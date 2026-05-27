Перед вами красивый особняк на Яузской улице — исторический памятник и живое пространство, где хочется побыть подольше. Здесь красиво, уютно, спокойно. Отличное место, чтобы почитать — вслух и по ролям, найти на карте локации, описанные в романе, а потом отправиться в путь, чтобы увидеть всё своими глазами. Я приглашаю вас в книжное путешествие, и начнётся оно прямо здесь!

Описание экскурсии

Около часа мы проведём в особняке: походим, сфотографируемся, поиграем, рассмотрим карту и проложим маршрут нашего книжного путешествия. И, конечно, почитаем отрывки из разных романов:

— Акунин «Любовник смерти»

— Гиляровский «Москва и москвичи»

— Ильф и Петров «12 стульев»

— сборник «Истории домов, рассказанные их жителями»

Авторы и герои этих произведений станут нашими проводниками по городу.

А потом час-полтора будем гулять — по улицам, бульварам и переулкам неподалёку. Вы увидите:

храм, в котором герой просил милостыню, а на самом деле передавал записки от смерти — и это совсем не про спиритический сеанс

площадь, где сначала спасали вещи от пожара, потом нанимали подённых рабочих, потом учили детей, а теперь водят экскурсии

реку Рачку, Подкопаев овраг и легендарные Кулишки — заодно узнаете, что это такое

конный экипаж и один из первых безлошадных экипажей в тихой подворотне

Вы прочувствуете и увидите Москву такой, какой не видели раньше ❤️

Организационные детали

В особняке можно выпить чаю, кофе или что-нибудь покрепче — по желанию за доплату.