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А Анна Информативная экскурсия. Очень комфортная. Гид от "спутника" Наталья Игоревна большая умничка. Всё очень хорошо организовано. Даже вечером, после экскурсии перезвонила и объяснила некоторые моменты… Площадь и Александровский сад были перекрыты, пришлось немного изменить маршрут. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Замечательная обзорная экскурсия по достопримечательностям столицы, все понравилась, остались уставшие но в полном восторге, не помешало бы в экскурсию включить и алмазный фонд Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Романова Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Романова Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Очень понравилась экскурсия. Обширная и не такая уж утомительная. Отдельная благодарность гиду Андрею. Очень колоритный экскурсовод! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет