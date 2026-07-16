Вы отправитесь на речную прогулку мимо Кремля, Храма Василия Блаженного и других известных символов Москвы.
На комфортабельной яхте в салоне Ройал-класса вам предложат блюда авторской кухни, а любители живой музыки смогут насладиться виртуозными композициями на вечерних рейсах с четверга по субботу.
На комфортабельной яхте в салоне Ройал-класса вам предложат блюда авторской кухни, а любители живой музыки смогут насладиться виртуозными композициями на вечерних рейсах с четверга по субботу.
Описание экскурсииСпециально для любителей живой музыки, расслабленной атмосферы и авторской кухни! От причала «Гостиница «Украина» роскошная яхта отправляется в плавание по Москве-реке, а ее пассажиры, возлежа на диванах, из столичной суеты переносятся в мир неспешного наслаждения жизнью. Городская кухня с авторским почерком шеф-повара. Контактная барная стойка; Бар с достойным арсеналом напитков; Комфортабельные диванные группы в основном салоне; Профессиональные свет и звук, сцена; Атмосферные Ди-джей сеты на вечерних рейсах с воскресенья по среду; На вечерних рейсах с четверга по субботу – живая музыка! По выходным на 16-часовых рейсах «Монтаны» с детьми работают аниматоры Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса. Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна. Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала. Внимание! В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены. В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении. Важная информация:
- Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса и прекращается за 5 минут до отправления судна.
- Время рейса, указанное на билете, является моментом отхода судна от причала.
- На борт категорически запрещено проносить продукты питания и напитки.
- В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
- На вечерних рейсах с четверга по субботу на яхте «Монтана» играет живая музыка.
- Посадка на теплоход осуществляется в порядке «живой очереди».
Каждый день согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Украина»
- Мэрия Москвы
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. Ломоносова
- Стадион Лужники
- Академия наук
- Парк Горького
- Центральный дом художника
- Памятник Петру I
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Собор Василия Блаженного
Что включено
- Билет на теплоходный круиз
- Живая музыка на вечерних рейсах с четверга по субботу (яхта «Монтана»)
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно заказать на борту по меню)
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Причал «Гостиница Украина»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса и прекращается за 5 минут до отправления судна
- Время рейса, указанное на билете, является моментом отхода судна от причала
- На борт категорически запрещено проносить продукты питания и напитки
- В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены
- На вечерних рейсах с четверга по субботу на яхте «Монтана» играет живая музыка
- Посадка на теплоход осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 195 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все понравилось, в ресторане очень чисто, персонал приветливый.
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А
Замечательная атмосфера и внимательный персонал создали незабываемый вечер.
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Н
Всё понравилось,красивый теплоход,отличная кухня,хорошее обслуживание. Не заметили как пролетело 2,5 часа.. Рекомендую всем приятно провести время в компании флотилии Редиссон!
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Е
ВСЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! КРУТО!
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С
Очень понравился круиз. Можно расположиться как на первом, так и на втором уровне! Погода была прекрасная. Обслуживание быстрое!
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Э
Отличный круиз, очень красиво и интересно. Еда вкусная, большие порции. Цены доступные, но есть конечно и дорогие блюда (под любой бюджет). Мы пришли 23го февраля, в качестве комплимента принесли рюмку водки и канапе с черным хлебом и селедкой. Отличный вариант сходить с парой или семьей.
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Входит в следующие категории Москвы
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