ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

Что вас ожидает

Водный вояж пройдет по самой впечатляющей излучине Москвы-реки, с точки зрения ее исторического и архитектурного окружения. Перед вами предстанут старинные и современные культовые здания столицы, широкие проспекты, просторные парки и живописные природные заказники. О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать все ваше путешествие. И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки!

На борту работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.

Маршрут

— гостиница «Украина»

— Дом Правительства Российской Федерации

— Новодевичий монастырь

— МГУ им. М. В. Ломоносова

— стадион «Лужники»

— Центральный парк культуры и отдыха им. Горького

— Центральный Дом Художника

— Дом на набережной

— храм Христа Спасителя

— храм Василия Блаженного

— кремль

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на яхту

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты на яхту продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до выбранного времени

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно