Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Входной билет 🎫 позволит Вам посетить без очереди основную экспозицию, расположенную в главном здании Государственной третьяковской галереи по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер. 10 в течение одного дня. Билет 🎫 может быть использован в течении 30 дней, начиная с даты оформления.

Важно: в заказе должен быть обязательно минимум 1 платный билет: сформировать заказ только на бесплатный билет 🎫 невозможно. Билет 🎫 придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.

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