Искусство Востока несёт в себе глубокую мудрость и философию, привносящую в жизнь каждого сопричастного гармонию, радость и свет. Наша цель — дать вам прикоснуться к этому миру. На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.

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Описание мастер-класса

Во время нашей творческой встречи вас ждёт краткий экскурс в историю орнаментального искусства Турции, рассказ о мотивах и символике и увлекательный процесс восточной росписи. Вы выберете понравившийся рисунок, переведёте его на изделие (как правило, это фарфоровая тарелка) и распишете. Сопровождать мастер-класс будут чаепитие и интересные беседы об искусстве и философии Востока. Вы узнаете:

Где находится родина знаменитой росписи Изник, впитавшей в себя культурные традиции Византии, Персии и Узбекистана

Что такое философия искусства Востока

Какие обычаи существовали в Османской империи в 15-16 веках

Как выглядит удивительный цветок Хатай

Какое значение имеет изображение тюльпана в Турции

Что символизирует мотив «чинтамани»

По окончании встречи у каждого из вас будет своё уникальное изделие, которое можно сразу забрать с собой.

Организационные детали