Вы прогуляетесь по историческим улицам города, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему памятник Блоку похож на памятник Пушкину, как преображался цвет глаз Бунина при виде красавиц и чем Цветаева заманивала в гости Мандельштама. Попробуете любимый морс Пушкина и сыграете в буриме — литературную игру, которая раскроет ваш творческий потенциал.

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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по центру Москвы и увидите значимые для литературной истории локации — памятники Пушкину, Окуджаве, Блоку, дома Цветаевой, Бунина и Бальмонта. Я расскажу, какой дом Горький называл золотой клеткой, какое место Москвы считается меккой русской литературы и что ели в МАССОЛИТЕ — литературном объединении из «Мастера и Маргариты».

В одной из точек мы устроим пикник. Вы полакомитесь любимыми пирожками Цветаевой и морсом, который обожал Пушкин. А ещё поиграем в буриме — будем сами сочинять стихотворения на заданные рифмы и темы.

Организационные детали