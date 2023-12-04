Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)

Билет для посещения в Москве

Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие

Подарите себе возможность без очередей и долгого ожидания побывать в столичном музее-сокровищнице. Вы увидите легендарную шапку Мономаха и императорскую мантию. Оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Ближайшие даты:
4
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дек
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 650 ₽
Дети до 16 лет2 000 ₽
Пенсионеры2 000 ₽
Студенты2 000 ₽
Школьники 16-18 лет2 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка у Кремля и по Александровскому саду

Вы оцените могущественные стены Московского Кремля, пройдёте по Александровскому саду и познакомитесь с историей его создания. Мы расскажем, почему в саду поставили мост и какой памятник несколько раз переименовывали. Также вы увидите Могилу неизвестного солдата, почётный караул и Аллею городов-героев.

Экскурсия в Оружейную палату

Здесь хранятся старинные государственные регалии, парадная царская одежда, кареты мастеров разных стран и многое другое. Вы увидите знаменитую шапку Мономаха, роскошную мантию Александры Фёдоровны и и украшенный бриллиантами оружейный гарнитур Остен-Сакена.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
  • Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Площадь революции»
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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