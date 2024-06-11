Знаменитые режиссёры говорят, что в Горках Ленинских можно найти более 3 млн удачных ракурсов! Здесь сняли 300+ фильмов и сериалов.
Я расскажу, чем приглянулась усадьба Людмиле Гурченко (а вы знали про её режиссёрское амплуа?), Регине Тодоровской и Станиславу Говорухину. И покажу «звёздные» локации из фильмов «Брат-2», «Бесы» и сериала «Анна-детективъ».
Я расскажу, чем приглянулась усадьба Людмиле Гурченко (а вы знали про её режиссёрское амплуа?), Регине Тодоровской и Станиславу Говорухину. И покажу «звёздные» локации из фильмов «Брат-2», «Бесы» и сериала «Анна-детективъ».
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Когда-то в Горках Ленин произнес фразу: «Важнейшим из искусств является кино…». Она стала для усадьбы буквально пророческой и определила ее дальнейшую судьбу.
В фильмографии Горок уже более 300 сериалов и кинофильмов разной степени масштабности. Мы прогуляемся с вами по центральным локациям, увидим главный дом и флигели, посетим хозяйственный двор. И отыщем самые яркие из 3 млн ракурсов, которые так полюбились киношникам.
Вы узнаете
- Как в усадьбу попал Ленин и почему он заговорил о кино
- Кто такая Анна Миронова и как она повлияла на судьбу усадьбы
- Какие фильмы и сериалы здесь снимали
- Какие истории происходили здесь на съёмках
- Какие киноприметы реально работают
Организационные детали
- Входной билет на территорию усадьбы оплачивается дополнительно в кассе (100 руб. /чел.)
- Экскурсия проходит только по территории усадьбы. Посещение музеев — только за доп. плату в сопровождении музейных гидов. Экскурсии проходят по расписанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В усадьбе Ленинские Горки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Москве
Актриса, продюсер, автор цикла «Кинопутешествия». Постоянный эксперт телеканалов ТВЦ, Москва 24. Опыт работы в туризме — более 25 лет.Задать вопрос
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