9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Между Мясницкой и Большой Лубянкой

Прогулка по самому загадочному району Москвы

Андрей
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Андрей – ваш гид
Познакомиться с таинственным районом в самом центре Москвы, узнать историю домов, расположенных в «треугольнике», услышать рассказы о тайных обществах и знаменитых людях, обитающих здесь в разное время, и взглянуть на известные улицы под новым углом.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой

Что вас ожидает

Тайные общества московского «треугольника»
Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы. По крайней мере, так было с начала 18-го до середины 20-го века. В этом «треугольнике» имел дом Яков Брюс, селились и скрывались российские масоны, и даже уже после революции в одном из домов существовала секретная лаборатория тайного ордена розенкрейцеров «Эмеш редевивус».

Известные жители района и истории построек
Кроме представителей тайных обществ в «треугольнике» жили, учились и работали многие знаменитые писатели и художники — Александр Родченко, семья Лансере, семья Пастернаков и многие другие известные личности, о которых я вам расскажу. Поговорим о касимовских татарах, также вы узнаете историю католической общины Москвы, увидите здания первой в Москве телефонной станции, католический храм Святого Людовика, французский лицей имени Дюма и перестроенный в НИИ католический храм Петра и Павла. Кроме того, если будет открыто — зайдём в Сретенский монастырь, где вы полюбуетесь красотой этого заповедного уголка Москвы.

Организационные детали

  • Встречаемся у выхода из перехода от метро Лубянка рядом с книжным магазином Библио Глобус.
  • Завершение экскурсии у станции метро Тургеневская.
  • Путешественникам, которые забронируют сразу несколько моих экскурсий, предоставляется скидка: для двух забронированных экскурсий — 10%, для трех экскурсий — скидка 20%, для 5 экскурсий — скидка 30%. Сходить на экскурсии нужно в течение 3 месяцев (если вы забронировали 5 экскурсий — в течение 6 месяцев).
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Между Мясницкой и Большой Лубянкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
С пользой для ума и с удовольствием для души прошла наша экскурсия. Один из лучших вариантов празднования дня рождения - умный и доброжелательный рассказчик, компания друзей, хорошая погода.
28 августа 2019
Андрей отличный специалист прекрасно владеющий темой и обладающий глубокими знаниями истории.
12 июля 2019
Гид великолепный, экскурсу очень интересная и неординарная! Всем рекомендую!!!
23 июня 2019
Отмечали др веселой кампанией коренных и почти москвичей.
2 часа (скорее всего больше, но мы часов не наблюдали) пешей прогулки между Мясницкой и Лубянкой прошли на ура!

Андрей - прекрасный гид, помимо "основной программы" отвечал на бесконечные вопросы восторженных слушателей, + замечательный человек, с которым можно подискутировать на любые темы из любых областей наук.
14 мая 2019
Андрей отличный гид. Приятно и познавательно прогулялись по любимому городу.
26 августа 2018
Андрей- кладезь интересной информации. Мы москвичи, искали "нетуристическую" экскурсию, чтобы узнать о своем городе что-то новое. Ожидания полностью оправдались, спасибо большое!!!
13 августа 2018
Экскурсия и гид очень понравились. Рекомендую.
16 апреля 2018
Интересно и познавательно
20 ноября 2017
Все очень понравилось! Гид подстроился к требованиям экскурсантов. Молодец!

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