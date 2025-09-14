Разгадайте подтексты привычного центра Москвы! Я расскажу, как воспринималась сексуальность в различных сословиях. Как гендерный порядок Российской империи привёл к беспорядкам и Великой революции. Вы узнаете о человеководстве в Советском Союзе и биополитике в постсоветской России.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Лубянка. Куда двигались по этой площади кликуши, а куда — курсистки-нигилистки? Почему это женское движение воспринималось властями с опаской? Есть ли связь между эпидемиями кликушества и эпидемиями доносов? И при чём здесь секс?
- Дом, в котором жил советский фантаст Иван Ефремов. Каким должен быть секс на коммунистической Земле?
- Хоральная синагога и Ивановский монастырь: секс через оптику мировых религий
- Особняк Морозовых в Трёхсвятительском: линзы гендера от «Что делать?» до «Усатого няня»
- Хитровка — дно Москвы. Секспросвет в крестьянской России и практики «подлых людей». Русский эротический фольклор
- Зарядье. Панорама российской сексуальности в живописи и в литературе
- Красная площадь и её интимные места
- Дом благородного собрания: Лев Толстой и двойные стандарты
- Большой театр. Танцует Айседора Дункан! Революция в танце и новая телесность
- «Детский мир» и «Империя абортов». Ещё одна панорама — на этот раз биополитики от А. Коллонтай и до наших дней
Вы узнаете:
- Как плюскать губами и почему кричат «Горько!»
- Отчего дворянки, рожавшие до 22 раз, вдруг заинтересовались контрацепцией
- Как в 19 веке называли альтушек и скуфов
- Куда смотрели юристы, врачи, поэты и политики, балансируя между «тьмой власти» наверху и «властью тьмы» внизу
- Что думал о «русском вопросе» З. Фрейд
- Почему произошёл бум проституции в «России, которую мы потеряли» и спад этого явления к 1930-м
- В какой психоаналитический детский дом-лабораторию водили своих детей И. Сталин и М. Фрунзе
- Какие сексуальные сценарии существовали в советское и постсоветское время
Кому подойдёт экскурсия
Эта прогулка для всех, кто способен любить. Информация на стыке антропологии, социологии, политологии, сексологии и философии, но без занудства. Интересно будет как искушённым путешественникам, так и тем, кто впервые в Москве, но хочет сразу погрузиться в суть жизни, текущей по кривым улочкам, проспектам и площадям великого города.
Организационные детали
- Экскурсия подходит только для взрослых и имеет ограничение 18+
- Без одежды не приходить! Деятельность общества «Долой стыд!» не получила одобрения наркома Н. А. Семашко. Обязательно захватите с собой чувства, важнейшее из которых — юмор!
- Если вы передвигаетесь на велосипеде, с удовольствием предложу вам расширенный веломаршрут
- Экскурсию для вас проведу я, без пяти минут консультант в сфере сексуальных отношений (секс-терапевт, 2 года обучения), фанат мир-системного анализа, клиодинамики и системной семейной терапии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Соловецкого камня на Лубянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 248 туристов
Приветствуем! Мы команда гидов — и не просто экскурсоводов, а гидов-переводчиков, привыкших работать с туристами из стран Третьего мира: диктаторами, наркобаронами, нефтяными магнатами, проклятыми поэтами и борцами за свободу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
14 сен 2025
Классная экскурсия, очень увлекательная, время пролетает незаметно. Маршрут, содержание, лексика, юмор- все на уровне!
Однозначно могу рекомендовать!
Однозначно могу рекомендовать!
Юлия
13 сен 2025
Виталий прекрасный рассказчик и три часа экскурсии пролетели абсолютно незаметно.
Виталий обладает невероятной эрудицией и умеет подать информацию живо, интересно и с тонким юмором.
А заявленная тема тем более требовала
"особого отношения" и
Виталий обладает невероятной эрудицией и умеет подать информацию живо, интересно и с тонким юмором.
А заявленная тема тем более требовала
"особого отношения" и
А
Андрей
9 сен 2025
Благодарим за великолепную экскурсию!
Нашим экскурсоводом был Виталий, настоящий профессионал, влюблённый в своё дело. Он сумел показать привычные места совершенно с другой стороны, открыл множество интересных деталей, о которых раньше даже
Нашим экскурсоводом был Виталий, настоящий профессионал, влюблённый в своё дело. Он сумел показать привычные места совершенно с другой стороны, открыл множество интересных деталей, о которых раньше даже
Н
Надежда
30 мар 2025
Экскурсия на одном дыхании! Чудесная богатая речь, несмотря на разнообразный материал, выстроенная канва повествования, юмор, тонкость подачи, несмотря на интимную тематику! Рекомендуем всей группой! Очень хочется, чтобы Виталий сделал вторую часть экскурсии, потому что, несмотря на то, что мы вышли за рамки времени, не хотелось останавливаться) завидую тем, кто попадёт в первый раз. .
