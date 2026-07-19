Есть места, где особенно остро ощущаются тишина, покой и связь времён — и мы приглашаем прогуляться по ним.
За один день вы побываете в Оптиной пустыни и Казанской Свято-Амвросиевской пустыни в Шамордино, услышите об истории монастырей и их духовных традициях, посетите храмы и сможете приложиться к почитаемым святыням.
За один день вы побываете в Оптиной пустыни и Казанской Свято-Амвросиевской пустыни в Шамордино, услышите об истории монастырей и их духовных традициях, посетите храмы и сможете приложиться к почитаемым святыням.
Описание экскурсии
7:30 — сбор группы и выезд. В дороге вас ждёт путевая экскурсия (~ 3,5 часа)
Оптина пустынь. Вы услышите истории о монастыре, Оптинских старцах, убиенных монахах и выдающихся людях, связанных с обителью. Поговорим о Фёдоре Достоевском, Льве Толстом, Николае Гоголе, Петре Чайковском и других известных гостях монастыря.
В свободное время можно посетить:
- Введенский собор с мощами преподобного Амвросия и Казанской иконой Божией Матери
- Владимирский собор и церковь Казанской иконы Божией Матери, где покоятся мощи Оптинских старцев
- Преображенский храм, где можно набрать святой воды
- купель, церковные лавки и памятник Фёдору Достоевскому
Шамордино. Мы расскажем, как старец Амвросий основал женскую общину, которая до революции стала крупнейшей в Европе.
Вы посетите:
- Казанскую Свято-Амвросиевскую пустыню
- 15-главый Казанский собор с чудотворными иконами
- Амвросиевский храм (если будет открыт)
- Казанский, Амвросиевский и Живоносный святые источники. В первых двух можно набрать воду, у третьего оборудована купель
23:00 — возвращение в Москву. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автобусе
- Обед не включён. В Оптиной пустыни работает чайная с выпечкой
- Порядок посещения локаций может меняться
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
- C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4470 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|4420 ₽
|Пенсионеры
|4420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
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