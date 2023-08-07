Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме

Прикоснуться к творческим хроникам столицы, поесть пирожки Цветаевой и сочинить собственный стих

5
1 отзыв
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы прогуляетесь по историческим улицам города, полюбуетесь архитектурой и узнаете, почему памятник Блоку похож на памятник Пушкину, как преображался цвет глаз Бунина при виде красавиц и чем Цветаева заманивала в гости Мандельштама.

Попробуете любимый морс Пушкина и сыграете в буриме — литературную игру, которая раскроет ваш творческий потенциал.
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Ближайшие даты:
2
сен
16
сен
23
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по центру Москвы и увидите значимые для литературной истории локации — памятники Пушкину, Окуджаве, Блоку, дома Цветаевой, Бунина и Бальмонта. Я расскажу, какой дом Горький называл золотой клеткой, какое место Москвы считается меккой русской литературы и что ели в МАССОЛИТЕ — литературном объединении из «Мастера и Маргариты».

В одной из точек мы устроим пикник. Вы полакомитесь любимыми пирожками Цветаевой и морсом, который обожал Пушкин. А ещё поиграем в буриме — будем сами сочинять стихотворения на заданные рифмы и темы.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

в субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
7 авг 2023
Прогулка понравилась. Александра отличный гид, рассказывает интересно и не слишком сухо. Экскурсия довольно познавательная, а пикник с игрой помогли весело передохнуть и лучше усвоить информацию. Иногда бывает тяжело слушать по несколько часов, но здесь никакого ощущения тяжести не было.

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