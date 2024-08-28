Спасибо Аминат за новые знания и впечатления. . Было интересно побывать в неочевидных местах в центре города, узнать историю зданий и людей, проживающих в них. Очень трогательно, что тема экскурсии перекликается с историей семьи самой Аминат.

Тамара

Благодарю Аминат за насыщенный рассказ!



За столько лет жизни в Москве я ни разу не ходила такими тропами, какие прошли мы. Город открылся с другой стороны. Каждое здание, переулок хранят в себе глубокую историю. Люди, события — ожили на миг нашей прогулки.

Рада, что мне удалось чуть больше узнать обо всем этом ☺️