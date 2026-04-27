Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Погрузитесь в мир масонов, расшифруйте их символы на зданиях Москвы и узнайте о тайнах, скрытых в истории столицы. Увлекательная экскурсия ждет вас
Экскурсия по Москве, посвященная масонской истории, раскрывает влияние вольных каменщиков на российскую культуру и политику.
Гид расскажет о знаменитых масонах, таких как Петр I и Пушкин, и покажет знаковые места, включая Шталмейстерский дворец и дом Пашкова. Участники узнают о символах, украшающих московские здания, и их значении. Эта экскурсия - уникальная возможность понять суть одного из самых загадочных братств в истории
Вы узнаете, как появилось и развивалось движение у нас в стране, кем были самые влиятельные члены ордена и выясните роль Петра I в истории ордена. Суворов, Кутузов, Пушкин, Чаадаев… кто еще из известных людей принадлежал к братству? Об этом — при встрече! Гид также расскажет об истинном значении масонских ритуалов, вере, идеалах и целях вольных каменщиков. Кроме того, в контексте темы вы услышите о сложном жизненном пути гениального архитектора Карла Магнуса Витберга и первом проекте храма Христа Спасителя, который так и остался нереализованным.
Знаковые места и знаки масонов
Вы увидите Шталмейстерский дворец, принадлежавший выдающемуся русскому масону Новикову. Осмотрите усадьбы Орлова, Голицына и Хрущева-Селезнева, где проходили собрания членов тайной ложи. Гид обратит ваше внимание на удивительную пассифлору, «распустившуюся» на фасаде старинного арбатского дома, изображения акаций и свастик на стенах и львиные головы, украшающие дворянские особняки. И отдельная часть рассказа будет посвящена потрясающему дому Пашкова, отмеченному сакральными знаками, где речь пойдет о значении символов и смысле их появления на московских зданиях.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
1000 ₽
Студенты
1000 ₽
Дети до 17 лет
900 ₽
Стандартный билет
1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21026 туристов
Миссия нашей команды — открывать город через призму искренней любви и глубокого знания. Наши гиды — историки, культурологи и краеведы с академическим багажом знаний — создают увлекательные маршруты, где каждый читать дальшеуменьшить
факт — это часть большой истории.
Мы хорошо знаем Москву, придерживаемся индивидуального подхода к каждому путешественнику, умеем превращать прогулки в захватывающие путешествия, способны увлекать и взрослых, и детей, а ещё постоянно обновляем свои знания и расширяем профессиональный кругозор.
Любовь к городу — главный двигатель нашей работы. А наша цель — чтобы вы ушли с экскурсии с новым взглядом на Москву и желанием вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Совершенно неожиданным образом попали на экскурсию и остались очень довольны. Нашем экскурсоводом был Андрей, он очень подробно, интересно и доходчиво рассказывал нам про масонов, кто они, откуда и зачем))) погода читать дальшеуменьшить
в этот день прямо так скажем оказалась мало расположена для долгих прогулок и экскурсий, но это не помешало ходить, смотреть и слушать интересные истории, которые рассказывал Андрей. Большое ему спасибо! за интересную экскурсию и за то, что она была рассказана не просто заранее выученными фразами из книг, а простым и понятным языком, после чего действительно захотелось почитать про масонов и их историю))
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Е
Елена
Экскурсия понравилась! Интересный маршрут в центре Москвы, много интересной редкой информации. Андрей замечательно провел экскурсию, чувствуется большой опыт и знания. Рекомендуем!
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Анастасия
Потрясающая экскурсия, спасибо большое Андрею. С первых минут захватил все внимание нашей группы, интересно и познавательно. Я в восторге, рекомендую.
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Н
Наталья
Великолепная экскурсия и прекрасный гид! Очень рекомендую, узнаете много нового и интересного!
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Е
Елена
экскурсия перевернула мнение о масонах)
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Ольга
Интересно подана информация, прогулка приятная, организовано отлично. Благодарю за экскурсию!
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