Описание

Необычное зрелище шлюзования с борта теплохода, а также устройство и работа шлюза вблизи, с моста над шлюзовыми воротами. Теплоходная прогулка по самому живописному маршруту с капитанским обедом на палубе, и эксклюзивная экскурсия в уникальный музей Истории Канала им. Москвы. Увлекательный рассказ и невероятные, завораживающие зрелища! Можете ли вы поверить, что в начале тридцатых годов прошлого века Москва-реку в районе Кремля можно было перейти вброд? И если бы не строительство грандиозного Канала им. Москвы, буквально влившего живые волжские воды в иссыхающее русло Москвы-реки и напитавшего живительной влагой обширные подмосковные водохранилища, судьба самого колоссального мегаполиса страны была бы весьма туманной… Наше уникальное путешествие – это увлекательный экскурс в историю главной водной артерии нашего города, это великолепные виды с борта красавца-теплохода и близкое знакомство с работой мощных «клапанов» этой артерии – московских шлюзов. Украшением программы станет 3-х часовая прогулка на теплоходе по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам. А уникальная возможность насладиться редким, если не сказать экзотическим, зрелищем шлюзования «изнутри», нам представится на борту красавца-теплохода при прохождении одного из самых красивых щлюзов канала им. Москвы. Шлюз в Икше не только уникальное гидротехническое сооружение, но и великолепный архитектурный шедевр сталинского «ампира». Невероятное зрелище и чудесные фотокадры! Берега водоемов очень живописны, зеркальная гладь воды завораживает, а из кают-компании доносится запах ухи. Обед от капитана с рюмочкой настойки будет как нельзя кстати. На корабле звучит музыка, все желающие смогут потанцевать или просто приятно провести время. Эксклюзивная «изюминка» нашего путешествия – посещение музея истории Канала им. Москвы. Здесь нас ждет погружение в историю строительства этого невероятного для своего времени гидротехнического сооружения, и масса правдивых, трагических, «закрытых» до недавнего времени подробностей постройки «Сталинского зеркального моста». Оценить масштабы этого сооружения помогут детали гигантских шлюзовых насосов и воротных агрегатов, которые не поместились в здании музея и хранятся снаружи. И, если нам повезет, экскурсию проведет сама основательница и хранительница музея, старейшая сотрудница канала им. Москвы, и непосредственная участница трагических событий его истории… Завораживающее чудо «живой воды», ее мощи и силы, невероятные перспективы и живописные виды, масса новых знаний и сотни великолепных фотоснимков – отличная альтернатива скучным выходным в городе! Важная и полезная информация: -В целях безопасности просьба внимательно слушать правила поведения пассажиров в рейсе; -Не разрешена посадка детей дошкольного возраста вдоль бортов; -Проносить и употреблять свои продукты и напитки на борту теплохода не разрешено. Все посадочные места расположены в закрытых салонах теплохода. Также есть открытая палуба, куда могут выйти все желающие. Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Круиз может быть отменен организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.