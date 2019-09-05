9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайные общества московского «треугольника»

Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы. По крайней мере, так было с начала 18-го до середины 20-го века. В этом «треугольнике» имел дом Яков Брюс, селились и скрывались российские масоны, и даже уже после революции в одном из домов существовала секретная лаборатория тайного ордена розенкрейцеров «Эмеш редевивус».

Известные жители района и истории построек

Кроме представителей тайных обществ в «треугольнике» жили, учились и работали многие знаменитые писатели и художники — Александр Родченко, семья Лансере, семья Пастернаков и многие другие известные личности, о которых я вам расскажу. Поговорим о касимовских татарах, также вы узнаете историю католической общины Москвы, увидите здания первой в Москве телефонной станции, католический храм Святого Людовика, французский лицей имени Дюма и перестроенный в НИИ католический храм Петра и Павла. Кроме того, если будет открыто — зайдём в Сретенский монастырь, где вы полюбуетесь красотой этого заповедного уголка Москвы.