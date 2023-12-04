Подарите себе возможность без очередей и долгого ожидания побывать в столичном музее-сокровищнице. Вы увидите легендарную шапку Мономаха и императорскую мантию. Оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка у Кремля и по Александровскому саду

Вы оцените могущественные стены Московского Кремля, пройдёте по Александровскому саду и познакомитесь с историей его создания. Мы расскажем, почему в саду поставили мост и какой памятник несколько раз переименовывали. Также вы увидите Могилу неизвестного солдата, почётный караул и Аллею городов-героев.

Экскурсия в Оружейную палату

Здесь хранятся старинные государственные регалии, парадная царская одежда, кареты мастеров разных стран и многое другое. Вы увидите знаменитую шапку Мономаха, роскошную мантию Александры Фёдоровны и и украшенный бриллиантами оружейный гарнитур Остен-Сакена.

Организационные детали