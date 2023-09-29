Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане

Эксклюзивная прогулка на яхте в Москве: морская романтика и авторская кухня

4.8
23 отзыва
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Приглашаем вас на морскую прогулку мимо Кремля, Храма Василия Блаженного и других известных символов города. На роскошной яхте в салоне Ройал класса вы сможете расслабиться и попробовать блюда авторской кухни.

А для любителей живой музыки по четвергам, пятницам и субботам на вечерних рейсах в Ройал классе будут звучать джазовые композиции.
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Ближайшие даты:
7
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окт
9
окт
10
окт
11
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • «Гостиница Украина»
  • Мэрия Москвы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. Ломоносова
  • Стадион Лужники
  • Академия наук
  • Парк Горького
  • Центральный дом художника
  • Памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия-блаженного
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Специально для любителей живой музыки, расслабленной атмосферы и авторской кухни! От причала «Гостиница «Украина» роскошная яхта отправляется в плавание по Москве-реке, а ее пассажиры, возлежа на диванах, из столичной суеты переносятся в мир неспешного наслаждения жизнью.
Городская кухня с авторским почерком шеф-повара.
Контактная барная стойка;
Бар с достойным арсеналом напитков;
Комфортабельные диванные группы в основном салоне;
Профессиональные свет и звук, сцена;
Атмосферные Ди-джей сеты на вечерних рейсах с воскресенья по среду;
На вечерних рейсах с четверга по субботу – живая музыка!
По выходным на 16-часовых рейсах «Монтаны» с детьми работают аниматоры
Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса.
Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.
Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.

Каждый день согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на теплоходный круиз
  • Живая музыка на вечерних рейсах с четверга по субботу
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Выбор мест (посадка на теплоход осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Завершение: причал «Гостиница Украина»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина».
  • Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала.
  • В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) мы можем изменить продолжительность круиза и маршрут.
  • Для вашей безопасности мы можем приостановить продажу билетов при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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29 сен 2023
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20 фев 2020
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6 янв 2020
T
4 янв 2020
О
26 дек 2019
Праздновали день рождения мужа и дочери. Остались очень довольны. Спасибо огромное нашему официанту, очень приятный и внимательный. Отдельное спасибо повару, готовит просто вкуснейшие блюда, что бы не заказали, все вкусно. Обстановка шикарная.
A
16 дек 2019
V
10 дек 2019
I
1 дек 2019
Идеально от начала до конца
O
23 окт 2019
Еда очень вкусная, круиз просто одно наслаждение!
К
13 окт 2019
И
23 июля 2019
А
20 июля 2019
N
8 июля 2019
n
2 июля 2019
e
24 июня 2019
Ещё 8 отзывов

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