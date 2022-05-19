Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия

Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты

В одном из крупнейших научно-технических музеев мира с помощью приложения на смартфоне вы проследите ключевые вехи в истории космонавтики и услышите о творцах космической эры.

Рассмотрите макеты аппаратов, откроете интересные факты о доме на орбите и исследуете просторы Солнечной системы.

Счастливого полета в неизведанное!
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Осматривая экспозиции, вы узнаете об истоках освоения космоса и грандиозных замыслах отцов космонавтики. Увидите инсталляции веранды дома Циолковского и кабинета Королева. Познакомитесь с историей подвигов героев-первопроходцев. Раскроете интересные факты о жизни космонавтов на орбите. Исследуете макеты космических станций и уникальные образцы технологий прошлого, настоящего и будущего. А также прикоснетесь к таинственным мирам Солнечной системы.

«Утро космической эры», «Творцы космической эры», «Космический дом на орбите», «Исследования Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика — человечеству», «История и культура космической эпохи» — экспозиция музея многогранна и будет интересна как взрослым, так и детям, знатокам космической тематики, начинающим исследователям и всем, кого манят тайны космоса.

Продолжительность — 1 час 10 минут.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Музей космонавтики
  • Посещение кинозала внутри музея не включено
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Музея космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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