Вспомните, как горят любопытством глаза детей, когда мимо проносятся ярко-красные машины с сиренами.
Вот бы узнать, как работают пожарные-спасатели… А мы знаем! Покажем вам центр, где тренируются пожарные.
Дети увидят гараж боевых машин и учебное оборудование, а затем опробуют их — всё по-настоящему! А заодно закрепят навыки поведения при пожаре.
Вот бы узнать, как работают пожарные-спасатели… А мы знаем! Покажем вам центр, где тренируются пожарные.
Дети увидят гараж боевых машин и учебное оборудование, а затем опробуют их — всё по-настоящему! А заодно закрепят навыки поведения при пожаре.
Описание экскурсии
Мы работаем недаром
Настоящие герои — это те, кто всегда рядом и готовы прийти на помощь в любую минуту. Мы познакомим вас с ними! В учебном центре, где тренируются пожарные, вам предстоит погрузиться в тонкости профессии огнеборцев, изучить оборудование и специальную технику. В вашем распоряжении — три пожарные машины, которые дети смогут излазить вдоль и поперёк! Вы увидите пожарный КамАЗ, пожарную цистерну и машину ЗИЛ-130 с пожарной лестницей. А сама возможность порулить настоящей пожарной машиной приведёт детей в полный восторг.
Славно справимся с пожаром
Дети узнают, как работают пожарные — а затем попробуют всё повторить:
- примерят настоящую боевую форму
- заберутся на второй этаж по пожарной лестнице и спустятся вниз по верёвке
- попробуют попасть по цели водой из настоящего пожарного ствола
- спасут игрушки из теплодымокамеры
- пройдут пожарный лабиринт
В конце программы юные герои будут награждены грамотами «Юный пожарный».
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия для 10 детей. Дополнительные участники оплачиваются из расчета 3750 руб. за ребёнка и 1750 руб. за взрослого. Можно приехать меньшим составом, но минимальная сумма для оплаты сохраняется.
- Для комфортного посещения центра рекомендуем записывать не более 12 детей. Если группа будет больше, мы поделим детей на несколько подгрупп.
- Рекомендуемый возраст 3+, но программа легко адаптируется под любой возраст. Интересно будет даже взрослым.
- Экскурсия проводится как в помещении, так и на улице. Одевайтесь в удобную спортивную одежду по погоде. И возьмите с собой бутылочку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский
|3960 ₽
|Взрослые
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Тёплый Стан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 18 туристов
Мы помогаем детям своими глазами увидеть работу пожарных, полицейских, лётчиков, сыроваров, ветеринаров и других представителей профессий. Знакомим детей с профессиями в интересном интерактивном формате. Дарим детям мечту! Экскурсии проводятся исключительно реальными представителями профессий.
Входит в следующие категории Москвы
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