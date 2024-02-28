Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Индивидуальная экскурсия в Москве

Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса

Вы осмотрите архитектуру старинных усадеб, в которых жили знаменитые меценаты и коллекционеры.

Я объясню, зачем они собирали произведения искусства, почему тратили деньги на строительство школ и больниц и что ещё сделали для города. Покажу фотографии известных картин и расскажу, за какой работой Цветков охотился 20 лет.
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Ближайшие даты:
28
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Дом Арсения Морозова в мавританском стиле. Здание было построено на удачу, но удачу своему владельцу так и не принесло.
  • Усадьба Щукиных. Я расскажу о Сергее Щукине, который благодаря своему невероятному творческому чутью покупал картины неизвестных художников и всегда попадал в точку.
  • Музей шахмат. Вы услышите, кто жил в этом доме раньше и как он стал музеем.
  • Дом Сергея Третьякова. Вы узнаете, как Сокольничья роща благодаря меценату стала Москвой и как появилась Третьяковская галерея.
  • Особняк Ивана Цветкова, где долгое время после революции располагалась картинная галерея

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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