Это водный поход без сопровождения инструктора.
Вы получите всё необходимое оборудование и отправитесь в живописное путешествие вокруг Лохина острова. Увидите Архангельское с воды — усадьба особенно прекрасна с этого ракурса. Замедлитесь среди зелени и насладитесь видами.
Описание водной прогулки
- Один из самых живописных маршрутов Московского региона
- Виды с воды на усадьбу Архангельское и госдачи
- Уникальные флора и фауна Москвы-реки
По маршруту не будет сильного течения — вы сможете в любой момент остановиться, чтобы замедлиться, полюбоваться природой и поснимать всю эту красоту.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 6-местных байдарках. Лодки с повышенной устойчивостью, гребут 2 человека посменно
- Протяжённость 8 км
- Мы выдадим вам облегчённые современные вёсла, спасательные жилеты и проведём инструктаж
ежедневно в 12:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле усадьбы «Архангельское»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Мы спортсмены, влюблённые в каякинг. Также мы увлекаемся фотографией. Поэтому для Москвы подобран такой формат, чтобы вы имели возможность не только обучиться уверенно грести, но и могли делать красивые снимки. Будем рады организовать для вас водную прогулку в живописном месте!
