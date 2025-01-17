Новогодняя Москва с гаданиями и чаем. Экскурсия по центру столицы

Новый год ближе, чем кажется! На пешеходной экскурсии вам предложат прочувствовать новогоднюю атмосферу в Москве: вы прогуляетесь по ГУМу, познакомитесь с новогодней выставкой ёлок, послушаете истории о новогодних традициях, примете участие в гаданиях и розыгрыше призов! Также вам расскажут много интересного о зданиях центра города.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? За время экскурсии вы узнаете, когда впервые праздновался в Москве Новый год, какие события происходили на Красной площади, а какие на льду, на Москве-реке, что привнесли в историю новогодних праздников Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II. Узнаете о гонениях на новогодних героев и на Новогоднюю ёлку в начале XX века, о том, какие мелодии играли московские куранты в Новогоднюю ночь в разные годы. Часть нашей прогулки пройдёт в главном универмаге страны — по выставке «Новогодние ёлки в ГУМе», в процессе которой вы узнаете о том, какие новогодние украшения были в моде в разные времена, когда впервые появились Снегурочка и Дед Мороз и кто их исконно русские прототипы. У Собора Казанской Иконы Божьей Матери поговорим об истории Рождества и о том, как Старый Новый год переехал. Во время прогулки вы сможете принять участие в традиционных новогодних гаданиях, исполнить правильный ритуал загадывания новогодних желаний, поучаствовать в розыгрыше призов. Наше путешествие завершится на Театральной площади рассказом о народных вертепах и о традициях маскарадов позапрошлого века. Программа будет одинаково интересна и москвичам, и гостям столицы. В процессе экскурсии вы также узнаете немало интересных фактов из истории зданий, улиц и площадей самого центра нашего города.
Согласно календарю в 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манежная площадь
- ГУМ
- Собор Казанской иконы Божией Матери
- Красная площадь
- Театральная площадь
- Никольская улица
- Большой театр
Что включено
- Услуги гида
- Прекрасная новогодняя прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у 4-й колонны Большого театра. СТ.М. Теат
Завершение: Васильевский спуск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю в 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
17 янв 2025
Экскурсия супер!
М
Максим
17 янв 2025
Хочу поделиться эмоциями от экскурсии "Новогодняя Москва с гаданиями и чаем. Экскурсия по центру столицы". Решил как-то интересно провести вечер и сходить на экскурсию. Взгляд пал на эту. Однозначно рекомендую
С
Светлана
13 янв 2025
Все понравилось было интересно и познавательно. Рекомендую.
О
Ольга
7 янв 2025
Экскурсия в целом оставила положительное впечатление! Одевайтесь теплее, экскурсия по улице. Минут на 5 забежали в ГУМ, и дальше все по улице. Около 2ч. Гид рассказывает интересно! Но больше про Новый год и историю праздника, а не про достопримечательности Москвы! В середине экскурсии поят чаем - на улице, и ближе к концу проводится гадание!
И
Ирина
6 янв 2025
экскурсовод Лидия провела интересную и впечатляющую экскурсию.
Т
Татьяна
6 янв 2025
Е
Елена
6 янв 2025
Посетили с подругой экскурсию 5 января.
Прекрасная погода, праздничная Москва, грамотный экскурсовод. Что может быть лучше для проведения праздничного вечера?
Лидия провела по маршруту прекрасно. Содержание интересное и эмоционально
подано. Милая и заботливая, с юмором и вниманием к экскурсантам.
Горячий чай на морозе, интересные гадания (надеемся, что все предсказания обязательно сбудутся!).
Благодарим за экскурсию! Будем рекомендовать!
А
Артем
6 янв 2025
Экскурсия просто супер!!
Очень понравилось, было не только интересно, но и но познавательно.
Также повезло с погодой - было не очень холодно.
Гид был хороший, был микрофон - так что гида было хорошо слышно.
Ну и горячий чай в конце.
Советую!!!
П
Полина
6 янв 2025
Мне очень понравилась экскурсия и экскурсовод, очень интересно рассказывала!
М
Марина
6 янв 2025
Экскурсия просто супер!!
Очень понравилось, было не только интересно, но и но познавательно.
Также повезло с погодой - было не очень холодно.
Гид был хороший, был микрофон - так что гида было хорошо слышно.
Ну и горячий чай в конце.
Советую!!!
С
Светлана
5 янв 2025
И
Ирина
4 янв 2025
Начало было интересное, потом стало скучно.
Не было парада елок из-за того, что был закрыт ГУМ, но об этом никто не предупредил заранее и из программы не убрали эту информацию.
Также в описании программы было указано, что группа до 12 человек, а реально их было под 30. Подойти поближе к экскурсоводу и послушать рассказ было очень сложно.
А
Анна
4 янв 2025
Экскурсовод очень милая, интеллигентная женщина. Рассказала только интересные вещи и факты, никакой воды. Спасибо огромное! Вернёмся ещё!
Л
Лариса
3 янв 2025
Экскурсия не состоялась. Билетов продали больше чем мест в автобусе! Туристы просили вернуть деньги, но в возврате денег отказали. Всем было испорчено новогоднее настроение. Плохая организация экскурсии. Задержали на час. Многие ушли.
А
Арина
2 янв 2025
