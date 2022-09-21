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Описание
Что вас ожидает
Люди и панорамы Москвы
Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя. Вспомнив его историю, выйдем на Патриарший мост и полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку. А также поговорим о связанных с городом промышленниках, инженерах и меценатах. Вы услышите о кондитере фон Эйнеме, владельце водочного завода Смирнове и авторе проекта Дворца Советов — Борисе Иофане.
Дом на набережной и ГЭС-2
На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство. А во двориках легендарного Дома на набережной вы узнаете, как жили представители советской элиты. В завершение я покажу таинственные палаты Аверкия Кириллова, хранящие дух Старой Москвы, и чудесный музей в подклете Никольского храма.
Архитектурные секреты
Мы будем много говорить о столичной архитектуре. Я расскажу, как в 1920-30-е годы в Москве строили и передвигали многотонные дома. Как воссоздавали казалось бы утраченные здания и докомпоновывали фасады, что такое «русский стиль» и кто проектировал городские мосты. А еще вы узнаете, как настоящие мастера своего дела создают «живую» архитектуру, передающую дух времени.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Меня зовут Олеся. Я лингвист, искусствовед и аккредитованный экскурсовод по Москве. На своих тематических экскурсиях стараюсь раскрыть город во всем его многообразии. Приглашаю вас в путешествие по знакомой и незнакомой столице. Мы вспомним, как менялся город на протяжении веков, и попробуем представить Москву будущего.