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Москва масонская: тайные послания в городе

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Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
На нашей экскурсии 🧭 вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы.

Вы увидите немало мистических знаков, оставленных членами мистической масонской организации.

Кто были эти люди? Чем они занимались и во что верили? Зачем они оставляли эти загадочные знаки на фасадах зданий? Что значат эти символы? Вместе мы разгадаем загадки масонов.
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  • 👥Групповая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 900 ₽ за человека

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Москва масонская: тайные послания в городе

Что вы увидите

  • Исторический центр Москвы
Сообщество «вольных каменщиков» считается во всем мире одним из самых древних, мистических и могущественных. Многие слышали о масонах, но информация противоречива и обрывочна, поэтому кажется, что в России движение не получило широкого распространения, а в Москве уж тем более не найти следов таинственной ложи.
Тем временем, с масонами были связаны известнейшие личности: А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. И. Кутузов, М. Ю. Лермонтов и многие другие.
Следы активной деятельности секретной организации сохранились в столице и до наших дней — многие постройки отмечены неясными знаками, а «всевидящее око» зорко глядит на ничего не подозревающих горожан. Попытайтесь расшифровать загадочные послания на нашей интерактивной экскурсии!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 станция метро Краснопресненская, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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