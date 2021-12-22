Что вас ждет
Цари и теременой образ жизни
В процессе нашего путешествия мы с выясним что представлял из себя знаменитый теремной образ жизни, поговорим о том, как удалось Петру I переси́лить свою властную и почитаемую в народе сестру — царевну Софью, обнаружим загадочную Софьину башню и поймём отчего русские монастыри именовались издревле не иначе как «сторожами».
Мы поговорим о том, кто из царевен и цариц проживал в каждой из построек, узнаем, какое неожиданное открытие, относящееся к эпохе правления Бориса Годунова, было совершено на территории монастыря в августе 2020 года.
История благодатного места и живописная панорами окрестностей
В течение нашей экскурсии мы познакомимся с историей этой заповедной местности. Я расскажу совершенно разные версии основания Новодевичьего монастыря и необыкновенные подробности обретения им нынешнего архитектурного убранства.
Мы насладимся панорамными видами этого благодатнейшего уголка Москвы, не торопясь прогуляемся под мощнейшими древними стенами.
А ещё мы:
- посетим легендарную обитель и познакомимся с каждой из её великолепных построек,
- непременно услышим необыкновенные легенды, тесно связанные с этой местностью,
- подивимся совершенно необыкновенному памятнику в этой местности, который успел потерять ключевого героя своей скульптурной композиции, но почти никто из наших современников об этом не знает,
- узнаем куда исчезла отсюда другая легендарная обитель и огромная слобода, сложившаяся вокруг неё в этих местах;,
- воочию убедимся в том, что бывшие трамвайные депо в наши дни приобретают совершенно новое назначение,
- и полюбуемся, пожалуй, самым очаровательной скульптурной группой Москвы наших дней.
Важно знать
Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.
Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- цену билетов для посещения монастырской территории и музейных палат, взрослый — 300 руб., дети до 14 лет и пенсионеры — 100 руб.
- личные расходы.