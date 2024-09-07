Е Екатерина «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе Отличная экскурсия! Екатерина рассказала много интересных фактов о знакомом городе, не дала заскучать, время пролетело легко! Места знаковые и стоящие, горячо рекомендую!

А Анна Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем

Е Елена Женские монастыри Москвы: часть 2 Замечательная экскурсия. Очень компетентный и увлеченный гид, открытый к диалогу. С радостью делился попутно знаниями о городе пока перемешались из одного монастыря в другой.

С Самохина Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле У нашей группы была гидом замечательная Валерия. Несколько часов пролетели в приятном общении. Мы получили много новой информации. Легко шла подача, Валерия разносторонне подходила к историческим событиям того времени, раскрывая произошедшее. Благодарим талантливого гида.