Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков

О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом

Участие в геополитических процессах, влияние на ход истории, связи с оккультными силами — общество вольных каменщиков не дает покоя людям уже который век.

В компании нашего эрудированного гида вы расшифруете их секретные символы, которыми отмечены здания столицы, узнаете о российской части истории ордена и разберетесь детальнее в сути самого таинственного и влиятельного братства.
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Масонство в России: хроника и лица

Вы узнаете, как появилось и развивалось движение у нас в стране, кем были самые влиятельные члены ордена и выясните роль Петра I в истории ордена. Суворов, Кутузов, Пушкин, Чаадаев… кто еще из известных людей принадлежал к братству? Об этом — при встрече! Гид также расскажет об истинном значении масонских ритуалов, вере, идеалах и целях вольных каменщиков. Кроме того, в контексте темы вы услышите о сложном жизненном пути гениального архитектора Карла Магнуса Витберга и первом проекте храма Христа Спасителя, который так и остался нереализованным.

Знаковые места и знаки масонов

Вы увидите Шталмейстерский дворец, принадлежавший выдающемуся русскому масону Новикову. Осмотрите усадьбы Орлова, Голицына и Хрущева-Селезнева, где проходили собрания членов тайной ложи. Гид обратит ваше внимание на удивительную пассифлору, «распустившуюся» на фасаде старинного арбатского дома, изображения акаций и свастик на стенах и львиные головы, украшающие дворянские особняки. И отдельная часть рассказа будет посвящена потрясающему дому Пашкова, отмеченному сакральными знаками, где речь пойдет о значении символов и смысле их появления на московских зданиях.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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