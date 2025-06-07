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экспонаты. Что не понравилось: к озвучке некоторые вопросики) видно было, что читает непрофессионал. А я ожидала именно профессиональную озвучку. Интонацию хотелось поспокойнее, поразмеренней. Ну и конечно, без запинок((под конец они стали особенно заметны. Будто гид тоже устал за 2 часа) А так в целом всё хорошо! Спасибо за экскурсию и погружение в искусство!