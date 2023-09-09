Посмотреть на обустройство пожарных частей и быт спасателей
Вспомните, как горят любопытством глаза детей, когда мимо проносятся ярко-красные машины с сиренами.
Вот бы узнать, как работают пожарные-спасатели… А мы знаем! И устроим для вас экскурсию в центр, где тренируются пожарные.
Дети увидят гараж боевых машин и учебное оборудование, а затем опробуют их — всё по-настоящему! А заодно закрепят навыки поведения при пожаре.
Вот бы узнать, как работают пожарные-спасатели… А мы знаем! И устроим для вас экскурсию в центр, где тренируются пожарные.
Дети увидят гараж боевых машин и учебное оборудование, а затем опробуют их — всё по-настоящему! А заодно закрепят навыки поведения при пожаре.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы работаем недаром
Настоящие герои — это те, кто всегда рядом и готовы прийти на помощь в любую минуту. Мы познакомим вас с ними! В учебном центре, где тренируются пожарные, вам предстоит погрузиться в тонкости профессии огнеборцев, изучить оборудование и специальную технику. В вашем распоряжении — три пожарные машины, которые дети смогут излазить вдоль и поперёк! Вы увидите пожарный КамАЗ, пожарную цистерну и машину ЗИЛ-130 с пожарной лестницей. А сама возможность порулить настоящей пожарной машиной приведёт детей в полный восторг.
Славно справимся с пожаром
Дети узнают, как работают пожарные — а затем попробуют всё повторить:
- примерят настоящую боевую форму
- заберутся на второй этаж по пожарной лестнице и спустятся вниз по верёвке
- поймут, как работает огнетушитель, и потушат пламя
- попробуют попасть по цели водой из настоящего пожарного ствола
- спасут игрушки из теплодымокамеры
- пройдут пожарный лабиринт
В конце программы юные герои будут награждены грамотами «Юный пожарный».
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия для 10 детей и 4 взрослых. Дополнительные участники оплачиваются из расчета 3350 руб. за ребёнка и 1250 руб. за взрослого. Можно приехать меньшим составом, но минимальная сумма для оплаты сохраняется.
- Для комфортного проведения экскурсии рекомендуем записывать не более 12 детей. Если группа будет больше, мы поделим детей на несколько подгрупп.
- Рекомендуемый возраст 3+, но программа легко адаптируется под любой возраст. Интересно будет даже взрослым.
- Экскурсия проводится как в помещении, так и на улице. Одевайтесь в удобную спортивную одежду по погоде. И возьмите с собой бутылочку воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Тёплый Стан»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Москве
Мы помогаем детям своими глазами увидеть работу пожарных, полицейских, лётчиков, сыроваров, ветеринаров и других представителей профессий. Знакомим детей с профессиями в интересном интерактивном формате. Дарим детям мечту! Экскурсии проводятся исключительно реальными представителями профессий.
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