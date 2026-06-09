Приглашаем в путешествие по Москве-реке, которое позволит вам рассмотреть город с новой стороны.
Вы насладитесь видами мегаполиса с воды, сделаете атмосферные фотографии и получите массу позитивных впечатлений. На борту есть всё необходимое, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и приятным.
Вы насладитесь видами мегаполиса с воды, сделаете атмосферные фотографии и получите массу позитивных впечатлений. На борту есть всё необходимое, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и приятным.
Описание экскурсии
Водная прогулка начнётся от причала «Крымский мост». Вы полюбуетесь красотой набережных и проплывающих мимо кораблей. Пройдёте под столичными мостами и увидите такие достопримечательности:
- Новодевичий монастырь в стиле московского барокко
- Стадион «Лужники» — самый вместительный в Восточной Европе
- Воробьёвы горы — один из семи холмов Москвы
- Монументальный Дом Правительства Российской Федерации
- Площадь Евразии на берегу реки
- Небоскрёбы Москва-Сити — символ новой эпохи в развитии города
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Легенда». Есть аудиосистема, кафе-бар, кондиционер. Можно проходить с коляской
- Продолжительность прогулки — 1 час 10 минут
- На борт запрещено проносить продукты и безалкогольные напитки, но можно взять алкоголь (кроме пива) с чеком из магазина. Количество — не более одной бутылки крепкого напитка на двух человек. Посуда не предоставляется
- При неблагоприятных погодных условиях маршрут может быть изменён
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|790 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет
|590 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
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