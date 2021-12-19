Храм Христа Спасителя – символ божественного заступничества за Россию в Отечественную войну 1812 года. Собор вновь распахнул свои врата 31 декабря 1999 года, в канун 2000-летия Рождества Христова, и сейчас вмещает до 10 000 человек. На экскурсии вы раскроете историю его строительства, а также что планировали возвести на месте уничтоженного в 1931-м году храма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История храма

Наша экскурсия начнётся с интересного рассказа о событиях, предшествовавших появлению храма Христа Спасителя. Вы поймете, как раньше назывался район и что на этом месте находилось, а также познакомитесь с местными легендами, живущими в городе по сей день. Затем мы пройдем на Патриарший мост, с которого откроется великолепный вид на Кремль.

Убранство собора

Продолжим экскурсию уже внутри храма — вы увидите галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года. Внутреннее убранство собора поможет разгадать сюжеты основных храмовых росписей, узнать о судьбе храма и людях, принимавших участие в его создании. Мы осмотрим редкий алтарь в виде часовни, чудотворные иконы и памятные знаки.

Панорама Москвы

В завершение поднимемся на лифтах на колокольни храма, с которых открываются панорамные виды на главные достопримечательности города. Вы увидите огромные колокола вблизи, разглядите с высоты 40 метров Кремль, сталинские высотки, старинные палаты 17 века, памятник Петру I, комплекс Москвы-Сити и Крымский мост. А пока вы делаете живописные снимки, я расскажу краткую историю всех памятников.

Организационные детали