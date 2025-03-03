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участвовать с детьми, даже дошкольного возраста - им сказочные моменты экскурсии будут даже интереснее, чем взрослым. Из недостатков - не очень большой обьем собственно экскурсионной информации, это больше сказочная прогулка. Хотя то, что рассказывали о городе было действительно инересно, но мало.