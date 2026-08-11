Вы посетите Оружейную палату.
Увидите шапку Мономаха и императорскую мантию, оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.
Увидите шапку Мономаха и императорскую мантию, оцените бриллианты на старинном оружии и полюбуетесь тонкой работой каретных мастеров. А ещё прогуляетесь по Александровскому саду и узнаете, почему в нём находится мост.
Описание билета
Прогулка у Кремля и по Александровскому саду
Вы оцените могущественные стены Московского Кремля, пройдёте по Александровскому саду и познакомитесь с историей его создания. Мы расскажем, почему в саду поставили мост и какой памятник несколько раз переименовывали. Также вы увидите Могилу Неизвестного Солдата, почётный караул и Аллею городов-героев.
Экскурсия в Оружейную палату
Здесь хранятся старинные государственные регалии, парадная царская одежда, кареты мастеров разных стран и многое другое. Вы увидите знаменитую шапку Мономаха, роскошную мантию Александры Фёдоровны и и украшенный бриллиантами оружейный гарнитур Остен-Сакена.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Дети до 18 лет на экскурсию без сопровождения взрослых не допускаются
- Продолжительность экскурсии — 3–4 часа. Точное время зависит от доступных сеансов в Оружейной палате
- Экскурсию по Александровскому саду проведёт один из гидов нашей команды, в Оружейной палате — местный гид (при группе менее 6 человек экскурсия проводится с использованием аудио-гида)
Бронирование экскурсии
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- Билет для пенсионеров доступен по возрасту: 60+ лет для женщин, 65+ лет для мужчин
- Бесплатно поменять данные или отменить билет можно за 3+ дня до начала экскурсии. Если позже — деньги за билет не возвращаются
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00 и 13:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3650 ₽
|Дети до 6 лет
|1900 ₽
|Студенты
|3500 ₽
|Пенсионеры (по возрасту: жен 60+, муж 65+)
|3600 ₽
|Участники БД и СВО, инвалиды I и II гр.
|1900 ₽
|Школьники 16-18 лет
|3350 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|3350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь революции»
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00 и 13:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2736 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная занимательная экскурсия.
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Е
Хорошая организация процесса, понятные инструкции, особенно по месту встречи:)! Хороший гид по Александровскому парку, жалко, что мало было времени, с этим гидом там можно было провести более длительную экскурсию. До Оружейной палаты довели, все отлично.
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Интересная экскурсия, познавательная. Узнали много нового и интересного.
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И
Отличная, познавательная экскурсия в Оружейную палату Кремля. Интересный рассказ о всех экспозициях. Свободное время после экскурсии позволяет более внимательно осмотреть все, что заинтересовало. Огромное спасибо организаторам за четкость всех подготовительных действий.
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спасибо за интересную экскурсию, билеты без очередей.
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Е
Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты, также по этим билетам смогли прогуляться по территории Кремля и посетить Соборную площадь, на
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