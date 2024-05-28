Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы. В увлекательное водное путешествие вы можете отправиться от нескольких причалов: Киевский, Китай-город/Устьинский, Нескучный сад, Воробьевы горы. Красота столицы С борта теплохода вы увидите уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса. Перед вами проплывут Стадион «Лужники», парк им. А М. Горького, памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и парящий мост в парке «Зарядье». Важная информация:

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