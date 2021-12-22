Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле

Я приглашаю вас отправиться в путешествие по загадочному и живописному московскому Девичьему полю

Индивидуально
для 10 чел.
Я приглашаю вас отправиться в путешествие по загадочному и живописному московскому Девичьему полю и познакомиться с уникальным объёктом охраны всемирного наследия ЮНЕСКО — грандиозным и таинственным Новодевичьим монастырём.
Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
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Что вас ждет

Цари и теременой образ жизни

В процессе нашего путешествия мы с выясним что представлял из себя знаменитый теремной образ жизни, поговорим о том, как удалось Петру I переси́лить свою властную и почитаемую в народе сестру — царевну Софью, обнаружим загадочную Софьину башню и поймём отчего русские монастыри именовались издревле не иначе как «сторожами».
Мы поговорим о том, кто из царевен и цариц проживал в каждой из построек, узнаем, какое неожиданное открытие, относящееся к эпохе правления Бориса Годунова, было совершено на территории монастыря в августе 2020 года.
История благодатного места и живописная панорами окрестностей
В течение нашей экскурсии мы познакомимся с историей этой заповедной местности. Я расскажу совершенно разные версии основания Новодевичьего монастыря и необыкновенные подробности обретения им нынешнего архитектурного убранства.
Мы насладимся панорамными видами этого благодатнейшего уголка Москвы, не торопясь прогуляемся под мощнейшими древними стенами.

А ещё мы:

  • посетим легендарную обитель и познакомимся с каждой из её великолепных построек,
  • непременно услышим необыкновенные легенды, тесно связанные с этой местностью,
  • подивимся совершенно необыкновенному памятнику в этой местности, который успел потерять ключевого героя своей скульптурной композиции, но почти никто из наших современников об этом не знает,
  • узнаем куда исчезла отсюда другая легендарная обитель и огромная слобода, сложившаяся вокруг неё в этих местах;,
  • воочию убедимся в том, что бывшие трамвайные депо в наши дни приобретают совершенно новое назначение,
  • и полюбуемся, пожалуй, самым очаровательной скульптурной группой Москвы наших дней.
Важно знать
Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.
Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • цену билетов для посещения монастырской территории и музейных палат, взрослый — 300 руб., дети до 14 лет и пенсионеры — 100 руб.
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты, взрослый — 300 руб., дети до 14 лет и пенсионеры — 100 руб.
  • личные расходы.
  • .
Где начинаем и завершаем?
Начало: парк Новодевичьи пруды
Завершение: пл. Новодевичьего Монастыря, вл. 1/1
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.
  • Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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