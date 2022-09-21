Москва: от допетровских палат до ГЭС-2

Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом

Москва меняется с молниеносной скоростью.

Я интересуюсь сохранением ее исторического наследия и с любопытством наблюдаю за появлением новых «центров притяжения».

На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки, рассматривая знаковые дома разных столетий. Я помогу вам разобраться в архитектурных стилях и поделюсь фантастическими панорамами столицы.
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
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Описание

Что вас ожидает

Люди и панорамы Москвы

Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя. Вспомнив его историю, выйдем на Патриарший мост и полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку. А также поговорим о связанных с городом промышленниках, инженерах и меценатах. Вы услышите о кондитере фон Эйнеме, владельце водочного завода Смирнове и авторе проекта Дворца Советов — Борисе Иофане.

Дом на набережной и ГЭС-2

На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство. А во двориках легендарного Дома на набережной вы узнаете, как жили представители советской элиты. В завершение я покажу таинственные палаты Аверкия Кириллова, хранящие дух Старой Москвы, и чудесный музей в подклете Никольского храма.

Архитектурные секреты

Мы будем много говорить о столичной архитектуре. Я расскажу, как в 1920-30-е годы в Москве строили и передвигали многотонные дома. Как воссоздавали казалось бы утраченные здания и докомпоновывали фасады, что такое «русский стиль» и кто проектировал городские мосты. А еще вы узнаете, как настоящие мастера своего дела создают «живую» архитектуру, передающую дух времени.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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