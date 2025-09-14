Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Природа, фонтаны, архитектура и личности выделяют этот дворцово-парковый ансамбль среди остальных. Не последнюю роль в этом играют секреты усадьбы.



Как связано с ее прошлым мистическое село Черная грязь, какие тайные символы здесь обнаружили, что хранится в царицынских курганах? Нам предстоит открыть не одну загадку, а особый реквизит и исторические понятия помогут перенестись в эпоху. 4 2 отзыва

Описание квеста Черная грязь, курганы и русалки Куда закатилось колечко императрицы, почему оно привело ее в деревню Черная грязь, которая славилась своими ведуньями и как получилось, что царица была здесь счастлива, приказала построить дворец, но больше сюда не вернулась? Расскажу при встрече! Вы также узнаете, где здесь обитают сфинксы, что хранится в Царицынских курганах и как связаны с местом вольные каменщики. Погуляете у царицынских прудов, пройдете через танцующие фонтаны и выясните, где живут русалки. А еще встретите на пути Зубастую арку и отыщете тайные символы у оперного дома! Поговорим о том, какие знатные владельцы были у усадьбы в прошлом и почему Екатерине II понравились владения Кантемиров, какая рыба водилась в Цареборисовских прудах, кто и в какое время жил в усадьбе и почему царицынские дворцы возводил архитектор Василий Баженов, а продолжил его ученик Матвей Казаков. У хлебного дома вспомним о любимых лакомствах Екатерины II. У Кавалерских корпусов — об этикете и балах 18 века. Полюбуемся нарядом Большого дворца и не обойдем вниманием историю трагедии и счастья двух архитекторов. Овраг, фигурные мосты и старинный дуб укажут нам дорогу. С детьми я поиграю в дворянские игры 18 века, а карта закольцует дорожку к разгадке секрета усадьбы. В конце экскурсии все участники получат вкусное угощение и соприкоснутся с эпохой Екатерины Великой!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ансамбль большого дворца Царицыно

Малые кавалерские корпуса

Хлебный дом

Оперный дом

Виноградные ворота

Фигурный мост

Большой мост через овраг

Зубастая арка

Земляная пирамида

Цареборисовские пруды

Плотина

Танцующий фонтан

Памятник сфинксам

Памятник Казакову и Баженову Что включено Услуги гида

Квест

Что включено Услуги гида

Квест

Угощения Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Центральные ворота усадьба Царицыно Завершение: У Цареборисовских прудов Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по запросу Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.