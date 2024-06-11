Знаменитые режиссёры говорят, что в Горках Ленинских можно найти более 3 млн удачных ракурсов! Здесь сняли 300+ фильмов и сериалов. Я расскажу, чем приглянулась усадьба Людмиле Гурченко (а вы знали про её режиссёрское амплуа?), Регине Тодоровской и Станиславу Говорухину. И покажу «звёздные» локации из фильмов «Брат-2», «Бесы» и сериала «Анна-детективъ».

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Когда-то в Горках Ленин произнес фразу: «Важнейшим из искусств является кино…». Она стала для усадьбы буквально пророческой и определила ее дальнейшую судьбу.

В фильмографии Горок уже более 300 сериалов и кинофильмов разной степени масштабности. Мы прогуляемся с вами по центральным локациям, увидим главный дом и флигели, посетим хозяйственный двор. И отыщем самые яркие из 3 млн ракурсов, которые так полюбились киношникам.

Вы узнаете

Как в усадьбу попал Ленин и почему он заговорил о кино

Кто такая Анна Миронова и как она повлияла на судьбу усадьбы

Какие фильмы и сериалы здесь снимали

Какие истории происходили здесь на съёмках

Какие киноприметы реально работают

Организационные детали