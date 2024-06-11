Основа одного из старейших музеев России — ювелирные изделия, иностранные дары послов, парадные одеяния и прочие ценности. Вы увидите икону, которой измеряли рост знатного ребёнка, бриллиантовый одуванчик, который не отличить от настоящего, и сапоги, которые царь сшил своими руками. Мы расскажем, зачем взвешивали подарки и почему шубы носили мехом внутрь.

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Коллекция ювелирных изделий домонгольского периода. Мы расскажем, что Дмитрий Донской получил от византийского императора. А ещё — как драгоценности княжеской семьи попали в руки простых крестьян и что из этого вышло.

Оклады на иконы и Библии, изготовленные мастерами Оружейной палаты. Вы полюбуетесь шедеврами русской ювелирной школы 14–19 веков.

Дары иностранных государств. Вы рассмотрите лучшую в мире коллекцию английского художественного серебра 16–17 веков. И узнаете, почему подарки русскому царю обязательно взвешивались.

Регалии и парадные одеяния русских правителей и патриархов. Мы расскажем, почему раньше шубы надевались мехом внутрь, а подкладкой наружу.

Яйца Фаберже — легендарные ювелирные изделия. Вы узнаете, из какого яйца маленький поезд заводится крошечным золотым ключиком и едет.

Коллекция тронов и карет. Вы услышите, почему карету Бориса Годунова часто поднимали и переставляли на дороге, и разберётесь, как связаны Екатерина Великая, Григорий Орлов и летняя коляска.

Организационные детали