Вы прогуляетесь от легендарного Пушкинского музея и арт-пространства ГЭС-2 до Третьяковской галереи. Узнаете истории коллекционеров и архитекторов. И увидите, как формировались крупнейшие собрания искусства России.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Погружение в историю московских музеев: от первых коллекционеров до масштабных культурных проектов 21 века.
- Прогулка по кварталу вокруг Пушкинского музея: 16 зданий, включая старинные особняки и новейшие корпуса.
- Знакомство с домом культуры ГЭС-2, арт-пространством будущего и скандальной скульптурой Урса Фишера.
- Маршрут вдоль Москвы-реки к Третьяковской галерее и Новой Третьяковке: откроем неизвестные страницы из их прошлого.
- Погружение в историю: обсудим, кто и зачем строил здания для великих музеев и как формировались коллекции мирового уровня.
- Памятные архитектурные и культурные объекты: Оружейная палата, Дом на набережной, Стрелецкие палаты, музей семьи Третьяковых и другие.
Вы узнаете:
- Какое здание стало первым музеем Москвы.
- Где хранилась знаменитая Румянцевская коллекция.
- Кому первому в голову пришла идея собирать картины русских художников.
- Почему здание Новой Третьяковки строилось 20 лет.
- В каком музее император лично осматривал каждый сантиметр экспозиции.
- Кто из советских писателей не хотел, чтобы в его честь была названа улица.
- Кто обманул Павла Третьякова при покупке первых картин.
- Кем была Лиза Тёмкина.
- Где находилось первое здание музея Оружейной палаты.
Организационные детали
- Все музеи осматриваются снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес.
