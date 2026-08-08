Вы услышите биение сердца московской истории на Красной площади и увидите остатки Китайгородской стены — памятника средневековой фортификации. Проедете по набережным Москвы-реки с ажурными мостами. Познакомитесь с историей главного храма России и легендами Площади трёх вокзалов.
А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.
А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.
Описание экскурсии
Визитные карточки красавицы-Москвы
Я познакомлю вас с Первопрестольной, которая, несмотря на свой холёный внешний вид, рада каждому и дарит всем жителям России частичку себя. По пути я расскажу главное о формировании и развитии города — его прошлое мы будем рассматривать в контексте российской истории в целом. И отдельно поговорим о культурной жизни столицы.
Вы прокатитесь и прогуляетесь вдоль знаменитых исторических площадей. Узнаете о центральных московских кольцах — Бульварном и Садовом. Увидите мосты Москвы-реки и полюбуетесь панорамой с Воробьёвых гор. А также проедете мимо вотчины российского кино и познакомитесь с футуристической архитектурой на примере башен комплекса Москва-Сити.
В нашей программе:
- Комсомольская площадь
- Красная площадь (остановка с выходом)
- стены Китай-города
- храм Христа Спасителя
- набережные Москвы-реки
- памятник Владимиру Крестителю
- Воробьёвы горы (остановка с выходом)
- Москва-Сити
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Omoda C7 2025 г. в
- При необходимости можем начать экскурсию от любого ж/д вокзала Москвы
- За доплату могу забрать вас в аэропорту Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский
- В связи с загруженностью дорог продолжительность и последовательность маршрута могут меняться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
Входит в следующие категории Москвы
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