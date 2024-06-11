Познакомиться с главной сокровищницей русских князей, царей и императоров
Основа одного из старейших музеев России — ювелирные изделия, иностранные дары послов, парадные одеяния и прочие ценности.
Вы увидите икону, которой измеряли рост знатного ребёнка, бриллиантовый одуванчик, который не отличить от настоящего, и сапоги, которые царь сшил своими руками. Мы расскажем, зачем взвешивали подарки и почему шубы носили мехом внутрь.
Коллекция ювелирных изделий домонгольского периода. Мы расскажем, что Дмитрий Донской получил от византийского императора. А ещё — как драгоценности княжеской семьи попали в руки простых крестьян и что из этого вышло.
Оклады на иконы и Библии, изготовленные мастерами Оружейной палаты. Вы полюбуетесь шедеврами русской ювелирной школы 14–19 веков.
Дары иностранных государств. Вы рассмотрите лучшую в мире коллекцию английского художественного серебра 16–17 веков. И узнаете, почему подарки русскому царю обязательно взвешивались.
Регалии и парадные одеяния русских правителей и патриархов. Мы расскажем, почему раньше шубы надевались мехом внутрь, а подкладкой наружу.
Яйца Фаберже — легендарные ювелирные изделия. Вы узнаете, из какого яйца маленький поезд заводится крошечным золотым ключиком и едет.
Коллекция тронов и карет. Вы услышите, почему карету Бориса Годунова часто поднимали и переставляли на дороге, и разберётесь, как связаны Екатерина Великая, Григорий Орлов и летняя коляска.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты — 1500 руб. /чел. (билеты нужно купить для себя и для гида)
На экскурсию нельзя брать большие рюкзаки, колющие и режущие предметы
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1655 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает читать дальше
живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег: аккредитованные гиды Москвы, прошедшие государственную аттестацию и имеющие многолетний стаж работы в сфере туризма. Все мы очень любим Москву и умеем влюблять в неё наших путешественников с первых минут экскурсии!