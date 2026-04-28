Приглашаю вас окунуться в мир неизвестной Гжели и познакомиться с редкой техникой «гжельская майолика». Вы пообщаетесь с ремесленниками и заглянете в их мастерские.
Узнаете, как развивался промысел, и создадите собственный керамический сувенир, чтобы закрепить впечатления на практике.
Описание мастер-класса
Прогулка по Гжели
Мы пройдём по знаковым местам и сделаем памятные фото. Вы узнаете историю развития гжельского промысла и отдельных его направлений.
Знакомство с мастерами
Пообщаемся с художниками по гжельской майолике, осмотрим их творческие мастерские и работы. Вы услышите непридуманные истории из первых уст.
Посетим мастерскую гончара — вы рассмотрите изделия из глины и керамики, понаблюдаете за работой и послушаете рассказ мастера.
Мастер-класс
Под руководством профессионального художника вы распишете на память собственный сувенир — декоративную керамическую плитку — в редкой технике «гжельская майолика».
Вы увидите:
- гжельский фарфоровый шар
- стелу «Синяя птица Гжели»
- старинные ворота с лепниной, выполненной в технике гжельской майолики
- православную часовню с декором в стиле гжельской майолики
- мастерские художников по гжельской майолике и мастерскую гончара
- самую художественную улицу Гжели
- старую Кжельскую (Гжельскую) дорогу
Организационные детали
- Поедем из Москвы или Раменского на Volvo S40 II. Либо встречаемся у ст. Гжель, Казанской ж/д. Могу предоставить бустер для ребёнка от 6 лет — сообщите об этой необходимости заранее. Обратный трансфер — до ст. Гжель (электрички до Москвы)
- Участие в мастер-классе и изделие для росписи входят в стоимость программы. Изделия остаются у художника для финишного обжига, примерно через 3 недели высылаются вам СДЭКом (доставку вы оплачиваете самостоятельно при получении)
- Если вы хотите посетить кафе, забронировать домашний обед или заказать фирменный торт к празднику – сообщите мне об этом заранее
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Котельники»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 35 туристов
Житель Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся у Синей птицы Гжели!
Эта познавательная экскурсия для тех, кто думал, что гжельская роспись - это только синие цветы на белом. Все многообразнее и интереснее.
Эрудированный и душевный, внимательный и заботливый экскурсовод Гульнара поведала нам
