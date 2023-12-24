Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мастер-класс в группе в Москве

Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)

Искусство Востока несёт в себе глубокую мудрость и философию, привносящую в жизнь каждого сопричастного гармонию, радость и свет. Наша цель — дать вам прикоснуться к этому миру.

На мастер-классе, который пройдёт в уютной кофейне, вы узнаете нюансы восточной росписи и создадите собственное изделие под руководством опытного мастера.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Ближайшие даты:
24
дек
7
янв
14
янв
20
янв
28
янв
3
фев
11
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Во время нашей творческой встречи вас ждёт краткий экскурс в историю орнаментального искусства Турции, рассказ о мотивах и символике и увлекательный процесс восточной росписи. Вы выберете понравившийся рисунок, переведёте его на изделие (как правило, это фарфоровая тарелка или плитка 15×15см) и распишете. Сопровождать мастер-класс будут чаепитие и интересные беседы об искусстве и философии Востока. Вы узнаете:

  • Где находится родина знаменитой росписи Изник, впитавшей в себя культурные традиции Византии, Персии и Узбекистана
  • Что такое философия искусства Востока
  • Какие обычаи существовали в Османской империи в 15-16 веках
  • Как выглядит удивительный цветок Хатай
  • Какие значение имеет изображение тюльпана в Турции
  • Что символизирует мотив «чинтамани»

По окончании встречи у каждого из вас будет своё уникальное изделие, которое можно сразу забрать с собой.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 10 лет. Рядом с вами всегда будет мастер, который поможет и подскажет.
  • Специальных художественных навыков и умений для участия не требуется. Все материалы и упаковка предоставляются.
  • Мастер-класс проводится в уютной кофейне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в кофейне Strata Concept
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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