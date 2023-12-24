Искусство Востока несёт в себе глубокую мудрость и философию, привносящую в жизнь каждого сопричастного гармонию, радость и свет. Наша цель — дать вам прикоснуться к этому миру. На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Во время нашей творческой встречи вас ждёт краткий экскурс в историю орнаментального искусства Турции, рассказ о мотивах и символике и увлекательный процесс восточной росписи. Вы выберете понравившийся рисунок, переведёте его на изделие (как правило, это фарфоровая тарелка или плитка 15×15см) и распишете. Сопровождать мастер-класс будут чаепитие и интересные беседы об искусстве и философии Востока. Вы узнаете:

Где находится родина знаменитой росписи Изник, впитавшей в себя культурные традиции Византии, Персии и Узбекистана

Что такое философия искусства Востока

Какие обычаи существовали в Османской империи в 15-16 веках

Как выглядит удивительный цветок Хатай

Какие значение имеет изображение тюльпана в Турции

Что символизирует мотив «чинтамани»

По окончании встречи у каждого из вас будет своё уникальное изделие, которое можно сразу забрать с собой.

Организационные детали