Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Входной билет 🎫 позволит Вам посетить без очереди основную экспозицию, расположенную в главном здании Государственной третьяковской галереи по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер. 10 в течение одного дня. Билет 🎫 может быть использован в течении 30 дней, начиная с даты оформления.
Важно: в заказе должен быть обязательно минимум 1 платный билет: сформировать заказ только на бесплатный билет 🎫 невозможно. Билет 🎫 придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.
Дополнительная информация:
Меценат и предприниматель Павел Михайлович Третьяков задумал свою галерею как национальное собрание, то есть состоящее исключительно из произведений русских художников и художников, внесших весомый вклад в русское искусство. В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 г. передал Москве свое художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье и безупречный вкус Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день составляет золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства.
+Что входит
входной билет в основное здание Государственной Третьяковской галереи.
–Что не входит
личные расходы
экскурсия (можно приобрести дополнительно к входным билетам).
Начало и место завершения
🚩 Лаврушинский переулок, д. 10
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