Дом на набережной — символ своей эпохи. Здесь переплетались судьбы и рождались легенды. Вы пройдёте по его дворам и попадёте в одну из квартир. Услышите, как жила советская элита, кто создал этот дом и почему он сыграл роковую роль для многих жильцов. А с балкона вам откроется вид на Кремль и Замоскворечье.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальная однокомнатная квартира на 10 этаже

Мы расположимся на уютных диванах и поговорим о судьбе архитектора Бориса Иофана. Также я расскажу, как создавался первый элитный жилой комплекс СССР, кто его населял и почему этот адрес — Серафимовича, 2 — стал символом эпохи и трагедии.

Вид с высоты

Вы сможете выйти на огромный балкон-солярий и полюбоваться панорамой исторического центра Москвы.

Прогулка по дворам и тайнам прошлого

Вторая часть экскурсии пройдёт на улице. Мы прогуляемся по дворам Дома, увидим прачечную, столовую диетического питания, детский сад, расположенный на 11 этаже. Обсудим возрождение ГЭС-2, заглянем в палаты Аверкия Кириллова и разберёмся, как Дом на набережной стал символом своего времени.

На экскурсии вы узнаете:

зачем построили Дом правительства

почему архитектором стал Борис Иофан и как он пережил репрессии

чем уникален спортивный зал в Доме ЦИК и СНК

кто такой Лёва Федотов и как он предсказал ход ВОВ

какие истории любви и трагедии разворачивались в стенах

Организационные детали