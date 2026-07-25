Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут — посетите Третьяковскую галерею. Этот музей настоящий must visit во время путешествия по столице. Здесь хранится самая огромная коллекция русской живописи — более 1300 работ. А еще у вас есть возможность избежать огромных очередей на кассе. Покупайте билет на сайте и проходите без очереди. 4.8 402 отзыва

Экскурсии Музеи Ваш гид в Москве Задать вопрос Билет для посещения 770 ₽ за человека 4.8 402 отзыва Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Входной билет позволит Вам посетить без очереди основную экспозицию, расположенную в главном здании Государственной третьяковской галереи по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер. 10 в течение одного дня. Билет может быть использован в течении 30 дней, начиная с даты оформления. Важно: в заказе должен быть обязательно минимум 1 платный билет: сформировать заказ только на бесплатный билет невозможно. Билет придет вам на электронную почту ближе к дате посещения. Дополнительная информация: Меценат и предприниматель Павел Михайлович Третьяков задумал свою галерею как национальное собрание, то есть состоящее исключительно из произведений русских художников и художников, внесших весомый вклад в русское искусство. В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 г. передал Москве свое художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье и безупречный вкус Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день составляет золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства.

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Ответы на вопросы Что включено Входной билет в основное здание Государственной Третьяковской галереи. Что не входит в цену Личные расходы

Экскурсия (можно приобрести дополнительно к входным билетам). Место начала и завершения? Лаврушинский переулок, д. 10 Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.