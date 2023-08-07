Вы прогуляетесь по историческим улицам города, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему памятник Блоку похож на памятник Пушкину, как преображался цвет глаз Бунина при виде красавиц и какими сладостями Цветаева заманивала в гости своих любимых. Попробуете любимый чай Мандельштама и сыграете в буриме — литературную игру, которая раскроет ваш творческий потенциал.

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Описание экскурсии

Вы пройдётесь по центру Москвы и увидите значимые для литературной истории локации — памятники Пушкину, Есенину, Блоку, дома, где жили Цветаева, Пастернак, Мандельштам и Маяковский.

Вы узнаете:

какое место Москвы считается меккой русской литературы

чем светоч из Серебряного века отметился в МАССОЛИТЕ

где жили музы русского футуризма

и где зародилась мода на декаданс

А ещё мы выпьем чай и поиграем в буриме — будем сами сочинять стихотворения на заданные рифмы и темы.

Организационные детали