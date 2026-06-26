Поднимитесь на высоту 337 метров и взглянете на Москву с одной из лучших смотровых площадок города.
Вы узнаете историю строительства Останкинской башни, познакомитесь с её инженерными секретами и увидите столицу во всей её масштабности.
После экскурсии можно самостоятельно провести время на смотровой площадке или посетить ресторанный комплекс.
Вы узнаете историю строительства Останкинской башни, познакомитесь с её инженерными секретами и увидите столицу во всей её масштабности.
После экскурсии можно самостоятельно провести время на смотровой площадке или посетить ресторанный комплекс.
Описание экскурсииМосква с высоты птичьего полёта Останкинская башня — один из самых узнаваемых символов столицы и самая высокая башня Европы. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей её создания, узнаете, какие инженерные решения позволили возвести уникальное сооружение высотой 540 метров, и подниметесь на знаменитую смотровую площадку. Вас ждут впечатляющие панорамы Москвы, интересные факты о работе телебашни и возможность увидеть город совершенно с другого ракурса. Как создавалась легенда На первом этаже башни находится музей, где вы познакомитесь с историей строительства и узнаете, почему объект появился именно здесь, а не в центре Москвы. Мы поговорим о выдающемся инженере Николае Никитине, который разработал проект башни всего за несколько дней, разберёмся, почему конструкция остаётся устойчивой несмотря на свою высоту, и выясним, какие задачи она выполняет сегодня. Вы также узнаете о «музыке ветра», рекордах, установленных на башне, и других необычных фактах из её истории. Панорама столицы с высоты 337 метров На скоростном лифте мы поднимемся на смотровую площадку, расположенную на высоте 337 метров. Отсюда открываются виды на ВДНХ, сталинские высотки, храмы, парки, главные магистрали и другие знаковые объекты столицы. Самые смелые смогут пройти по стеклянному полу и сделать эффектные фотографии. После экскурсии останется свободное время для самостоятельного осмотра и посещения ресторанного комплекса с вращающимся полом. Важная информация:
- Входные билеты приобретаются самостоятельно на официальном сайте телебашни.
- Необходимо взять оригинал документа, удостоверяющего личность, НА КАЖДОГО посетителя.
- Для оформления пропусков и прохождения досмотра рекомендуется прибыть за 30 минут до начала сеанса.
- Льготные билеты оформляются только в кассах телебашни при предъявлении подтверждающих документов РФ.
- Дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане на телебашню не допускаются.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Останкино
- Панорама Москвы
- ВДНХ
- Сталинские высотки
- Храмы Москвы
- Парки Москвы
- Проспекты Москвы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n взрослый - 1900 рублей в будни, 2300 рублей в выходные/n льготный и детский - 1300 рублей в будние, 1500 рублей в выходные
- Входной билет для гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к2
Завершение: Улица Академика Королёва, 15к1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Входные билеты приобретаются самостоятельно на официальном сайте телебашни
- Необходимо взять оригинал документа, удостоверяющего личность, НА КАЖДОГО посетителя
- Для оформления пропусков и прохождения досмотра рекомендуется прибыть за 30 минут до начала сеанса
- Льготные билеты оформляются только в кассах телебашни при предъявлении подтверждающих документов РФ
- Дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане на телебашню не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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