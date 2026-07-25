Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут — посетите Третьяковскую галерею. Этот музей настоящий must visit во время путешествия по столице. Здесь хранится самая огромная коллекция русской живописи — более 1300 работ. А еще у вас есть возможность избежать огромных очередей на кассе. Покупайте билет на сайте и проходите без очереди.
Описание билетаВходной билет позволит Вам посетить без очереди основную экспозицию, расположенную в главном здании Государственной третьяковской галереи по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер. 10 в течение одного дня. Билет может быть использован в течении 30 дней, начиная с даты оформления. Важно: в заказе должен быть обязательно минимум 1 платный билет: сформировать заказ только на бесплатный билет невозможно. Билет придет вам на электронную почту ближе к дате посещения. Дополнительная информация: Меценат и предприниматель Павел Михайлович Третьяков задумал свою галерею как национальное собрание, то есть состоящее исключительно из произведений русских художников и художников, внесших весомый вклад в русское искусство. В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 г. передал Москве свое художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье и безупречный вкус Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день составляет золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в основное здание Государственной Третьяковской галереи.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия (можно приобрести дополнительно к входным билетам).
Место начала и завершения?
Лаврушинский переулок, д. 10
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 402 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Наконец-то я побывала в Третьяковской галерее. Для первого раза я посмотрела известные мне картины. Одного посещения для какой галереи мало и через три часа я просто устала от впечатлений. Но за три часа я получила заряд положительных эмоций, которого хватит надолго.
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Е
Всё прекрасно, сплошной восторг!!!!!
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И
Это же Третьяковка!!!
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К
В Третьяковку можно ходить много раз и каждый раз увидеть нечто новое. Самая лучшая галерея в Москве. Сейчас я вижу отношение художника к модели или к сюжету. Например, отношение Ильи
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К
В Третьяковку можно ходить много раз и каждый раз увидеть нечто новое. Самая лучшая галерея в Москве. Сейчас я вижу отношение художника к модели или к сюжету. Например, отношение Ильи
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T
Богатая экспозиция шедевров русского искусства живописи, запечатленные на холсте истории как отдельных людей, так и исторических событий. впечатления только положительные. Организовано все на высшем уровне - удобство для посетителей, указатели, обеспечение безопасности, есть где отдохнуть. Спасибо работникам музея.
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