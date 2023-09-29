Специально для любителей живой музыки, расслабленной атмосферы и авторской кухни! От причала «Гостиница «Украина» роскошная яхта отправляется в плавание по Москве-реке, а ее пассажиры, возлежа на диванах, из столичной суеты переносятся в мир неспешного наслаждения жизнью.

Городская кухня с авторским почерком шеф-повара.

Контактная барная стойка;

Бар с достойным арсеналом напитков;

Комфортабельные диванные группы в основном салоне;

Профессиональные свет и звук, сцена;

Атмосферные Ди-джей сеты на вечерних рейсах с воскресенья по среду;

На вечерних рейсах с четверга по субботу – живая музыка!

По выходным на 16-часовых рейсах «Монтаны» с детьми работают аниматоры

Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса.

Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.

Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала.

Внимание!

В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.

В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.