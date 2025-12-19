Вы готовы открыть Москву, которую не знали, ту, которая рядом с главной ёлкой страны? Вы уже видели огни ГУМа и каток на Красной площади.
А что, если я скажу вам, что настоящая Новогодняя магия рождается в узких и искрящихся от света переулках? Это не просто прогулка. Это путешествие по другому измерению столицы — уютному, изящному и наполненному историями.
Описание экскурсии
Что Вас ожидает:
- Сказка наяву на Кузнецком Мосту, где среди сверкающих гирлянд притаились гигантские игрушки из вашего детства.
- Роскошь Петровского пассажа и романтика Камергерского переулка, дышащие историей и праздником.
- Как царские указы навсегда изменили наш праздник?
- Почему Дед Мороз и ёлка были в опале и едва не исчезли?
- О чём нам расскажут ёлочные игрушки — от царских яблок до советских космонавтов?
- И кульминация — уютное «Московское чаепитие» на Тверской площади. Здесь вас ждёт чай из самовара, тёплые беседы и погружение в традиции, которым сотни лет. А по дороге мы раскроем главные тайны Нового года:.
- И как получилось, что у нас есть Новый год-двойник? Это маршрут, который запомнится. Это момент, чтобы отвлечься от суеты, ощутить вкус праздника и его магию, спрятанную в самом сердце Москвы. Важная информация:.
- Большая часть экскурсии проходит на улице. Одевайтесь, пожалуйста, теплее.
- Дополнительные расходы (по желанию): чай, угощения, сувениры и другие покупки на ярмарке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кузнецкий мост
- Улица Рождественка
- Петровский пассаж
- Камергерский переулок
- Тверская площадь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогиды
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы (по желанию): чай, угощения, сувениры и другие покупки на ярмарке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Тверская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
