Приглашаем вас на увлекательную речную прогулку по центру Москвы. С акватории реки вы полюбуетесь видами улиц и знаменитыми достопримечательностями — Красной площадью, Кремлем, Собором Василия Блаженного и т. д. Откройте для себя другую Москву!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 12:45, 13:37, 14:05, 14:26, 15:00, 15:30, 16:22, 16:50, 17:11, 17:45, 18:15, 19:07, 19:35, 19:56, 20:30
Что вас ожидает:
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
Описание экскурсии
Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы. В увлекательное водное путешествие вы можете отправиться от нескольких причалов: Киевский, Китай-город/Устьинский, Нескучный сад, Воробьевы горы. Красота столицы С борта теплохода вы увидите уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса. Перед вами проплывут Стадион «Лужники», парк им. А М. Горького, памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и парящий мост в парке «Зарядье». Важная информация:
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 600 ₽
|Детский (с 5 до 12 лет)
|от 400 ₽
|Детский (до 5 лет)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Cергей
28 мая 2024
прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен.
Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
Р
Рамиля
28 мая 2024
Е
Елена
27 мая 2024
Слишком громко играла музыка.
Ю
Юлия
20 мая 2024
В
Валентина
18 мая 2024
Прогулка отличная! Вежливый приятный персонал, в наличии пледы, горячий чай, приятная музыка. Были очень классные места внизу, где смогли насладиться красотой Москвы, закатом и бурлящей водой
Остались очень теплые воспоминания
Остались очень теплые воспоминания
L
Liudmila
1 мая 2024
Отличный не быстрый параходик, все можно было рассмотреть, приятная прогулка
Г
Гульнара
1 мая 2024
Спасибо большое за прогулку на теплоходе! Всё во время началось. Приятно удивились, что длительность путешествия была на много дольше, чем заявлено, больше 1,5 часов. Погода была чудесная много красоты удалось посмотреть. Жаль, что не было экскурсии. В следующий раз будем брать уже с экскурсией! Благодарю дети довольны и это главное!!! 🙏🥰
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