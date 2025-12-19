Описание Фото Ответы на вопросы

Вы готовы открыть Москву, которую не знали, ту, которая рядом с главной ёлкой страны? Вы уже видели огни ГУМа и каток на Красной площади.



А что, если я скажу вам, что настоящая Новогодняя магия рождается в узких и искрящихся от света переулках? Это не просто прогулка. Это путешествие по другому измерению столицы — уютному, изящному и наполненному историями.