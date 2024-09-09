ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
В интерактивном путешествии на яхте премиум-класса вы приятно с комфортом проведёте время.
Полюбуетесь панорамами сталинских высоток, кремлёвского ансамбля, старинных обителей и величественных сооружений разных веков вдоль набережных. А аудиогид расскажет о прошлом центра Москвы — временах царских и советских.
Водный вояж пройдет по самой впечатляющей излучине Москвы-реки, с точки зрения ее исторического и архитектурного окружения. Перед вами предстанут старинные и современные культовые здания столицы, широкие проспекты, просторные парки и живописные природные заказники. О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать всё ваше путешествие. И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки!
На борту работает ресторан с интернациональной кухней. За дополнительную плату вы сможете заказать полноценный обед/ужин, насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.
Маршрут
— гостиница «Украина» — Дом Правительства Российской Федерации — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — стадион «Лужники» — Центральный парк культуры и отдыха им. Горького — Центральный Дом Художника — Дом на набережной — храм Христа Спасителя — храм Василия Блаженного — кремль
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Продолжительность путешествия — 2,5 часа
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на яхту
Приложение покажет, откуда отправляется экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты на яхту продаются на выбранное вами в расписании время, приходите к причалу для яхт за 10-15 минут до выбранного времени отправления
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включён входной билет на один рейс на яхте «Рэдиссон»
Возьмите с собой на борт наушники и заряженный смартфон
Питание в ресторане на борту яхты — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый: билет + аудиотур
5040 ₽
Дети 6-12 лет: билет + аудиотур
3140 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Гостиницы Украина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Иванова
Все очень понравилось, спасибо! Вы лучшие!
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Е
Елена
Прогулка очень понравилась! Уже не первый раз берем эту экскурсию, каждый раз ей наслаждаемся. В этот раз не брали аудио-сопровождение, было достаточно красивых видов вечерней Москвы. Нам очень нравится кухня ресторана, нравится обстановка, музыка, приятная компания! В этот раз отмечали день рождения, всё было замечательно. Спасибо!
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ОстроумоваМария
Великолепный сервис. Кухня просто 10 из 10. Персонал работает как хорошие швейцарские часы, чётко по времени судно прибывает, маршрут полностью совпадает с аудио гидом. На судне работает профессиональный фотограф, цена доступная🤗 вернёмся на ужин уже по другому поводу и надеюсь не один раз
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В
Виктор
Навигация экскурсии не работает
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что навигация экскурсии не сработала должным образом. Мы обязательно передадим вашу информацию технической читать дальшеуменьшить
команде для анализа и улучшения работы навигации. Если возникнут дополнительные вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться — мы всегда рады помочь!
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Станислав
Всё хорошо, но нужно иметь ввиду движение яхты и самостоятельно запускать тур. Иначе придется многое пропустить.
Не знаю в чей адрес следующая информация, но количество объектов интереса несчитанное. Либо слушаешь и читать дальшеуменьшить
вникаешь, либо заказываешь еду, кушаешь и общаешься в компании. Оба варианта не удастся сочетать без потерь в качестве.
Сперва идея показалась идеальным сочетанием ужина и познавательно-обозрительной экскурсии. На опыте оказалось выбором одно или другое. Слишком много информации в сочетании с быстрым ходом яхты. Было очень сложно успевать, а в нашем конкретном случае, ещё и переводить для англоязычных компаньонов. Было бы здорово если вы добавите доп языки (английский, китайский), ведь экскурсия всё равно цифровая!
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Станислав, спасибо за ваш отзыв о нашем аудиогиде! Мы благодарны за ваше внимание к деталям и ценим ваш отзыв. Понимаем, читать дальшеуменьшить
что движение яхты и самостоятельный запуск тура могут представлять определенные трудности, обязательно возьмем ваше замечание в работу. Что касается большого количества объектов интереса, мы действительно стремимся предоставить обширную и интересную информацию. Понимаем, что это может быть вызовом при одновременном заказе еды и общении в компании. Если у вас есть дополнительные предложения или комментарии, не стесняйтесь делиться ими с нами. Мы стремимся предоставить наилучший опыт использования наших аудиогидов для всех наших клиентов. Благодарим вас за обратную связь!
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Л
Людмила
Впечатление от экскурсии было испорчено проблемой возврата неиспользованного билета, купленного заранее через операторов. Так же дорогие, но не вкусные блюда из детского меню/ куриный бульон с резиновыми фрикадельками. Порадовали ночные украшенные иллюминацией локации города. Хотелось бы отметить отличную работу обслуживающего персонала
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