Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Вы осмотрите архитектуру старинных усадеб, в которых жили знаменитые меценаты и коллекционеры.
Я объясню, зачем они собирали произведения искусства, почему тратили деньги на строительство школ и больниц и что ещё сделали для города. Покажу фотографии известных картин и расскажу, за какой работой Цветков охотился 20 лет.
Я объясню, зачем они собирали произведения искусства, почему тратили деньги на строительство школ и больниц и что ещё сделали для города. Покажу фотографии известных картин и расскажу, за какой работой Цветков охотился 20 лет.
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Описание
Что вас ожидает
- Дом Арсения Морозова в мавританском стиле. Здание было построено на удачу, но удачу своему владельцу так и не принесло.
- Усадьба Щукиных. Я расскажу о Сергее Щукине, который благодаря своему невероятному творческому чутью покупал картины неизвестных художников и всегда попадал в точку.
- Музей шахмат. Вы услышите, кто жил в этом доме раньше и как он стал музеем.
- Дом Сергея Третьякова. Вы узнаете, как Сокольничья роща благодаря меценату стала Москвой и как появилась Третьяковская галерея.
- Особняк Ивана Цветкова, где долгое время после революции располагалась картинная галерея
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 423 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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