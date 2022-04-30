ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией

Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города

Круиз
В интерактивном путешествии на яхте премиум-класса вы приятно проведете время и откроете прекрасные виды на визитные карточки столицы.

За бокалом вина или чашечкой кофе рассмотрите сталинские высотки, кремлевский ансамбль, старинные обители и величественные сооружения разных веков.

А аудиогид расскажет о прошлом Москвы — временах царских и советских.
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Водный вояж пройдет по самой впечатляющей излучине Москвы-реки, с точки зрения ее исторического и архитектурного окружения. Перед вами предстанут старинные и современные культовые здания столицы, широкие проспекты, просторные парки и живописные природные заказники. О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать все ваше путешествие. И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки!

На борту работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.

Маршрут

— гостиница «Украина»
— Дом Правительства Российской Федерации
— Новодевичий монастырь
— МГУ им. М. В. Ломоносова
— стадион «Лужники»
— Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
— Центральный Дом Художника
— Дом на набережной
— храм Христа Спасителя
— храм Василия Блаженного
— кремль

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на яхту
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты на яхту продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до выбранного времени
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в яхту «Рэдиссон»
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала Гостиницы Украина
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Водные🎫Билеты🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеРэдиссон Ройал🛥На яхте🎧Аудиогиды🛳Круизы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
318 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
1 200 за 1 человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
195 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
Круиз по Москве-реке на роскошной яхте с филиалом популярного рыбного ресторана Erwin
от 1 200 за 1 человека
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
2 часа 15 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.6
45 отзывов
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода
от 490 за 1 человека
Архитектурные эпохи Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.8
11 отзывов
Архитектурные эпохи Москвы
История образования столицы и мировоззрение ее жителей - в зданиях одной улицы
от 9 000 за 1-3 чел.
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала
6 000 за 1-20 чел.
На частном катере по Москве-реке
1 час
Индивидуальная
Кирилл
Нет отзывов
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться столицей с воды
11 690 за 1-6 чел.
«Большое путешествие» - прогулка на теплоходе по Москве-реке
2 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
Нет отзывов
«Большое путешествие» - прогулка на теплоходе по Москве-реке
Приглашаем вас провести воскресный день на борту комфортабельного теплохода «Москва»
1 290 за 1 человека
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
2 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Ольга
4.1
22 отзыва
Теплоходная прогулка по Москве-реке с завтраком
Увидеть символы города с воды и начать день с чашки кофе с профитролями
700 за 1 человека
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.8
32 отзыва
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
от 7 285 за 1-5 чел.
Мясницкая - разные эпохи московской жизни
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
7 отзывов
Мясницкая - разные эпохи московской жизни
Необычные места и их история на прогулке по одной из главных улиц города
4 500 за 1-6 чел.
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Questeri
Нет отзывов
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы - Китай-городе
990 за 1-6 чел.
Экскурсия с диггером: фрески реки Чечера
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ПодземныйГид
5
2 отзыва
Экскурсия с диггером: фрески реки Чечера
Москва - уникальный город
3 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ