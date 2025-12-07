Мои заказы

Ночная мотопрогулка по легендарным байкерским местам столицы

Хватит смотреть на город через окно! Садитесь к нам на мотоцикл и увидьте его настоящим — дерзким, громким и свободным.

Вы почувствуете адреналин, проносясь по ночным трассам, освещенным фарами, и узнаете истории самых отчаянных местных байкеров.

Мы сделаем остановки у культовых баров, где (при желании) можно выпить кружку байкерского чая в пивной кружке (безалкогольный напиток) под звуки настоящего рока!
Описание экскурсии

Что вас ожидает: Когда заходит солнце и город зажигает неоновые огни, просыпается его истинный, бунтарский пульс. Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которую не найдешь в обычных путеводителях — ночное турне на мотоцикле по легендарным байкерским местам. Это экскурсия для искушенных или просто решивших побольше узнать о международной байкерской культуре, послушать о байкерских традициях, приметах, а также окунуться в мир ночной мотожизни. Важная информация:
  • Всегда выдаём шлем и одноразовый подшлемник.
  • При выборе больших мотоциклов с багажниками — выдаём куртку, дождевик от непогоды, перчатки (по желанию).
  • Согласно ПДД в поездке могут участвовать дети с 12 лет (в присутствии родителей, на обычном 2-хколесном мотоцикле. Дети до 12 лет могут могут принять участие в мотопрогулке на мотоцикле с коляской.
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде!
  • Пожелания: цвета одежды предпочтительно выбирать тёмные (из-за дорожной пыли). Желательно чтобы одежда не развивалась на ветру и не свисала с мотоцикла. Обувь лучше выбрать удобную, закрытую (не сандалии/шлёпки).
  • Если будет прохладно — мы вас утеплим курткой от непогоды (на некоторых мотоциклах у нас имеется подогрев сидений).

Возможно ежедневно с 17:00 и до утра =)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ВДНХ
  • Проспект Мира
  • Садовое Кольцо
  • Московский Кремль
  • Смотровая площадка МДЦ «Москва-Сити»
  • Город Байкеров
  • ТТК
Что включено
  • Мотоцикл
  • Услуги гида-проводника
  • Защитная экипировка: шлем, подшлемник
  • Куртки, перчатки, дождевики (при необходимости)
  • Профессиональная гарнитура (голосовая связь) в мотошлеме
  • Обязательный инструктаж перед поездкой
Что не входит в цену
  • Подача мотоцикла по вашему адресу
  • Услуги профессионального фотографа
  • Видео-ролик поездки на экшн-камеру 360
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Москва пр. Мира 142
Завершение: Проспекта Мира д. 146 магазин «РокБункер»
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно ежедневно с 17:00 и до утра =)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Москвы

