Москва - первое знакомство: главное за 4 часа

Проехать по самым красивым местам столицы и получить общее представление о её достопримечательностях

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Вы услышите биение сердца московской истории на Красной площади и увидите остатки Китайгородской стены — памятника средневековой фортификации. Проедете по набережным Москвы-реки с ажурными мостами. Познакомитесь с историей главного храма России и легендами Площади трёх вокзалов.

А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Москва - первое знакомство: главное за 4 часа
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки красавицы-Москвы

Я познакомлю вас с Первопрестольной, которая, несмотря на свой холёный внешний вид, рада каждому и дарит всем жителям России частичку себя. По пути я расскажу главное о формировании и развитии города — его прошлое мы будем рассматривать в контексте российской истории в целом. И отдельно поговорим о культурной жизни столицы.

Вы прокатитесь и прогуляетесь вдоль знаменитых исторических площадей. Узнаете о центральных московских кольцах — Бульварном и Садовом. Увидите мосты Москвы-реки и полюбуетесь панорамой с Воробьёвых гор. А также проедете мимо вотчины российского кино и познакомитесь с футуристической архитектурой на примере башен комплекса Москва-Сити.

В нашей программе:

  • Комсомольская площадь
  • Красная площадь (остановка с выходом)
  • стены Китай-города
  • храм Христа Спасителя
  • набережные Москвы-реки
  • памятник Владимиру Крестителю
  • Воробьёвы горы (остановка с выходом)
  • Москва-Сити
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Quashqai
  • В связи с загруженностью дорог продолжительность и последовательность маршрута могут меняться

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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