Сообщество «вольных каменщиков» считается во всем мире одним из самых древних, мистических и могущественных. Многие слышали о масонах, но информация противоречива и обрывочна, поэтому кажется, что в России движение не получило широкого распространения, а в Москве уж тем более не найти следов таинственной ложи.

Тем временем, с масонами были связаны известнейшие личности: А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. И. Кутузов, М. Ю. Лермонтов и многие другие.

Следы активной деятельности секретной организации сохранились в столице и до наших дней — многие постройки отмечены неясными знаками, а «всевидящее око» зорко глядит на ничего не подозревающих горожан. Попытайтесь расшифровать загадочные послания на нашей интерактивной экскурсии!