Зовите семью, друзей, берите любимые напитки и отправляйтесь на увлекательную прогулку по Москве-реке на теплоходе! С воды вам откроются виды на доминанты города — Кремль, МГУ, парк «Зарядье», стадион «Лужники», памятник Петру I. На борту для вас будет работать аудиогид.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 15:15, 18:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Достопримечательности по маршруту
Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской академии наук — церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках — Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького — памятник Петру I — Кремль — парк «Зарядье».
После этого теплоход возвращается обратно к Киевской площади.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»
- На борту работает аудиогид, есть кондиционер, туалет и кафе-бар
- Можно со своим алкоголем, велосипедом и детской коляской
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (круговой)
|1 200 ₽
|Детский круговой (от 6лет до 12 лет)
|800 ₽
|детский ( от1 года до 6лет включительно (круговой)
|50 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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