Эксклюзивная прогулка на яхте в Москве: морская романтика и авторская кухня
Приглашаем вас на морскую прогулку мимо Кремля, Храма Василия Блаженного и других известных символов города. На роскошной яхте в салоне Ройал класса вы сможете расслабиться и попробовать блюда авторской кухни.
А для любителей живой музыки по четвергам, пятницам и субботам на вечерних рейсах в Ройал классе будут звучать джазовые композиции.
А для любителей живой музыки по четвергам, пятницам и субботам на вечерних рейсах в Ройал классе будут звучать джазовые композиции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Гостиница Украина»
- Мэрия Москвы
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. Ломоносова
- Стадион Лужники
- Академия наук
- Парк Горького
- Центральный дом художника
- Памятник Петру I
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Собор Василия-блаженного
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Специально для любителей живой музыки, расслабленной атмосферы и авторской кухни! От причала «Гостиница «Украина» роскошная яхта отправляется в плавание по Москве-реке, а ее пассажиры, возлежа на диванах, из столичной суеты переносятся в мир неспешного наслаждения жизнью.
Городская кухня с авторским почерком шеф-повара.
Контактная барная стойка;
Бар с достойным арсеналом напитков;
Комфортабельные диванные группы в основном салоне;
Профессиональные свет и звук, сцена;
Атмосферные Ди-джей сеты на вечерних рейсах с воскресенья по среду;
На вечерних рейсах с четверга по субботу – живая музыка!
По выходным на 16-часовых рейсах «Монтаны» с детьми работают аниматоры
Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса.
Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна.
Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.
Каждый день согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на теплоходный круиз
- Живая музыка на вечерних рейсах с четверга по субботу
- Что не входит
- Личные расходы на еду и напитки
- Выбор мест (посадка на теплоход осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")Завершение: причал «Гостиница Украина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина».
- Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала.
- В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) мы можем изменить продолжительность круиза и маршрут.
- Для вашей безопасности мы можем приостановить продажу билетов при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
29 сен 2023
E
Elena
20 фев 2020
И
Иноземцева
6 янв 2020
T
Tikhonova
4 янв 2020
О
Ольга
26 дек 2019
Праздновали день рождения мужа и дочери. Остались очень довольны. Спасибо огромное нашему официанту, очень приятный и внимательный. Отдельное спасибо повару, готовит просто вкуснейшие блюда, что бы не заказали, все вкусно. Обстановка шикарная.
A
Anastasiya
16 дек 2019
V
Vitaly
10 дек 2019
I
Iuliia
1 дек 2019
Идеально от начала до конца
O
Olga
23 окт 2019
Еда очень вкусная, круиз просто одно наслаждение!
К
Карен
13 окт 2019
И
Ирина
23 июля 2019
А
Асанбаева
20 июля 2019
N
Nikita.d
8 июля 2019
n
ninasheg
2 июля 2019
e
e.kotova
24 июня 2019
Ещё 8 отзывов
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Дата и количество участников выбирается при бронировании