Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Входной билет в Третьяковскую галерею

4.4
33 отзыва
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут — посетите Третьяковскую галерею.

Этот музей 🖼 настоящий must visit во время путешествия по столице.

Здесь хранится самая огромная коллекция русской живописи — более 1300 работ.

А еще у вас есть возможность избежать огромных очередей на кассе.

Покупайте билет 🎫 на сайте и проходите без очереди.
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Входной билет в Третьяковскую галерею
Входной билет в Третьяковскую галерею
Входной билет 🎫 позволит Вам посетить без очереди основную экспозицию, расположенную в главном здании Государственной третьяковской галереи по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер. 10 в течение одного дня. Билет 🎫 может быть использован в течении 30 дней, начиная с даты оформления.
Важно: в заказе должен быть обязательно минимум 1 платный билет: сформировать заказ только на бесплатный билет 🎫 невозможно. Билет 🎫 придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.

Дополнительная информация:

  • Меценат и предприниматель Павел Михайлович Третьяков задумал свою галерею как национальное собрание, то есть состоящее исключительно из произведений русских художников и художников, внесших весомый вклад в русское искусство. В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 г. передал Москве свое художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье и безупречный вкус Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день составляет золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства.
+Что входит
  • входной билет в основное здание Государственной Третьяковской галереи.
Что не входит
  • личные расходы
  • экскурсия (можно приобрести дополнительно к входным билетам).
Начало и место завершения
🚩 Лаврушинский переулок, д. 10
Входной билет в Третьяковскую галерею
Входной билет в Третьяковскую галерею

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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