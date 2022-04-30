ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

Водный вояж пройдет по самой впечатляющей излучине Москвы-реки, с точки зрения ее исторического и архитектурного окружения. Перед вами предстанут старинные и современные культовые здания столицы, широкие проспекты, просторные парки и живописные природные заказники. О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать все ваше путешествие. И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки!
На борту работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.
— гостиница «Украина»
— Дом Правительства Российской Федерации
— Новодевичий монастырь
— МГУ им. М. В. Ломоносова
— стадион «Лужники»
— Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
— Центральный Дом Художника
— Дом на набережной
— храм Христа Спасителя
— храм Василия Блаженного
— кремль