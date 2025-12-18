В Центральном павильоне ВДНХ — временная выставка «Образ Москвы в русском искусстве» с картинами, привезёнными из Русского музея. Вы увидите старую Москву на полотнах живописцев. Проследите, как менялась столица и расширялись её границы. А в портретной галерее познакомитесь с людьми, чьи судьбы неразрывно связаны с городом.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по экспозиции — и истории: старая Москва, новая Москва, Москва-столица и портретная галерея.
Проследите, как строилась, менялась столица в течение столетий.
Услышите об истории создания некоторых картин, их авторах и этапах развития живописи на Руси.
Увидите:
- картины Жерара Делабарта — не только живописный, но и исторический документ, где запечатлена допожарная столица
- работы известных передвижников — Репина, Сурикова, Шишкина, Нестерова, Васнецова
- исторические сюжеты — юный Иван Грозный в страхе и нерешительности, атаман и бунтовщик Степан Разин, стойкие защитники Троице-Сергиевой лавры
- зарисовки Москвы и москвичей в советское время
Как это будет
Наша встреча состоит из двух частей:
- пешком от арки центрального входа до павильона — 30 мин. По пути расскажу об истории ВДНХ, строительстве Центрального павильона и выставке
- экскурсия по выставке — 1 ч 30 мин
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в Центральный павильон: стандартный — 500 ₽ за чел., льготный — 250 ₽ за чел.
- Выставка продлится до 1 февраля 2026 года
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 374 туристов
Я аккредитованный гид. Приглашаю на экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, судьбами жителей столицы в прошлом и настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам.
