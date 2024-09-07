Скульптура Дайте дорогу утятам – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура Дайте дорогу утятам» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
На автобусе
3919 отзывов
4 часа
Групповая
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300 за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3752 отзыва
3 часа
Групповая
В тренде
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 19:25
от 1 200 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Пешая
На автобусе
12 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2024
    «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
    Отличная экскурсия! Екатерина рассказала много интересных фактов о знакомом городе, не дала заскучать, время пролетело легко! Места знаковые и стоящие, горячо рекомендую!
  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
    комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
  • Е
    Елена
    22 декабря 2023
    Женские монастыри Москвы: часть 2
    Замечательная экскурсия. Очень компетентный и увлеченный гид, открытый к диалогу. С радостью делился попутно знаниями о городе пока перемешались из одного монастыря в другой.
  • С
    Самохина
    17 сентября 2023
    Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
    У нашей группы была гидом замечательная Валерия. Несколько часов пролетели в приятном общении. Мы получили много новой информации. Легко шла подача, Валерия разносторонне подходила к историческим событиям того времени, раскрывая произошедшее. Благодарим талантливого гида.
  • О
    Ольга
    9 мая 2022
    Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем поле
    Очень понравилась экскурсия. Много интересного узнали из истории России. Подача материала была яркой и эмоциональной. Ни минуты не было скучно! Обязательно закажем у вас другую экскурсию по Москве.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Скульптура Дайте дорогу утятам»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
  2. «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
  3. «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Скульптура Дайте дорогу утятам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 7683 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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