Проехать по самым красивым местам столицы и получить общее представление о её достопримечательностях
Вы услышите биение сердца московской истории на Красной площади и увидите остатки Китайгородской стены — памятника средневековой фортификации. Проедете по набережным Москвы-реки с ажурными мостами. Познакомитесь с историей главного храма России и легендами Площади трёх вокзалов.
А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.
А также окинете взглядом просторы столицы с Воробьёвых гор и оцените футуристический облик Москвы-Сити.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки красавицы-Москвы
Я познакомлю вас с Первопрестольной, которая, несмотря на свой холёный внешний вид, рада каждому и дарит всем жителям России частичку себя. По пути я расскажу главное о формировании и развитии города — его прошлое мы будем рассматривать в контексте российской истории в целом. И отдельно поговорим о культурной жизни столицы.
Вы прокатитесь и прогуляетесь вдоль знаменитых исторических площадей. Узнаете о центральных московских кольцах — Бульварном и Садовом. Увидите мосты Москвы-реки и полюбуетесь панорамой с Воробьёвых гор. А также проедете мимо вотчины российского кино и познакомитесь с футуристической архитектурой на примере башен комплекса Москва-Сити.
В нашей программе:
- Комсомольская площадь
- Красная площадь (остановка с выходом)
- стены Китай-города
- храм Христа Спасителя
- набережные Москвы-реки
- памятник Владимиру Крестителю
- Воробьёвы горы (остановка с выходом)
- Москва-Сити
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Quashqai
- В связи с загруженностью дорог продолжительность и последовательность маршрута могут меняться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели 399 экскурсий для 446 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на Юге России и собрала там команду гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу! Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным Шато и фермам. Мы будем рады знакомству, и постараемся сделать ваш отдых особенным!Задать вопрос
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