Зовите семью, друзей, берите любимые напитки и отправляйтесь на увлекательную прогулку по Москве-реке на теплоходе! С воды вам откроются виды на доминанты города — Кремль, МГУ, парк «Зарядье», стадион «Лужники», памятник Петру I. На борту для вас будет работать аудиогид.

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Прогулки на теплоходе Организатор в Москве

Время начала: 12:30, 15:15, 18:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Достопримечательности по маршруту

Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького — памятник Петру I — Кремль — парк «Зарядье».

После этого теплоход возвращается обратно к Киевской площади.

Организационные детали