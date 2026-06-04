Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Осматривая экспозиции, вы узнаете об истоках освоения космоса и грандиозных замыслах отцов космонавтики. Увидите инсталляции веранды дома Циолковского и кабинета Королева. Познакомитесь с историей подвигов героев-первопроходцев. Раскроете интересные факты о жизни космонавтов на орбите. Исследуете макеты космических станций и уникальные образцы технологий прошлого, настоящего и будущего. А также прикоснетесь к таинственным мирам Солнечной системы.
«Утро космической эры», «Творцы космической эры», «Космический дом на орбите», «Исследования Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика — человечеству», «История и культура космической эпохи» — экспозиция музея многогранна и будет интересна как взрослым, так и детям, знатокам космической тематики, начинающим исследователям и всем, кого манят тайны космоса.
Продолжительность — 1 час 10 минут.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Музей космонавтики
Посещение кинозала внутри музея не включено
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослые: билет + аудиотур
945 ₽
Дети (7-18 лет): билет + аудиотур
480 ₽
Пенсионеры: билет + аудиотур
480 ₽
Дети до 7 лет: билет + аудиотур
450 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Музея космонавтики
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
–
2
–
1
1
И
Ирина
Интересная, познавательная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Спасибо! Теперь космас стал действительно ближе
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Добрый день. Билеты купили через сайт. Тут же электронные билеты пришли на электронную почту+ аудиогид. Приложение очень доступное. Понравилось, что когда нужно было задержаться на каком либо экспонате, ставили паузу. Все понравилось.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина
Отзывы, подобные вашим, делают наш день лучше, потому что это делает всю нашу работу стоящей. Еще раз спасибо, что выбрали WeGoTrip, мы не можем дождаться, когда увидим вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Очень интересный музей и экскурсия. Но охвачен не весь материал. Нет выводов и тезисов по завершению экскурсию.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Евгения, благодарим вас за обратную связь о нашем аудиогиде! Обязательно передадим команде авторов ваши пожелания по улучшению экскурсии и надеемся, что данный формат вам понравился. Еще раз спасибо за такой подробный отзыв, нам правда важно знать ваше мнение.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
В Музее Космонавтики ответили, что нас "нет в списках, мы неизвестно у какой фирмы купили билеты за 1500(за двоих)". Над нами сжалились, разрешили пройти "без билетов", но пришлось купить аудиоГИДа за 250руб. А ы ожидали экскурсию. Жаль… Сами походили, сами послушали, неинтересно
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мы предоставляем официальные билеты самого музея. Хотели бы подробнее разобраться в вашей ситуации, пожалуйста, напишите нам на электронный адрес support@wegotrip.com.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия»