1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
Пройти за героями картины «Брат-2» и узнать историю создания киношедевра
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Горки Ленинские: 4 женщины из 5 эпох
От Софии Палеолог до «Анна-детективъ»: истории знаменитых женщин усадьбы
Начало: В усадьбе Горки Ленинские
9 июня в 14:00
11 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
«Московский Голливуд». Киноистории усадьбы Горки Ленинские
Увидеть великолепный образец русской архитектуры и места жизни десятков киногероев
Начало: В усадьбе Ленинские Горки
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
- ООлег20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, много интересного узнали про места, где проводили съемки известных советских фильмов
- ЕЕвгений19 мая 2024Все очень понравилось, время пролетело незаметно. Будем теперь брать и другие экскурсии.
- ЖЖанна12 мая 2024Заинтересовалась этой экскурсией, как только она попалась мне на глаза - и не только потому, что Ленинские Горки это место
- ВВадим23 апреля 2024Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Рекомендуем всем!!!
- ИИнна21 апреля 2024Ирина, спасибо огромное за такую красивую и атмосферную прогулку! Вы открыли мне совершено новую Москву - тёплую, уютную, полную приятных
- ВВиктория20 апреля 2024Экскурсия, где вам точно не будет скучно. Интерактивная, веселая, динамичная. На ней нет «посмотрите направо…, теперь налево…» Наталья всех погрузила
- ЕЕлена20 апреля 2024Экскурсия понравилась. Очень удобно, что экскурсовода слышно в наушники🙂 Приятный голос, интересные истории-время пролетело не заметно
- ЮЮлия15 апреля 2024Путешествие в мир кино с Натальей оказалось захватывающим, увлекательным и познавательным. Ее истории о работе на киноплощадке проникли глубоко в
- ЕЕлена22 января 2024Очень понравилась прогулка с Екатериной по московским улочкам и дворикам, а её рассказы о местах сьёмок известных фильмов вдохновили на
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