Пешеходная экскурсия по Москве

Экскурсия пройдет по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете:

что осталось во двориках и переулках самой известной улицы;

где исторически начиналась Тверская;

где был самый грязный рынок Москвы;

как на Тверской двигали дома;

где изначально стоял памятник Пушкину;

куда делся огромный монастырь с Пушкинской площади;

много других фактов и историй.

На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:

Манежная площадь;

Александровский сад;

Новодевичий монастырь (снаружи);

Воробьевы горы;

Университет;

Поклонную гору;

Храм Христа Спасителя.

Территория Кремля

В сопровождении местного экскурсовода вы познакомитесь с территорией Кремля, соборами и площадями, полюбуетесь величественными башнями, пройдете по самой древней и самой главной площади нашей Родины. Вы узнаете о том, как в XV веке итальянский архитектор Антонио Солари строил Московский Кремль и познакомитесь с историей Царь-Колокола и Царь-Пушки.

Здесь вы увидите соборы:

Успенский, в котором венчались на царство великий цари;

Архангельский, служивший усыпальницей великих князей и Московских царей;

Благовещенский, знаменитый иконами Феофана Грека, Андрея Рублева, Прохора с Городца.

Посещение Оружейной палаты

Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. Здесь собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.

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