ежедневно в 15:00, 17:00 и 20:00

В интерактивном путешествии на яхте премиум-класса вы приятно с комфортом проведёте время. Полюбуетесь панорамами сталинских высоток, кремлёвского ансамбля, старинных обителей и величественных сооружений разных веков вдоль набережных. А аудиогид расскажет о прошлом центра Москвы — временах царских и советских.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Водный вояж пройдет по самой впечатляющей излучине Москвы-реки, с точки зрения ее исторического и архитектурного окружения. Перед вами предстанут старинные и современные культовые здания столицы, широкие проспекты, просторные парки и живописные природные заказники. О ключевых достопримечательностях и главных событиях в жизни Москвы вы узнаете из аудиоэкскурсии, которая будет сопровождать всё ваше путешествие. И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки!

На борту работает ресторан с интернациональной кухней. За дополнительную плату вы сможете заказать полноценный обед/ужин, насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.

Маршрут

— гостиница «Украина»

— Дом Правительства Российской Федерации

— Новодевичий монастырь

— МГУ им. М. В. Ломоносова

— стадион «Лужники»

— Центральный парк культуры и отдыха им. Горького

— Центральный Дом Художника

— Дом на набережной

— храм Христа Спасителя

— храм Василия Блаженного

— кремль

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Продолжительность путешествия — 2,5 часа

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на яхту

Приложение покажет, откуда отправляется экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты на яхту продаются на выбранное вами в расписании время, приходите к причалу для яхт за 10-15 минут до выбранного времени отправления

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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