Перед вами красивый особняк на Яузской улице — исторический памятник и живое пространство, где хочется побыть подольше. Здесь красиво, уютно, спокойно.
Отличное место, чтобы почитать — вслух и по ролям, найти на карте локации, описанные в романе, а потом отправиться в путь, чтобы увидеть всё своими глазами. Я приглашаю вас в книжное путешествие, и начнётся оно прямо здесь!
Описание экскурсии
Около часа мы проведём в особняке: походим, сфотографируемся, поиграем, рассмотрим карту и проложим маршрут нашего книжного путешествия. И, конечно, почитаем отрывки из разных романов:
— Акунин «Любовник смерти»
— Гиляровский «Москва и москвичи»
— Ильф и Петров «12 стульев»
— сборник «Истории домов, рассказанные их жителями»
Авторы и герои этих произведений станут нашими проводниками по городу.
А потом час-полтора будем гулять — по улицам, бульварам и переулкам неподалёку. Вы увидите:
- храм, в котором герой просил милостыню, а на самом деле передавал записки от смерти — и это совсем не про спиритический сеанс
- площадь, где сначала спасали вещи от пожара, потом нанимали подённых рабочих, потом учили детей, а теперь водят экскурсии
- реку Рачку, Подкопаев овраг и легендарные Кулишки — заодно узнаете, что это такое
- конный экипаж и один из первых безлошадных экипажей в тихой подворотне
Вы прочувствуете и увидите Москву такой, какой не видели раньше ❤️
Организационные детали
В особняке можно выпить чаю, кофе или что-нибудь покрепче — по желанию за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Яузской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.
