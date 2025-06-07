Билеты
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения
Начало: Около Государственного музея изобразительных искус...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1690 ₽ за билет
Билеты
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
Завтра в 11:00
4 июл в 11:00
13 100 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Перенестись в Голландию 17 века и узнать, как ее история и быт преломлялись в искусстве
Начало: Кропоткинская
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2025Отличный аудиогид.
- ЕЕлена5 августа 2024Экскурсовод честно отработал тематику экскурсии, с точки зрения организации - вопросов нет. Но хотелось бы больше вовлеченности в предлагаемый материал, больше интересных запоминающихся фактов, моментов. В целом, экскурсия рассчитана на среднего, не искушенного зрителя.
- ЮЮлия24 июля 2024Спасибо за отличную экскурсию! Получили огромное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов Ирины. Однозначно всем рекомендую для знакомства с импрессионизмом! После экскурсии появилось желание углубиться в эту тему.
- ССветлана23 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Я получила истинное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов гида.
- ВВладимир4 марта 2024Всё было замечательно и интересно,хотелось бы вероятно экскурсию подлиннее)
- ККирилл9 января 2024Михаил - прекрасный экскурсовод, наши ожидания по подаче материала и вовлеченности совпали с реальностью! Побольше бы таких экскурсоводов!
- ООльга20 декабря 2023Посетили с внуком 14 лет экскурсию "Пушкинский музей: скромное обаяние "малых голландцев" в изложении экскурсовода Михаила. Очень интересная, содержательная и
- ННаталья10 декабря 2023Что понравилось: насыщенно информацией и интересными фактами. Только главное, без лишних подробностей. Навигация - хорошо. В основном, без проблем находила
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в Пушкинский музей»
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