Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя

Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону

Храм Христа Спасителя – символ божественного заступничества за Россию в Отечественную войну 1812 года.

Собор вновь распахнул свои врата 31 декабря 1999 года, в канун 2000-летия Рождества Христова, и сейчас вмещает до 10 000 человек.

На экскурсии вы раскроете историю его строительства, а также что планировали возвести на месте уничтоженного в 1931-м году храма.
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя

Что вас ожидает

История храма

Наша экскурсия начнётся с интересного рассказа о событиях, предшествовавших появлению храма Христа Спасителя. Вы поймете, как раньше назывался район и что на этом месте находилось, а также познакомитесь с местными легендами, живущими в городе по сей день. Затем мы пройдем на Патриарший мост, с которого откроется великолепный вид на Кремль.

Убранство собора

Продолжим экскурсию уже внутри храма — вы увидите галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года. Внутреннее убранство собора поможет разгадать сюжеты основных храмовых росписей, узнать о судьбе храма и людях, принимавших участие в его создании. Мы осмотрим редкий алтарь в виде часовни, чудотворные иконы и памятные знаки.

Панорама Москвы

В завершение поднимемся на лифтах на колокольни храма, с которых открываются панорамные виды на главные достопримечательности города. Вы увидите огромные колокола вблизи, разглядите с высоты 40 метров Кремль, сталинские высотки, старинные палаты 17 века, памятник Петру I, комплекс Москвы-Сити и Крымский мост. А пока вы делаете живописные снимки, я расскажу краткую историю всех памятников.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты (400 рублей с человека) на посещение смотровой площадки с подъёмом на лифте
  • Экскурсия проводится в верхнем храме и на смотровой площадке
  • Самостоятельно можно посетить нижний храм

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
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