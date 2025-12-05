Мои заказы

Москва. В поисках новогоднего настроения

Не толкаться в сутолоке, а вдумчиво искать и находить ту самую волшебную атмосферу праздника
Чтобы почувствовать магию Нового года в столице, не нужно отстаивать очередь на Красную площадь. Я знаю другой маршрут, где история праздника оживает в старинных переулках.

Открою вам уютную Москву с нарядными витринами легендарных магазинов, дизайнерскими ёлками и видеопроекциями на дворянские особняки. Готовы узнать, где прячется главная сказка зимы?
Описание экскурсии

Где прогуляемся:

  • пройдём по тихим, но невероятно атмосферным улицам. Среди них Рождественка, Кузнецкий Мост, Петровка, Большая Дмитровка. Вы убедитесь, что можно быть в самом эпицентре событий, избегая шумных толп
  • полюбуемся выставкой дизайнерских ёлок у ЦУМа и выясним, какая связь между Домом мод на Кузнецком мосту и традицией встречать год в новом наряде

О чём поговорим:

  • откуда на главную ёлку страны в Кремль везут 100-летнюю красавицу
  • как Пётр I заставлял украшать ворота еловыми ветками и почему это было так странно для народа
  • где в Москве можно было купить шампанское от Депре и как появилось советское игристое
  • почему «Ирония судьбы» и оливье стали главными атрибутами праздника

А ещё мы сыграем в викторину, в ходе которой вас ждут интересные призы!

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
Это история, застывшая в камне, и судьбы людей, которые творили эту историю. Именно поэтому я стала гидом, окончив школу «Глазами Инженера». На моих экскурсиях мы будем читать Москву как увлекательную книгу: через биографии её жителей, через архитектурные детали и захватывающие сюжеты прошлого. Присоединяйтесь, чтобы увидеть город с нового ракурса!

