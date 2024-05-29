Киноэкскурсии

Найдено 11 экскурсий в категории «Киноэкскурсии» в Москве, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800 за человека
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600 за всё до 7 чел.
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800 за человека
Автопутешествие по киноместам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
В чем сила, брат? По местам съёмок культового фильма
Пройти за героями картины «Брат-2» и узнать историю создания киношедевра
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Горки Ленинские: 4 женщины из 5 эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Горки Ленинские: 4 женщины из 5 эпох
От Софии Палеолог до «Анна-детективъ»: истории знаменитых женщин усадьбы
Начало: В усадьбе Горки Ленинские
9 июня в 14:00
11 июня в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500 за всё до 10 чел.
«Московский Голливуд». Киноистории усадьбы Горки Ленинские
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Московский Голливуд». Киноистории усадьбы Горки Ленинские
Увидеть великолепный образец русской архитектуры и места жизни десятков киногероев
Начало: В усадьбе Ленинские Горки
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Автопутешествие по киноместам Москвы
    Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
    Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия дляСкажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия дляСкажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для
  • О
    Олег
    20 мая 2024
    «Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
    Экскурсия очень понравилась, много интересного узнали про места, где проводили съемки известных советских фильмов
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    «Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
    Все очень понравилось, время пролетело незаметно. Будем теперь брать и другие экскурсии.
  • Ж
    Жанна
    12 мая 2024
    Горки Ленинские: 4 женщины из 5 эпох
    Заинтересовалась этой экскурсией, как только она попалась мне на глаза - и не только потому, что Ленинские Горки это место
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    с богатой историей. Очень хотелось узнать, кто же эти "4 женщины", которым предстояло соперничать за мне внимание с самим дедушкой Лениным. Скажу честно: женские истории усадьбы интригуют гораздо больше, чем похождения Ильича. А в исполнении гида Алëны повествование превращается в настоящий спектакль, с грамотно продуманным сценарием и бережно подобранными фактами. Получила невероятное удовольствие и открыла для, себя новые имена. Искренне рекомендую эту экскурсию - как идею для поездки выходного дня, семейной прогулки, девичника или свидания.

  • В
    Вадим
    23 апреля 2024
    По Тверской до Садового кольца: киноистория района
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Рекомендуем всем!!!
  • И
    Инна
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по местам культовых фильмов
    Ирина, спасибо огромное за такую красивую и атмосферную прогулку! Вы открыли мне совершено новую Москву - тёплую, уютную, полную приятных
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    сюрпризов. И вдохновили еще больше гулять, исследовать, творить! Ваша любовь к Москве заразительна - и я с удовольствием буду гулять снова и снова по местам, которые мы прошли вместе:) Спасибо, что поделились историями, кадрами, чудесными московскими двориками - все это я, как драгоценные сокровища, увезу с собой в Петербург и буду хранить и вспоминать с теплом и благодарностью ✨ Желаю вам новых прекрасных маршрутов и самых лучших компаньонов на них!)

  • В
    Виктория
    20 апреля 2024
    Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
    Экскурсия, где вам точно не будет скучно. Интерактивная, веселая, динамичная. На ней нет «посмотрите направо…, теперь налево…» Наталья всех погрузила
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    в мир кино. Каждый был и актером, и оператором, и помощником режиссера. Задействованы были все. Веселой компанией после экскурсии долго пересматривали фотки, видео, смеялись. Выбрали монтажера. Ждем фильм!

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
    Экскурсия понравилась. Очень удобно, что экскурсовода слышно в наушники🙂 Приятный голос, интересные истории-время пролетело не заметно
  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2024
    Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
    Путешествие в мир кино с Натальей оказалось захватывающим, увлекательным и познавательным. Ее истории о работе на киноплощадке проникли глубоко в
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    душу, заставив задуматься о том, как создаются великие шедевры и какова трудовая атмосфера за кадром. В несколько часов экскурсии я погрузилась в мир советского кинематографа, что после этого буду просматривать классические фильмы, чтобы пережить всю их глубину и красоту. Спасибо ей огромное за прогулку, а также за советы!

  • Е
    Елена
    22 января 2024
    Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
    Очень понравилась прогулка с Екатериной по московским улочкам и дворикам, а её рассказы о местах сьёмок известных фильмов вдохновили на
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    просмотр забытых кинокартин. Погода была в этот день морозная, но маршрут был спланирован таким образом, что мы заходили в несколько атмосферных кафе с чудесным кофе. Рекомендуем экскурсию туристам, которые не боятся нехоженых троп и любят исследовать старинные улочки.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Киноэкскурсии»

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  1. «Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
  2. Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
  3. Фотопрогулка по местам культовых фильмов
  4. По Тверской до Садового кольца: киноистория района
  5. Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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