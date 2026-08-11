Вы посетите Оружейную палату. Увидите шапку Мономаха и императорскую мантию, оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.

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Описание билета

Прогулка у Кремля и по Александровскому саду

Вы оцените могущественные стены Московского Кремля, пройдёте по Александровскому саду и познакомитесь с историей его создания. Мы расскажем, почему в саду поставили мост и какой памятник несколько раз переименовывали. Также вы увидите Могилу Неизвестного Солдата, почётный караул и Аллею городов-героев.

Экскурсия в Оружейную палату

Здесь хранятся старинные государственные регалии, парадная царская одежда, кареты мастеров разных стран и многое другое. Вы увидите знаменитую шапку Мономаха, роскошную мантию Александры Фёдоровны и и украшенный бриллиантами оружейный гарнитур Остен-Сакена.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет

Дети до 18 лет на экскурсию без сопровождения взрослых не допускаются

Продолжительность экскурсии — 3–4 часа. Точное время зависит от доступных сеансов в Оружейной палате

Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид (при группе менее 6 человек экскурсия проводится с использованием аудио-гида)

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