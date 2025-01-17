Новогодняя Москва с гаданиями и чаем. Экскурсия по центру столицы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Новый год ближе, чем кажется! На пешеходной экскурсии вам предложат прочувствовать новогоднюю атмосферу в Москве: вы прогуляетесь по ГУМу, познакомитесь с новогодней выставкой ёлок, послушаете истории о новогодних традициях, примете участие в гаданиях и розыгрыше призов! Также вам расскажут много интересного о зданиях центра города. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Групповая экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-12 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Что вас ждёт? За время экскурсии вы узнаете, когда впервые праздновался в Москве Новый год, какие события происходили на Красной площади, а какие на льду, на Москве-реке, что привнесли в историю новогодних праздников Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II. Узнаете о гонениях на новогодних героев и на Новогоднюю ёлку в начале XX века, о том, какие мелодии играли московские куранты в Новогоднюю ночь в разные годы. Часть нашей прогулки пройдёт в главном универмаге страны — по выставке «Новогодние ёлки в ГУМе», в процессе которой вы узнаете о том, какие новогодние украшения были в моде в разные времена, когда впервые появились Снегурочка и Дед Мороз и кто их исконно русские прототипы. У Собора Казанской Иконы Божьей Матери поговорим об истории Рождества и о том, как Старый Новый год переехал. Во время прогулки вы сможете принять участие в традиционных новогодних гаданиях, исполнить правильный ритуал загадывания новогодних желаний, поучаствовать в розыгрыше призов. Наше путешествие завершится на Театральной площади рассказом о народных вертепах и о традициях маскарадов позапрошлого века. Программа будет одинаково интересна и москвичам, и гостям столицы. В процессе экскурсии вы также узнаете немало интересных фактов из истории зданий, улиц и площадей самого центра нашего города.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Манежная площадь

ГУМ

Собор Казанской иконы Божией Матери

Красная площадь

Театральная площадь

Никольская улица

Большой театр Что включено Услуги гида

Начало: Встреча у 4-й колонны Большого театра. СТ.М. Теат
Завершение: Васильевский спуск
Когда: Согласно календарю в 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.