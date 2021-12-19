Наша экскурсия начнётся с интересного рассказа о событиях, предшествовавших появлению храма Христа Спасителя. Вы поймете, как раньше назывался район и что на этом месте находилось, а также познакомитесь с местными легендами, живущими в городе по сей день. Затем мы пройдем на Патриарший мост, с которого откроется великолепный вид на Кремль.
Убранство собора
Продолжим экскурсию уже внутри храма — вы увидите галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года. Внутреннее убранство собора поможет разгадать сюжеты основных храмовых росписей, узнать о судьбе храма и людях, принимавших участие в его создании. Мы осмотрим редкий алтарь в виде часовни, чудотворные иконы и памятные знаки.
Панорама Москвы
В завершение поднимемся на лифтах на колокольни храма, с которых открываются панорамные виды на главные достопримечательности города. Вы увидите огромные колокола вблизи, разглядите с высоты 40 метров Кремль, сталинские высотки, старинные палаты 17 века, памятник Петру I, комплекс Москвы-Сити и Крымский мост. А пока вы делаете живописные снимки, я расскажу краткую историю всех памятников.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты (400 рублей с человека) на посещение смотровой площадки с подъёмом на лифте
Экскурсия проводится в верхнем храме и на смотровой площадке
Самостоятельно можно посетить нижний храм
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 419 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды читать дальшеуменьшить
и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Работаю с командой профессиональных, увлечённых гидов. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тамара
Очень познавательный исторический экскурс!
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