Экскурсия по Москве, посвященная масонской истории, раскрывает влияние вольных каменщиков на российскую культуру и политику. Гид расскажет о знаменитых масонах, таких как Петр I и Пушкин, и покажет знаковые места, включая Шталмейстерский дворец и дом Пашкова. Участники узнают о символах, украшающих московские здания, и их значении. Эта экскурсия - уникальная возможность понять суть одного из самых загадочных братств в истории

Описание экскурсии

Масонство в России: хроника и лица

Вы узнаете, как появилось и развивалось движение у нас в стране, кем были самые влиятельные члены ордена и выясните роль Петра I в истории ордена. Суворов, Кутузов, Пушкин, Чаадаев… кто еще из известных людей принадлежал к братству? Об этом — при встрече! Гид также расскажет об истинном значении масонских ритуалов, вере, идеалах и целях вольных каменщиков. Кроме того, в контексте темы вы услышите о сложном жизненном пути гениального архитектора Карла Магнуса Витберга и первом проекте храма Христа Спасителя, который так и остался нереализованным.

Знаковые места и знаки масонов

Вы увидите Шталмейстерский дворец, принадлежавший выдающемуся русскому масону Новикову. Осмотрите усадьбы Орлова, Голицына и Хрущева-Селезнева, где проходили собрания членов тайной ложи. Гид обратит ваше внимание на удивительную пассифлору, «распустившуюся» на фасаде старинного арбатского дома, изображения акаций и свастик на стенах и львиные головы, украшающие дворянские особняки. И отдельная часть рассказа будет посвящена потрясающему дому Пашкова, отмеченному сакральными знаками, где речь пойдет о значении символов и смысле их появления на московских зданиях.

Организационные детали