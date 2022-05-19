Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Осматривая экспозиции, вы узнаете об истоках освоения космоса и грандиозных замыслах отцов космонавтики. Увидите инсталляции веранды дома Циолковского и кабинета Королева. Познакомитесь с историей подвигов героев-первопроходцев. Раскроете интересные факты о жизни космонавтов на орбите. Исследуете макеты космических станций и уникальные образцы технологий прошлого, настоящего и будущего. А также прикоснетесь к таинственным мирам Солнечной системы.
«Утро космической эры», «Творцы космической эры», «Космический дом на орбите», «Исследования Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика — человечеству», «История и культура космической эпохи» — экспозиция музея многогранна и будет интересна как взрослым, так и детям, знатокам космической тематики, начинающим исследователям и всем, кого манят тайны космоса.
Продолжительность — 1 час 10 минут.