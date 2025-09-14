Природа, фонтаны, архитектура и личности выделяют этот дворцово-парковый ансамбль среди остальных. Не последнюю роль в этом играют секреты усадьбы.
Как связано с ее прошлым мистическое село Черная грязь, какие тайные символы здесь обнаружили, что хранится в царицынских курганах? Нам предстоит открыть не одну загадку, а особый реквизит и исторические понятия помогут перенестись в эпоху.
Описание квестаЧерная грязь, курганы и русалки Куда закатилось колечко императрицы, почему оно привело ее в деревню Черная грязь, которая славилась своими ведуньями и как получилось, что царица была здесь счастлива, приказала построить дворец, но больше сюда не вернулась? Расскажу при встрече! Вы также узнаете, где здесь обитают сфинксы, что хранится в Царицынских курганах и как связаны с местом вольные каменщики. Погуляете у царицынских прудов, пройдете через танцующие фонтаны и выясните, где живут русалки. А еще встретите на пути Зубастую арку и отыщете тайные символы у оперного дома! Поговорим о том, какие знатные владельцы были у усадьбы в прошлом и почему Екатерине II понравились владения Кантемиров, какая рыба водилась в Цареборисовских прудах, кто и в какое время жил в усадьбе и почему царицынские дворцы возводил архитектор Василий Баженов, а продолжил его ученик Матвей Казаков. У хлебного дома вспомним о любимых лакомствах Екатерины II. У Кавалерских корпусов — об этикете и балах 18 века. Полюбуемся нарядом Большого дворца и не обойдем вниманием историю трагедии и счастья двух архитекторов. Овраг, фигурные мосты и старинный дуб укажут нам дорогу. С детьми я поиграю в дворянские игры 18 века, а карта закольцует дорожку к разгадке секрета усадьбы. В конце экскурсии все участники получат вкусное угощение и соприкоснутся с эпохой Екатерины Великой!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль большого дворца Царицыно
- Малые кавалерские корпуса
- Хлебный дом
- Оперный дом
- Виноградные ворота
- Фигурный мост
- Большой мост через овраг
- Зубастая арка
- Земляная пирамида
- Цареборисовские пруды
- Плотина
- Танцующий фонтан
- Памятник сфинксам
- Памятник Казакову и Баженову
Что включено
- Услуги гида
- Квест
- Угощения
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральные ворота усадьба Царицыно
Завершение: У Цареборисовских прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
14 сен 2025
Благодарим замечательную Викторию за чудесную экскурсию-квест. Интересно, насыщенно, разнообразно. Дети в восторге, родители тем более)))
И
Ирина
31 авг 2025
Название квест здесь абсолютно не уместно!! Это просто водят по парку и рассказывают историю этих земель. Детям совсем не подходит. Из элементов квеста дали карту бумажную, но вспоминалось о ней
