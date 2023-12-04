Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Подарите себе возможность без очередей и долгого ожидания побывать в столичном музее-сокровищнице. Вы увидите легендарную шапку Мономаха и императорскую мантию. Оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 650 ₽
|Дети до 16 лет
|2 000 ₽
|Пенсионеры
|2 000 ₽
|Студенты
|2 000 ₽
|Школьники 16-18 лет
|2 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Прогулка у Кремля и по Александровскому саду
Вы оцените могущественные стены Московского Кремля, пройдёте по Александровскому саду и познакомитесь с историей его создания. Мы расскажем, почему в саду поставили мост и какой памятник несколько раз переименовывали. Также вы увидите Могилу неизвестного солдата, почётный караул и Аллею городов-героев.
Экскурсия в Оружейную палату
Здесь хранятся старинные государственные регалии, парадная царская одежда, кареты мастеров разных стран и многое другое. Вы увидите знаменитую шапку Мономаха, роскошную мантию Александры Фёдоровны и и украшенный бриллиантами оружейный гарнитур Остен-Сакена.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
- Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Площадь революции»
- Когда и как рано покупать?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 318 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
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