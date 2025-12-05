Чтобы почувствовать магию Нового года в столице, не нужно отстаивать очередь на Красную площадь. Я знаю другой маршрут, где история праздника оживает в старинных переулках.
Открою вам уютную Москву с нарядными витринами легендарных магазинов, дизайнерскими ёлками и видеопроекциями на дворянские особняки. Готовы узнать, где прячется главная сказка зимы?
Открою вам уютную Москву с нарядными витринами легендарных магазинов, дизайнерскими ёлками и видеопроекциями на дворянские особняки. Готовы узнать, где прячется главная сказка зимы?
Описание экскурсии
Где прогуляемся:
- пройдём по тихим, но невероятно атмосферным улицам. Среди них Рождественка, Кузнецкий Мост, Петровка, Большая Дмитровка. Вы убедитесь, что можно быть в самом эпицентре событий, избегая шумных толп
- полюбуемся выставкой дизайнерских ёлок у ЦУМа и выясним, какая связь между Домом мод на Кузнецком мосту и традицией встречать год в новом наряде
О чём поговорим:
- откуда на главную ёлку страны в Кремль везут 100-летнюю красавицу
- как Пётр I заставлял украшать ворота еловыми ветками и почему это было так странно для народа
- где в Москве можно было купить шампанское от Депре и как появилось советское игристое
- почему «Ирония судьбы» и оливье стали главными атрибутами праздника
А ещё мы сыграем в викторину, в ходе которой вас ждут интересные призы!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 18 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогодней Москве - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогодней Москвы, путешествуя на автомобиле. Откройте для себя украшенные улицы и узнайте интересные факты о празднике
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое сердце Москвы: Кремль, Красная площадь и Китай-город
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.