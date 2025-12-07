Хватит смотреть на город через окно! Садитесь к нам на мотоцикл и увидьте его настоящим — дерзким, громким и свободным.
Вы почувствуете адреналин, проносясь по ночным трассам, освещенным фарами, и узнаете истории самых отчаянных местных байкеров.
Мы сделаем остановки у культовых баров, где (при желании) можно выпить кружку байкерского чая в пивной кружке (безалкогольный напиток) под звуки настоящего рока!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Когда заходит солнце и город зажигает неоновые огни, просыпается его истинный, бунтарский пульс. Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которую не найдешь в обычных путеводителях — ночное турне на мотоцикле по легендарным байкерским местам. Это экскурсия для искушенных или просто решивших побольше узнать о международной байкерской культуре, послушать о байкерских традициях, приметах, а также окунуться в мир ночной мотожизни. Важная информация:
- Всегда выдаём шлем и одноразовый подшлемник.
- При выборе больших мотоциклов с багажниками — выдаём куртку, дождевик от непогоды, перчатки (по желанию).
- Согласно ПДД в поездке могут участвовать дети с 12 лет (в присутствии родителей, на обычном 2-хколесном мотоцикле. Дети до 12 лет могут могут принять участие в мотопрогулке на мотоцикле с коляской.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде!
- Пожелания: цвета одежды предпочтительно выбирать тёмные (из-за дорожной пыли). Желательно чтобы одежда не развивалась на ветру и не свисала с мотоцикла. Обувь лучше выбрать удобную, закрытую (не сандалии/шлёпки).
- Если будет прохладно — мы вас утеплим курткой от непогоды (на некоторых мотоциклах у нас имеется подогрев сидений).
Возможно ежедневно с 17:00 и до утра =)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ВДНХ
- Проспект Мира
- Садовое Кольцо
- Московский Кремль
- Смотровая площадка МДЦ «Москва-Сити»
- Город Байкеров
- ТТК
Что включено
- Мотоцикл
- Услуги гида-проводника
- Защитная экипировка: шлем, подшлемник
- Куртки, перчатки, дождевики (при необходимости)
- Профессиональная гарнитура (голосовая связь) в мотошлеме
- Обязательный инструктаж перед поездкой
Что не входит в цену
- Подача мотоцикла по вашему адресу
- Услуги профессионального фотографа
- Видео-ролик поездки на экшн-камеру 360
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Москва пр. Мира 142
Завершение: Проспекта Мира д. 146 магазин «РокБункер»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
