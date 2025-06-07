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Билеты в Пушкинский музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Пушкинский музей» в Москве, цены от 1690 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
2.5 часа
4 отзыва
Билеты
Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
Проследить историю искусства от античных цивилизаций до эпохи Просвещения
Начало: Около Государственного музея изобразительных искус...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1690 ₽ за билет
Импрессионисты в Пушкинском музее
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Импрессионисты в Пушкинском музее
Поговорить о судьбах знаменитых художников и научиться понимать, где Моне, а где Мане
Начало: У музея
Завтра в 11:00
4 июл в 11:00
13 100 ₽ за всё до 5 чел.
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
1 час
6 отзывов
Билеты
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Перенестись в Голландию 17 века и узнать, как ее история и быт преломлялись в искусстве
Начало: Кропоткинская
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
    Отличный аудиогид.
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Импрессионисты в Пушкинском музее
    Экскурсовод честно отработал тематику экскурсии, с точки зрения организации - вопросов нет. Но хотелось бы больше вовлеченности в предлагаемый материал, больше интересных запоминающихся фактов, моментов. В целом, экскурсия рассчитана на среднего, не искушенного зрителя.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Импрессионисты в Пушкинском музее
    Спасибо за отличную экскурсию! Получили огромное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов Ирины. Однозначно всем рекомендую для знакомства с импрессионизмом! После экскурсии появилось желание углубиться в эту тему.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Импрессионисты в Пушкинском музее
    Спасибо за замечательную экскурсию! Я получила истинное удовольствие как от самих произведений искусства, так и от рассказов гида.
  • В
    Владимир
    4 марта 2024
    Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
    Всё было замечательно и интересно,хотелось бы вероятно экскурсию подлиннее)
  • К
    Кирилл
    9 января 2024
    Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
    Михаил - прекрасный экскурсовод, наши ожидания по подаче материала и вовлеченности совпали с реальностью! Побольше бы таких экскурсоводов!
  • О
    Ольга
    20 декабря 2023
    Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
    Посетили с внуком 14 лет экскурсию "Пушкинский музей: скромное обаяние "малых голландцев" в изложении экскурсовода Михаила. Очень интересная, содержательная и
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    познавательная экскурсия! Михаил — экскурсовод-историк — он рассказал нам, каким образом исторические события определяют образность произведений искусства. Подробно разобрал символику нескольких полотен, объяснил разницу между голландской и фламандской живописью. В рассказе Михаила были новые факты и для меня, человека уже немного знакомого с темой, и для внука, который в том числе узнал из экскурсии, почему Пётр I был очарован Голландией. Горячо рекомендую посетить!

  • Н
    Наталья
    10 декабря 2023
    Впервые в Пушкинском музее: аудиоэкскурсия + билет
    Что понравилось: насыщенно информацией и интересными фактами. Только главное, без лишних подробностей. Навигация - хорошо. В основном, без проблем находила
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    экспонаты. Что не понравилось: к озвучке некоторые вопросики) видно было, что читает непрофессионал. А я ожидала именно профессиональную озвучку. Интонацию хотелось поспокойнее, поразмеренней. Ну и конечно, без запинок((под конец они стали особенно заметны. Будто гид тоже устал за 2 часа) А так в целом всё хорошо! Спасибо за экскурсию и погружение в искусство!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в Пушкинский музей»

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  3. Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Билеты в Пушкинский музей" можно забронировать 3 экскурсии от 1690 до 13 100. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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