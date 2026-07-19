Есть места, где особенно остро ощущаются тишина, покой и связь времён — и мы приглашаем прогуляться по ним. За один день вы побываете в Оптиной пустыни и Казанской Свято-Амвросиевской пустыни в Шамордино, услышите об истории монастырей и их духовных традициях, посетите храмы и сможете приложиться к почитаемым святыням.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30 — сбор группы и выезд. В дороге вас ждёт путевая экскурсия (~ 3,5 часа)

Оптина пустынь. Вы услышите истории о монастыре, Оптинских старцах, убиенных монахах и выдающихся людях, связанных с обителью. Поговорим о Фёдоре Достоевском, Льве Толстом, Николае Гоголе, Петре Чайковском и других известных гостях монастыря.

В свободное время можно посетить:

Введенский собор с мощами преподобного Амвросия и Казанской иконой Божией Матери

Владимирский собор и церковь Казанской иконы Божией Матери, где покоятся мощи Оптинских старцев

Преображенский храм, где можно набрать святой воды

купель, церковные лавки и памятник Фёдору Достоевскому

Шамордино. Мы расскажем, как старец Амвросий основал женскую общину, которая до революции стала крупнейшей в Европе.

Вы посетите:

Казанскую Свято-Амвросиевскую пустыню

15-главый Казанский собор с чудотворными иконами

Амвросиевский храм (если будет открыт)

Казанский, Амвросиевский и Живоносный святые источники. В первых двух можно набрать воду, у третьего оборудована купель

23:00 — возвращение в Москву. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали