Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

В одном из крупнейших научно-технических музеев мира с помощью приложения на смартфоне вы проследите ключевые вехи в истории космонавтики и услышите о творцах космической эры. Рассмотрите макеты аппаратов, откроете интересные факты о доме на орбите и исследуете просторы Солнечной системы. Счастливого полета в неизведанное!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Осматривая экспозиции, вы узнаете об истоках освоения космоса и грандиозных замыслах отцов космонавтики. Увидите инсталляции веранды дома Циолковского и кабинета Королева. Познакомитесь с историей подвигов героев-первопроходцев. Раскроете интересные факты о жизни космонавтов на орбите. Исследуете макеты космических станций и уникальные образцы технологий прошлого, настоящего и будущего. А также прикоснетесь к таинственным мирам Солнечной системы.

«Утро космической эры», «Творцы космической эры», «Космический дом на орбите», «Исследования Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика — человечеству», «История и культура космической эпохи» — экспозиция музея многогранна и будет интересна как взрослым, так и детям, знатокам космической тематики, начинающим исследователям и всем, кого манят тайны космоса.

Продолжительность — 1 час 10 минут.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно