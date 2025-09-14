читать дальше

и военная тревога смешали все карты: наши соотечественники, привыкшие к отдыху за рубежом, стали открывать для себя Россию, а мы, гиды-переводчики, стали открывать для себя наших людей. И тут выяснилось, что наши путешественники, привыкшие к Европе и Азии, знают Москву не больше, чем иностранцы. Мы, переводчики, приободрились: ведь в отличие от обычных экскурсоводов, у нас есть навыки кросс-культурного общения, мир-системного анализа, глубинной антропологии, мы знаем, как подавать Москву тем, кто только что из Парижа или Барселоны. Без бесогонева и штампов… Оказалось, что это заходит не только иностранным элитариям, но и обычным русскоговорящим людям, которые хотят оставаться в тонусе и понимать Москву в мировом контексте.