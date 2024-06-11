Оружейная палата Московского Кремля

Познакомиться с главной сокровищницей русских князей, царей и императоров
Основа одного из старейших музеев России — ювелирные изделия, иностранные дары послов, парадные одеяния и прочие ценности.

Вы увидите икону, которой измеряли рост знатного ребёнка, бриллиантовый одуванчик, который не отличить от настоящего, и сапоги, которые царь сшил своими руками. Мы расскажем, зачем взвешивали подарки и почему шубы носили мехом внутрь.
Оружейная палата Московского Кремля
Оружейная палата Московского Кремля
Оружейная палата Московского Кремля
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Коллекция ювелирных изделий домонгольского периода. Мы расскажем, что Дмитрий Донской получил от византийского императора. А ещё — как драгоценности княжеской семьи попали в руки простых крестьян и что из этого вышло.

Оклады на иконы и Библии, изготовленные мастерами Оружейной палаты. Вы полюбуетесь шедеврами русской ювелирной школы 14–19 веков.

Дары иностранных государств. Вы рассмотрите лучшую в мире коллекцию английского художественного серебра 16–17 веков. И узнаете, почему подарки русскому царю обязательно взвешивались.

Регалии и парадные одеяния русских правителей и патриархов. Мы расскажем, почему раньше шубы надевались мехом внутрь, а подкладкой наружу.

Яйца Фаберже — легендарные ювелирные изделия. Вы узнаете, из какого яйца маленький поезд заводится крошечным золотым ключиком и едет.

Коллекция тронов и карет. Вы услышите, почему карету Бориса Годунова часто поднимали и переставляли на дороге, и разберётесь, как связаны Екатерина Великая, Григорий Орлов и летняя коляска.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 1500 руб. /чел. (билеты нужно купить для себя и для гида)
  • На экскурсию нельзя брать большие рюкзаки, колющие и режущие предметы
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеОружейная палатаПопулярные местаКремльВоенные

Похожие экскурсии из Москвы

Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
168 отзывов
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
12 июня в 11:00
13 июня в 16:30
6 200 за всё до 6 чел.
Московский Кремль с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
50 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Вокруг стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 940 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам