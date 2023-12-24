Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Искусство Востока несёт в себе глубокую мудрость и философию, привносящую в жизнь каждого сопричастного гармонию, радость и свет. Наша цель — дать вам прикоснуться к этому миру.
На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.
На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.
Ближайшие даты:
24
дек
дек
7
янв
янв
14
янв
янв
20
янв
янв
28
янв
янв
3
фев
фев
11
фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Во время нашей творческой встречи вас ждёт краткий экскурс в историю орнаментального искусства Турции, рассказ о мотивах и символике и увлекательный процесс восточной росписи. Вы выберете понравившийся рисунок, переведёте его на изделие (как правило, это фарфоровая тарелка или плитка 15×15см) и распишете. Сопровождать мастер-класс будут чаепитие и интересные беседы об искусстве и философии Востока. Вы узнаете:
- Где находится родина знаменитой росписи Изник, впитавшей в себя культурные традиции Византии, Персии и Узбекистана
- Что такое философия искусства Востока
- Какие обычаи существовали в Османской империи в 15-16 веках
- Как выглядит удивительный цветок Хатай
- Какие значение имеет изображение тюльпана в Турции
- Что символизирует мотив «чинтамани»
По окончании встречи у каждого из вас будет своё уникальное изделие, которое можно сразу забрать с собой.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 10 лет. Рядом с вами всегда будет мастер, который поможет и подскажет.
- Специальных художественных навыков и умений для участия не требуется. Все материалы и упаковка предоставляются.
- Мастер-класс проводится в уютной кофейне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в кофейне Strata Concept
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Уже много лет провожу арт-путешествия и мастер-классы по восточной росписи керамики, арт-завтраки. Началась моя любовь к керамике Востока в Турции, Каппадокии, сейчас провожу арт-путешествия и тематические экскурсии также на Северном Кавказе. Моя цель — познакомить людей с культурой и ремёслами этого региона, дать попробовать себя в новом, в творчестве, создать условия для отдыха. Творческие занятия прекрасно снимают стресс, отвлекают от ежедневной рутины и помогают узнать много нового и интересного о мире и о себе.
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