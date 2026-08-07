Вспомните, как горят любопытством глаза детей, когда мимо проносятся ярко-красные машины с сиренами. Вот бы узнать, как работают пожарные-спасатели… А мы знаем! Покажем вам центр, где тренируются пожарные. Дети увидят гараж боевых машин и учебное оборудование, а затем опробуют их — всё по-настоящему! А заодно закрепят навыки поведения при пожаре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы работаем недаром

Настоящие герои — это те, кто всегда рядом и готовы прийти на помощь в любую минуту. Мы познакомим вас с ними! В учебном центре, где тренируются пожарные, вам предстоит погрузиться в тонкости профессии огнеборцев, изучить оборудование и специальную технику. В вашем распоряжении — три пожарные машины, которые дети смогут излазить вдоль и поперёк! Вы увидите пожарный КамАЗ, пожарную цистерну и машину ЗИЛ-130 с пожарной лестницей. А сама возможность порулить настоящей пожарной машиной приведёт детей в полный восторг.

Славно справимся с пожаром

Дети узнают, как работают пожарные — а затем попробуют всё повторить:

примерят настоящую боевую форму

заберутся на второй этаж по пожарной лестнице и спустятся вниз по верёвке

попробуют попасть по цели водой из настоящего пожарного ствола

спасут игрушки из теплодымокамеры

пройдут пожарный лабиринт

В конце программы юные герои будут награждены грамотами «Юный пожарный».

Организационные детали