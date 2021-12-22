Что вас ждет

Цари и теременой образ жизни

В процессе нашего путешествия мы с выясним что представлял из себя знаменитый теремной образ жизни, поговорим о том, как удалось Петру I переси́лить свою властную и почитаемую в народе сестру — царевну Софью, обнаружим загадочную Софьину башню и поймём отчего русские монастыри именовались издревле не иначе как «сторожами».

Мы поговорим о том, кто из царевен и цариц проживал в каждой из построек, узнаем, какое неожиданное открытие, относящееся к эпохе правления Бориса Годунова, было совершено на территории монастыря в августе 2020 года.

История благодатного места и живописная панорами окрестностей

В течение нашей экскурсии мы познакомимся с историей этой заповедной местности. Я расскажу совершенно разные версии основания Новодевичьего монастыря и необыкновенные подробности обретения им нынешнего архитектурного убранства.

Мы насладимся панорамными видами этого благодатнейшего уголка Москвы, не торопясь прогуляемся под мощнейшими древними стенами.

А ещё мы:

посетим легендарную обитель и познакомимся с каждой из её великолепных построек,

непременно услышим необыкновенные легенды, тесно связанные с этой местностью,

подивимся совершенно необыкновенному памятнику в этой местности, который успел потерять ключевого героя своей скульптурной композиции, но почти никто из наших современников об этом не знает,

узнаем куда исчезла отсюда другая легендарная обитель и огромная слобода, сложившаяся вокруг неё в этих местах;,

воочию убедимся в том, что бывшие трамвайные депо в наши дни приобретают совершенно новое назначение,

и полюбуемся, пожалуй, самым очаровательной скульптурной группой Москвы наших дней.

Важно знать

Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.

Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: