаются)
3 750 ₽
студенты (при наличии подтверждающих документов)
3 950 ₽
школьники с 16 до 18
3 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи: музей-заповедник Московский Кремль и Оружейная Палата
  • Транспортное обслуживание (оговоренное в программе).
Что не входит
  • Проезд до места сбора
Где начинаем и завершаем
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Завершение: Москва, Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 09:15
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Пятница в 09:15

Алла В.
Алла В.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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