Музейная миля Москвы: экскурсия, вдохновлённая искусством

Пройти по следам великих художников и коллекционеров
Вы прогуляетесь от легендарного Пушкинского музея и арт-пространства ГЭС-2 до Третьяковской галереи. Узнаете истории коллекционеров и архитекторов. И увидите, как формировались крупнейшие собрания искусства России.
Описание экскурсии

  • Погружение в историю московских музеев: от первых коллекционеров до масштабных культурных проектов 21 века.
  • Прогулка по кварталу вокруг Пушкинского музея: 16 зданий, включая старинные особняки и новейшие корпуса.
  • Знакомство с домом культуры ГЭС-2, арт-пространством будущего и скандальной скульптурой Урса Фишера.
  • Маршрут вдоль Москвы-реки к Третьяковской галерее и Новой Третьяковке: откроем неизвестные страницы из их прошлого.
  • Погружение в историю: обсудим, кто и зачем строил здания для великих музеев и как формировались коллекции мирового уровня.
  • Памятные архитектурные и культурные объекты: Оружейная палата, Дом на набережной, Стрелецкие палаты, музей семьи Третьяковых и другие.

Вы узнаете:

  • Какое здание стало первым музеем Москвы.
  • Где хранилась знаменитая Румянцевская коллекция.
  • Кому первому в голову пришла идея собирать картины русских художников.
  • Почему здание Новой Третьяковки строилось 20 лет.
  • В каком музее император лично осматривал каждый сантиметр экспозиции.
  • Кто из советских писателей не хотел, чтобы в его честь была названа улица.
  • Кто обманул Павла Третьякова при покупке первых картин.
  • Кем была Лиза Тёмкина.
  • Где находилось первое здание музея Оружейной палаты.

Организационные детали

  • Все музеи осматриваются снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

