Индивидуальная
до 1 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
5200 ₽ за экскурсию
Квест
до 4 чел.
Аудиоспектакль-квест «Осенью 41-го, или Тайна одной московской семьи»
Начало: М Охотный ряд
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
1200 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Москва, я люблю тебя: интерактивное путешествие по улицам любви
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССуворова3 марта 2025Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика ФаролероИнтересный формат экскурсии, все было хорошо организовано. Порадовало угощение горячим чаем - помогло не замерзнуть до конца прогулки. Вполне можно
- ДДмитрий23 февраля 2025Все понравилось. Очень интересно. Большое спасибо Светлане.
- ССветлана8 января 2025Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика ФаролероОчень не обычная и интересная экскурсия. Мы были в восторге🥰
- ННаталия23 декабря 2024Спасибо огромное Владимиру!!!! Замечательная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Замечательный экскурсовод.
- ААлла12 декабря 2024Спасибо нашему экскурсоводу - Сергею Аношину! Настоящий профессионал!
- ППолина13 октября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Экскурсия Москва кабаков и притонов. Мы из Нижнего Новгорода, были на экскурсии 12.10.2024 г. Два часа пролетели как одна минута,
- IIngad6 октября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Понравились и содержание экскурсии, и экскурсовод Станислав - отличная подача материала, чувство юмора. Несмотря на то, что мы москвичи, неплохо
- ММарина29 сентября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Понравилась экскурсия! Очень много интересной информации, гида приятно слушать - быстрая, четкая речь, много фактов и объяснений, откуда происходят те или иные названия. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Камергерский переулок»
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