Переделкино стало символом литературной эпохи, культурным кодом советского времени.
Здесь, среди елей и узких дорожек, текли совсем другие часы: медленные, задумчивые, словно перестук печатной машинки. Я проведу вас по аллеям писательского посёлка, расскажу о судьбах тех, кого называли небожителями. И расшифрую оставленные ими на полях истории ремарки.
Здесь, среди елей и узких дорожек, текли совсем другие часы: медленные, задумчивые, словно перестук печатной машинки. Я проведу вас по аллеям писательского посёлка, расскажу о судьбах тех, кого называли небожителями. И расшифрую оставленные ими на полях истории ремарки.
Описание экскурсии
В Переделкине каждый дом — как живая рукопись. Здесь писали о войне и любви, о детстве и смерти, о честности и борьбе за истину — и делали это так, как подсказывает совесть, а не ведомственная инструкция. Со мной вы убедитесь, что Переделкино — это не просто точка на карте. И не музей. А особое состояние духа и души.
Вы увидите:
- Писательские дачи, хранящие атмосферу советской эпохи
- Дом Бориса Пастернака, где он создавал «Доктора Живаго»
- Площадку, где собирались гости Корнея Чуковского и играли дети
- Сквер Пастернака и тот самый киоск «Пиво-воды»
- Уединённые дорожки и дворики, по которым ходили Тарковский, Заболоцкий, Инбер
- Дом, ставший прообразом для «Жди меня»
- Писательский некрополь и храм-терем с фарфоровыми куполами
- Места, где бывали Лиля Брик, Анна Ахматова и Константин Симонов
И узнаете:
- Почему именно в Переделкине поселили «инженеров человеческих душ»
- Кто из писателей сумел остаться верным себе в сложные времена
- Какие женщины вдохновляли поэтов и становились их внутренними якорями
- Истории о творчестве, дружбе, долге — и конфликтах между ними
- Как детские травмы Пастернака повлияли на его стихи и философию
- Кто скрывал самый известный конфликт с властью и как он отразился на судьбах
- Что объединяло совершенно разных авторов — от Чуковского до Симонова
Организационные детали
- Для вашего комфорта прогулка проходит с использованием радиогидов
- Все объекты осматриваем снаружи
- Программа и маршрут рассчитаны на взрослую аудиторию. Можно взять с собой детей-подростков. Малышам будет тяжело (сложные темы, длинные пешие переходы)
в среду и субботу в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Патриаршем подворье в Переделкине
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 236 туристов
Добрый день! Я Багирова Гуля. Историк, психолог, писатель и поэт. Очень люблю свой город и могу говорить о нём бесконечно! Для меня знание истории — это главный момент в самопознании
Входит в следующие категории Москвы
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