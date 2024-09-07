4 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
3 часа
Групповая
В трендеВечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 19:25
от 1 200₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Отличная экскурсия! Екатерина рассказала много интересных фактов о знакомом городе, не дала заскучать, время пролетело легко! Места знаковые и стоящие, горячо рекомендую!
- ААнна6 сентября 2024комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
- ЕЕлена22 декабря 2023Женские монастыри Москвы: часть 2Замечательная экскурсия. Очень компетентный и увлеченный гид, открытый к диалогу. С радостью делился попутно знаниями о городе пока перемешались из одного монастыря в другой.
- ССамохина17 сентября 2023Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем полеУ нашей группы была гидом замечательная Валерия. Несколько часов пролетели в приятном общении. Мы получили много новой информации. Легко шла подача, Валерия разносторонне подходила к историческим событиям того времени, раскрывая произошедшее. Благодарим талантливого гида.
- ООльга9 мая 2022Новодевичий монастырь: загадки дивной крепости на Девичьем полеОчень понравилась экскурсия. Много интересного узнали из истории России. Подача материала была яркой и эмоциональной. Ни минуты не было скучно! Обязательно закажем у вас другую экскурсию по Москве.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Скульптура Дайте дорогу утятам»
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