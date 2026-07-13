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Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием

Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Искусство Востока несёт в себе глубокую мудрость и философию, привносящую в жизнь каждого сопричастного гармонию, радость и свет. Наша цель — дать вам прикоснуться к этому миру.

На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.
5
19 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием

Описание мастер-класса

Во время нашей творческой встречи вас ждёт краткий экскурс в историю орнаментального искусства Турции, рассказ о мотивах и символике и увлекательный процесс восточной росписи. Вы выберете понравившийся рисунок, переведёте его на изделие (как правило, это фарфоровая тарелка) и распишете. Сопровождать мастер-класс будут чаепитие и интересные беседы об искусстве и философии Востока. Вы узнаете:

  • Где находится родина знаменитой росписи Изник, впитавшей в себя культурные традиции Византии, Персии и Узбекистана
  • Что такое философия искусства Востока
  • Какие обычаи существовали в Османской империи в 15-16 веках
  • Как выглядит удивительный цветок Хатай
  • Какое значение имеет изображение тюльпана в Турции
  • Что символизирует мотив «чинтамани»

По окончании встречи у каждого из вас будет своё уникальное изделие, которое можно сразу забрать с собой.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 10 лет. Рядом с вами всегда будет мастер, который поможет и подскажет.
  • Специальных художественных навыков и умений для участия не требуется. Все материалы и упаковка предоставляются.
  • Мастер-класс проводится в уютной кофейне
  • Мастер-класс можно провести и в будни (по запросу), для компании от 4 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 124 туристов
Уже много лет провожу арт-путешествия и мастер-классы по восточной росписи керамики, арт-завтраки. Началась моя любовь к керамике Востока в Турции, Каппадокии, сейчас провожу арт-путешествия и тематические экскурсии также на Северном
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Кавказе. Моя цель — познакомить людей с культурой и ремёслами этого региона, дать попробовать себя в новом, в творчестве, создать условия для отдыха. Творческие занятия прекрасно снимают стресс, отвлекают от ежедневной рутины и помогают узнать много нового и интересного о мире и о себе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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К
Были с мужем: все очень понравилось. В цену МК удивительно для меня входила и роспись, и чай, и даже завтрак(!)
Ирина отлично разбирается в турецкой росписи, отвечала на все вопросы и дала нам возможность расписать прекрасные тарелочки. Очень рекомендую!
Были с мужем: все очень понравилось. В цену МК удивительно для меня входила и роспись, и чай, и даже завтрак(!)
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Ольга
С удовольствием провели утро на арт-завтраке: послушали про узоры Востока, изник и попробовали свои (скромные) навыки рисования в деле. Все прошло просто замечательно, Ирина помогала воплотить задумку наиболее удачным образом, при этом проявить собственную индивидуальность и взгляд. Отдельный комментарий завтраку - широкий выбор между вкусным, вкусным и очень вкусным. Будем ждать новые мастер классы!
С удовольствием провели утро на арт-завтраке: послушали про узоры Востока, изник и попробовали свои (скромные) навыки
С удовольствием провели утро на арт-завтраке: послушали про узоры Востока, изник и попробовали свои (скромные) навыки
С удовольствием провели утро на арт-завтраке: послушали про узоры Востока, изник и попробовали свои (скромные) навыки
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Мария
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно говоря) Мы собрались в уютной кофейне с приятными людьми и очень интересной Ириной, которая
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знает всё о росписи и искусстве Востока! Всего 7 человек - внимания было достаточно каждому. Ирина тактична и всегда была рядом, подскажет, как улучшить творение, какую кисточку взять, как работать с конкретной краской и много другое. Нам рассказали про значения орнаментов, цветов, символику. Можно было расписывать тарелочку или плитку. Второй вариант очень рекомендован новичкам, так как проще перенести рисунок. У всех получились очень красивые изделия! 3 часа пролетели незаметно!

Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно+2
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
Таких творческий посиделок хотелось бы побольше) Давно не рисовала, да и вообще это плохо делаю, откровенно
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Екатерина
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства росписи керамики, атмосферу, за подсказки и помощь, и за возможность создать именно свою, уникальную работу. Было приятно сидеть за столом, где всё было не просто удобно, но очень эстетично организовано. Как бонус, вкусные десерты и ароматный кофе в месте проведения мастер-класса.
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства
Очень душевный и уютный опыт. Ирине большое спасибо за интересный рассказ о символике и истории искусства
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Ольга
Все прошло на одном дыхании! Были вдвоем с дочерью 14 лет, понравилось обеим. Сначала был краткий экскурс в историю росписи, далее вводные по технической части работы. В перерыв завтракали очень вкусно (кофе-чай и вкусняшки на выбор). Мы начали в 11.00, закончили в 14.00, но некоторые спокойно сидели доделывали до 15.00
Все прошло на одном дыхании! Были вдвоем с дочерью 14 лет, понравилось обеим. Сначала был краткий
Все прошло на одном дыхании! Были вдвоем с дочерью 14 лет, понравилось обеим. Сначала был краткий
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Наталия
Мастер-класс очень понравился! Пролетел просто на одном дыхании 🤩 Всегда заглядывалась на плитки с восточным орнаментом, но все не могла определиться какую же выбрать, и это оказалась просто идеальное решение
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- создать свою!
Ирина показала нам много разных работ, рассказала, что означают рисунки, детали, цвета, погрузила в историю. И далее очень тактично вела каждую участницу к созданию своего шедевра. По итогу у всех получились классные работы и главное горящие глаза и отличное настроение! Благодарю Ирина за мастер-класс и желаю творческих успехов 🌟

Мастер-класс очень понравился! Пролетел просто на одном дыхании 🤩 Всегда заглядывалась на плитки с восточным орнаментом,
Мастер-класс очень понравился! Пролетел просто на одном дыхании 🤩 Всегда заглядывалась на плитки с восточным орнаментом,
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