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Описание
Что вас ожидает
Масонство в России: хроника и лица
Вы узнаете, как появилось и развивалось движение у нас в стране, кем были самые влиятельные члены ордена и выясните роль Петра I в истории ордена. Суворов, Кутузов, Пушкин, Чаадаев… кто еще из известных людей принадлежал к братству? Об этом — при встрече! Гид также расскажет об истинном значении масонских ритуалов, вере, идеалах и целях вольных каменщиков. Кроме того, в контексте темы вы услышите о сложном жизненном пути гениального архитектора Карла Магнуса Витберга и первом проекте храма Христа Спасителя, который так и остался нереализованным.
Знаковые места и знаки масонов
Вы увидите Шталмейстерский дворец, принадлежавший выдающемуся русскому масону Новикову. Осмотрите усадьбы Орлова, Голицына и Хрущева-Селезнева, где проходили собрания членов тайной ложи. Гид обратит ваше внимание на удивительную пассифлору, «распустившуюся» на фасаде старинного арбатского дома, изображения акаций и свастик на стенах и львиные головы, украшающие дворянские особняки. И отдельная часть рассказа будет посвящена потрясающему дому Пашкова, отмеченному сакральными знаками, где речь пойдет о значении символов и смысле их появления на московских зданиях.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Москве
Провёл 1573 экскурсии для 2305 туристов
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.