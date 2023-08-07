Вы прогуляетесь по историческим улицам города, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему памятник Блоку похож на памятник Пушкину, как преображался цвет глаз Бунина при виде красавиц и какими сладостями Цветаева заманивала в гости своих любимых.
Попробуете любимый чай Мандельштама и сыграете в буриме — литературную игру, которая раскроет ваш творческий потенциал.
Попробуете любимый чай Мандельштама и сыграете в буриме — литературную игру, которая раскроет ваш творческий потенциал.
Описание экскурсии
Вы пройдётесь по центру Москвы и увидите значимые для литературной истории локации — памятники Пушкину, Есенину, Блоку, дома, где жили Цветаева, Пастернак, Мандельштам и Маяковский.
Вы узнаете:
- какое место Москвы считается меккой русской литературы
- чем светоч из Серебряного века отметился в МАССОЛИТЕ
- где жили музы русского футуризма
- и где зародилась мода на декаданс
А ещё мы выпьем чай и поиграем в буриме — будем сами сочинять стихотворения на заданные рифмы и темы.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из ведущих гидов нашей команды
в воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Билет для компании до 5 человек
|5550 ₽
|Билет для компании до 12 человек
|7770 ₽
|Билет для компании до 18 человек
|9990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10343 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Прогулка понравилась. Александра отличный гид, рассказывает интересно и не слишком сухо. Экскурсия довольно познавательная, а пикник с игрой помогли весело передохнуть и лучше усвоить информацию. Иногда бывает тяжело слушать по несколько часов, но здесь никакого ощущения тяжести не было.
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А
Брали индивидуальную экскурсию у Александры. Ребенку 11 лет было очень интересно и понятно. Советую.
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