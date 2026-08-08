Вы услышите биение сердца московской истории на Красной площади и увидите остатки Китайгородской стены — памятника средневековой фортификации. Проедете по набережным Москвы-реки с ажурными мостами. Познакомитесь с историей главного храма России и легендами Площади трёх вокзалов. А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Визитные карточки красавицы-Москвы

Я познакомлю вас с Первопрестольной, которая, несмотря на свой холёный внешний вид, рада каждому и дарит всем жителям России частичку себя. По пути я расскажу главное о формировании и развитии города — его прошлое мы будем рассматривать в контексте российской истории в целом. И отдельно поговорим о культурной жизни столицы.

Вы прокатитесь и прогуляетесь вдоль знаменитых исторических площадей. Узнаете о центральных московских кольцах — Бульварном и Садовом. Увидите мосты Москвы-реки и полюбуетесь панорамой с Воробьёвых гор. А также проедете мимо вотчины российского кино и познакомитесь с футуристической архитектурой на примере башен комплекса Москва-Сити.

В нашей программе:

Комсомольская площадь

Красная площадь (остановка с выходом)

стены Китай-города

храм Христа Спасителя

набережные Москвы-реки

памятник Владимиру Крестителю

Воробьёвы горы (остановка с выходом)

Москва-Сити

и многое другое

Организационные детали