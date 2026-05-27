Чтобы научиться подмечать характерные детали, понимать символы, характер мазка и настроение цвета на картинах мастеров 19–20 веков, отправимся в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Вместе с художниками мы пустимся на поиски новых форм, оценим смелые эксперименты авангарда и отдалимся от реальности в мир снов и символов.
В центре нашего внимания — 11 ключевых художников европейского искусства: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Анри Руссо, Василий Кандинский, Марк Шагал.
- почему Дега снова и снова обращался к теме балета
- какие события повлияли на формирование голубого периода Пикассо
- в чём различие между импрессионизмом и фовизмом
- почему пуантилисты создавали изображения с помощью точек
- зачем Моне писал один и тот же мотив при разном освещении
- почему Шагал начал изображать мир как пространство сна
- что такое синестезия и как она связана с живописью Кандинского
- какую работу Ван Гог завершил незадолго до своей смерти
- Билет нужно бронировать минимум за 2 недели, поскольку для проведения программы мы оформляем в музее специальную экскурсионную путёвку
- Билеты в музей включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
