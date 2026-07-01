9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадочный треугольник Москвы - между Мясницкой и Большой Лубянкой

Про первого русского масона, секретную лабораторию и институт из храма
Район Белого города между Бульварным кольцом, Мясницкой и Большой Лубянкой — самый загадочный треугольник Москвы 18–20 веков.

Идём гулять — и вы познакомитесь с его историей, узнаете о домах и тайных обществах, услышите истории знаменитых жителей и увидите привычные улицы под новым углом.
4.9
18 отзывов
Загадочный треугольник Москвы - между Мясницкой и Большой Лубянкой
Загадочный треугольник Москвы - между Мясницкой и Большой Лубянкой
Загадочный треугольник Москвы - между Мясницкой и Большой Лубянкой

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • первую в городе телефонную станцию.
  • католический храм Святого Людовика.
  • французский лицей имени Дюма.
  • перестроенный в НИИ католический храм Петра и Павла.

И узнаете:

  • какие писатели, художники и другие известные личности здесь жили, учились и работали.
  • в каком доме была секретная лаборатория тайного ордена розенкрейцеров.
  • как связаны с этими местами касимовские татары и католическая община Москвы.
  • где селились и скрывались российские масоны.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4394 туристов
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
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и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей-замечательный гид. Рекомендую.
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Маргарита
Насыщенный маршрут под руководством знающего гида. Видно, что Андрей исходил район вдоль и поперек и любит эти места. Особенно впечатляет Сретенский собор в завершении прогулки
Насыщенный маршрут под руководством знающего гида. Видно, что Андрей исходил район вдоль и поперек и любит
Насыщенный маршрут под руководством знающего гида. Видно, что Андрей исходил район вдоль и поперек и любит
Насыщенный маршрут под руководством знающего гида. Видно, что Андрей исходил район вдоль и поперек и любит
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О
Отмечали др веселой кампанией коренных и почти москвичей.
2 часа (скорее всего больше, но мы часов не наблюдали) пешей прогулки между Мясницкой и Лубянкой прошли на ура!

Андрей - прекрасный гид, помимо "основной программы" отвечал на бесконечные вопросы восторженных слушателей, + замечательный человек, с которым можно подискутировать на любые темы из любых областей наук.
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Дарья
Замечательная и познавательная прогулка! мы москвичи, но даже не подозревали, что в центре города так интересно! вроде знаем все основные улицы, а во дворы и закоулки не заглядываем, всё времени нет)))! спасибо Андрею за очень интересный маршрут и удивительные знания! очень эрудированный человек.
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Светлана
11 июня гуляли с Андреем от Лубянки до Мясницкой. Замечательный рассказчик! Очень много интересных фактов и историй. Забредали в такие уголки, куда сам никогда и ни за что не доберешься! Обязательно будем ещё гулять с Андреем. И отдельное спасибо за книгу!! Она замечательная 👍👍🥰🥰
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Т
С пользой для ума и с удовольствием для души прошла наша экскурсия. Один из лучших вариантов празднования дня рождения - умный и доброжелательный рассказчик, компания друзей, хорошая погода.
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