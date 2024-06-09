«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе

Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Зовите семью, друзей, берите любимые напитки и отправляйтесь на увлекательную прогулку по Москве-реке на теплоходе! С воды вам откроются виды на доминанты города — Кремль, МГУ, парк «Зарядье», стадион «Лужники», памятник Петру I. На борту для вас будет работать аудиогид.
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:15, 18:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Достопримечательности по маршруту

Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького — памятник Петру I — Кремль — парк «Зарядье».

После этого теплоход возвращается обратно к Киевской площади.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
  • На борту работает аудиогид, есть кондиционер, туалет и кафе-бар
  • Можно со своим алкоголем, велосипедом и детской коляской

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый (круговой)1 200 ₽
Детский круговой (от 6лет до 12 лет)800 ₽
детский ( от1 года до 6лет включительно (круговой)50 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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