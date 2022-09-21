Москва меняется с молниеносной скоростью. Я интересуюсь сохранением ее исторического наследия и с любопытством наблюдаю за появлением новых «центров притяжения». На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки, рассматривая знаковые дома разных столетий. Я помогу вам разобраться в архитектурных стилях и поделюсь фантастическими панорамами столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Люди и панорамы Москвы

Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя. Вспомнив его историю, выйдем на Патриарший мост и полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку. А также поговорим о связанных с городом промышленниках, инженерах и меценатах. Вы услышите о кондитере фон Эйнеме, владельце водочного завода Смирнове и авторе проекта Дворца Советов — Борисе Иофане.

Дом на набережной и ГЭС-2

На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство. А во двориках легендарного Дома на набережной вы узнаете, как жили представители советской элиты. В завершение я покажу таинственные палаты Аверкия Кириллова, хранящие дух Старой Москвы, и чудесный музей в подклете Никольского храма.

Архитектурные секреты

Мы будем много говорить о столичной архитектуре. Я расскажу, как в 1920-30-е годы в Москве строили и передвигали многотонные дома. Как воссоздавали казалось бы утраченные здания и докомпоновывали фасады, что такое «русский стиль» и кто проектировал городские мосты. А еще вы узнаете, как настоящие мастера своего дела создают «живую» архитектуру, передающую дух времени.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.