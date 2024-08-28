Мы поговорим о богатейших людях столицы, которые посвятили себя искусству. Я расскажу, как можно строить заводы-пароходы и при этом очень любить живопись. Покажу дома, где собиралось высшее общество и хранились шедевры. И объясню, какую роль личность играет в глобальной истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спрятанный от глаз прохожих особняк Сергея Щукина
- Роскошный дворец Михаила Морозова в стиле неогрек, где собиралось высшее общество
- Мастерскую Анны Голубкиной, где она жила и работала после возвращения из Франции
- Мужскую гимназию, традиции которой бережно сохраняются до сих пор
- Особняк Ивана Морозова, ставший домом для сотен произведений искусств
И узнаете:
- В чём заключался секрет долголетия Щукина
- Как жилось в Москве ученице Огюста Родена и что стало с её наследием
- Чем русские авангардисты обязаны московским коллекционерам
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Знаменка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aminat — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте, мои дорогие любители Москвы и её тайн. Я научу вас рассматривать столицу в различных культурных срезах. Я историк, искусствовед, дипломированный гид и специалист в области туризма и путешествий. На экскурсии я покажу и расскажу, почему считаю Москву лучшим городом на Земле.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 авг 2024
Спасибо Аминат за новые знания и впечатления. . Было интересно побывать в неочевидных местах в центре города, узнать историю зданий и людей, проживающих в них.
Очень трогательно, что тема экскурсии перекликается с историей семьи самой Аминат.
Очень трогательно, что тема экскурсии перекликается с историей семьи самой Аминат.
М
Мария
20 авг 2024
Москва - прекрасна и красива. Прошлись по центру в хорошей компании, и обогатились новыми знаниями. Спасибо Амине.
Тамара
16 авг 2024
Благодарю Аминат за насыщенный рассказ!
За столько лет жизни в Москве я ни разу не ходила такими тропами, какие прошли мы. Город открылся с другой стороны. Каждое здание, переулок хранят в себе глубокую историю. Люди, события — ожили на миг нашей прогулки.
Рада, что мне удалось чуть больше узнать обо всем этом ☺️
За столько лет жизни в Москве я ни разу не ходила такими тропами, какие прошли мы. Город открылся с другой стороны. Каждое здание, переулок хранят в себе глубокую историю. Люди, события — ожили на миг нашей прогулки.
Рада, что мне удалось чуть больше узнать обо всем этом ☺️
Входит в следующие категории Москвы
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