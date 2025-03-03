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Камергерский переулок – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Камергерский переулок» в Москве, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
5200 ₽ за экскурсию
Аудиоспектакль-квест «Осенью 41-го, или Тайна одной московской семьи»
Пешая
1 час
Квест
до 4 чел.
Аудиоспектакль-квест «Осенью 41-го, или Тайна одной московской семьи»
Начало: М Охотный ряд
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
1200 ₽ за всё до 4 чел.
Москва, я люблю тебя: интерактивное путешествие по улицам любви
Пешая
2 часа
Квест
до 7 чел.
Москва, я люблю тебя: интерактивное путешествие по улицам любви
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Суворова
    3 марта 2025
    Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
    Интересный формат экскурсии, все было хорошо организовано. Порадовало угощение горячим чаем - помогло не замерзнуть до конца прогулки. Вполне можно
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    участвовать с детьми, даже дошкольного возраста - им сказочные моменты экскурсии будут даже интереснее, чем взрослым. Из недостатков - не очень большой обьем собственно экскурсионной информации, это больше сказочная прогулка. Хотя то, что рассказывали о городе было действительно инересно, но мало.

  • Д
    Дмитрий
    23 февраля 2025
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Все понравилось. Очень интересно. Большое спасибо Светлане.
  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
    Очень не обычная и интересная экскурсия. Мы были в восторге🥰
  • Н
    Наталия
    23 декабря 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Спасибо огромное Владимиру!!!! Замечательная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Замечательный экскурсовод.
  • А
    Алла
    12 декабря 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Спасибо нашему экскурсоводу - Сергею Аношину! Настоящий профессионал!
  • П
    Полина
    13 октября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Экскурсия Москва кабаков и притонов. Мы из Нижнего Новгорода, были на экскурсии 12.10.2024 г. Два часа пролетели как одна минута,
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    настолько интересно было всем. По ходу экскурсии даже были попытки присоединиться к нам прохожих, завораживал рассказ экскурсовода Станислава Симонова. Узнали много нового, насмеялись от души. Спасибо огромное! Будем искать возможность пойти с ним на другие экскурсии. За наливку отдельное спасибо.

  • I
    Ingad
    6 октября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Понравились и содержание экскурсии, и экскурсовод Станислав - отличная подача материала, чувство юмора. Несмотря на то, что мы москвичи, неплохо
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    знающие свой город, узнали много нового. С удовольствием посетим и другие экскурсии Станислава. Маленькое замечание ему на ушко: в слове "красивее" ударение на второй слог:))

  • М
    Марина
    29 сентября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Понравилась экскурсия! Очень много интересной информации, гида приятно слушать - быстрая, четкая речь, много фактов и объяснений, откуда происходят те или иные названия. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Камергерский переулок»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Камергерский переулок" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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