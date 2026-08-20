На нашем пути будет романтика низких мостиков Замоскворечья, тихая водная гладь, где не проходят другие большие теплоходы, но и основные достопримечательности центра: Парк Зарядье, Парящий мост, Сталинская высотка на Котельнической набережной, Дом Музыки, Новоспасский монастырь, Красная площадь и Кремль.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Третьяковский» — Водоотводный канал — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Высотка на Котельнической набережной — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Кремль — Красная площадь — возвращение к причалу «Третьяковский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Конкорд», «Фараон» или «Шаман». Теплоходы небольшие и уютные, вместимость — до 50 человек
- Продолжительность прогулки — 1 ч 20 мин
- На борту есть аудиосистема, панорамный салон, тёплые пледы и WC
- Можно с детской коляской, велосипедом и домашними животными
- Можно взять с собой алкоголь, но свою еду — нельзя
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (туда и обратно)
|1390 ₽
|Льготный (туда и обратно), Студенты, многодетные, пенсионеры
|1190 ₽
|Детский с 6 до 13 лет (туда и обратно), 6-13 лет
|1000 ₽
|Детский (туда и обратно), 0-5 лет
|400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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