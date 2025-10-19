Мои заказы

Экскурсия по Дому на набережной с его жителем + выход на панорамную крышу

Узнать, как в стенах знаменитого здания создавалась история
Дом на набережной — символ своей эпохи. Здесь переплетались судьбы и рождались легенды. Вы пройдёте по его дворам и попадёте в одну из квартир.

Услышите, как жила советская элита, кто создал этот дом и почему он сыграл роковую роль для многих жильцов. А с балкона вам откроется вид на Кремль и Замоскворечье.
4.8
7 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Уникальная однокомнатная квартира на 10 этаже

Мы расположимся на уютных диванах и поговорим о судьбе архитектора Бориса Иофана. Также я расскажу, как создавался первый элитный жилой комплекс СССР, кто его населял и почему этот адрес — Серафимовича, 2 — стал символом эпохи и трагедии.

Вид с высоты

Вы сможете выйти на огромный балкон-солярий и полюбоваться панорамой исторического центра Москвы.

Прогулка по дворам и тайнам прошлого

Вторая часть экскурсии пройдёт на улице. Мы прогуляемся по дворам Дома, увидим прачечную, столовую диетического питания, детский сад, расположенный на 11 этаже. Обсудим возрождение ГЭС-2, заглянем в палаты Аверкия Кириллова и разберёмся, как Дом на набережной стал символом своего времени.

На экскурсии вы узнаете:

  • зачем построили Дом правительства
  • почему архитектором стал Борис Иофан и как он пережил репрессии
  • чем уникален спортивный зал в Доме ЦИК и СНК
  • кто такой Лёва Федотов и как он предсказал ход ВОВ
  • какие истории любви и трагедии разворачивались в стенах

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию, но будет интересна также детям от 14 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 967 туристов
Когда рассказываю о Доме, об усадьбе Аверкия Кириллова, о ДК ГЭС-2, то я рассказываю и свою историю. Потому что со всеми этими объектами меня связывают личные отношения. Больше половины своей
читать дальше

жизни я живу в этом Доме, и вы узнаете, как я в нем оказался, с какими жителями у меня были особо доверительные отношения, какие интересные факты связывают меня с усадьбой Аверкия Кириллова, с ДК ГЭС-2 и фабрикой «Красный Октябрь». Именно поэтому это место для меня так дорого, и я ощущаю себя его частью.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
Марина
Марина
19 окт 2025
Очень давно я хотела побывать в доме на набережной. Для меня он - символ эпохи. Когда гуляешь вокруг него или видишь с противоположной стороны реки, возникают противоречивые чувства: с одной
читать дальше

стороны, хочется любоваться архитектурой, с другой - начинаешь вспоминать мрачную историю этого дома. С этой экскурсией я получила возможность переместиться во времени, мысленно представить жильцов прошлой эпохи. Они вершили историю: творили, спасали людей, руководили страной. Мне кажется, нет больше такого дома, где бы жило такое количество незаурядных личностей. Многих из жителей репрессировали, но память о них осталась. Павел рассказал нам очень много интересной и познавательной информации. Очень тронуло знакомство с милейшим жителем этого дома: нас гостеприимно встретили, предложили чай, кофе. Мы были в квартире, прочувствовали на себе эту атмосферу. Огромный восторг, шквал эмоций вызвал у нас вид с балкона. Огромная смотровая площадка с наикрасивейшим видом Кремля и его окрестностями! Сердце Москвы! Это останется в памяти навсегда! Огромное спасибо Павлу и его другу за уникальную возможность окунуться в историю!!! ❤❤❤👍👍👍

Павел
Павел
Ответ организатора:
Очень рад, что вам понравилось!
Ирина
Ирина
11 окт 2025
Дом на набережной - совершенно особое историческое место в Москве. На фоне новаторской архитектуры и новых принципов общежития Дом полон героических и трагических историй и судеб. От этой экскурсии многого ждёшь. Тот факт, что экскурсия включает визит в частную квартиру, дорогого стоит. И всё же цена экскурсии неоправданно завышена.
Павел
Павел
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина, мне очень жаль, что у вас осталось такое впечатление. Стоимость этой экскурсии обусловлена тем, что включает в себя
читать дальше

аренду уникальной квартиры, с балкона - солярия которой, открывается панорама Кремля. Как альтернатива этой экскурсии у меня есть и другая, бюджетная экскурсия по Дому, которая проходит только улице.

Дмитрий
Дмитрий
5 окт 2025
Рассказ Павла Петровича увлекательный благодаря его искреннему интересу к истории и большому жизненному опыту и широкому кругозору. Экскурсия запомнится возможностью зайти внутрь этого уникального дома и попить чай в квартире с шикарным видом на Кремль. Павел Петрович живёт в доме почти 4 десятка лет, знает много историй, связанных с его жильцами. Рекомендую!
Г
Галина
2 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Павел много всего нам рассказал и показал. Мы побывали в самом Доме на набережной и погуляли вокруг. И везде узнавали много нового и интересного. Очень богатая история у
читать дальше

этого здания. Вид с "балкона" потрясающий! Как открытка! А теперь нас ждет продолжение. Ведь Павел выдал нам целый список литературы и фильмов по теме! ☺️ Мы все четверо очень довольны проведенным временем!

Ирина
Ирина
30 июн 2025
Великолепная экскурсия! Искренняя благодарность Павлу!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Павлу Петровичу за потрясающую экскурсию! Это был не просто рассказ о Дому на Набережной, а настоящее погружение в историю, наполненное
читать дальше

интересными фактами, живыми историями и искренней любовью к своему делу.
Павел - профессионал с большой буквы! Он отвечал на все наши вопросы и умело создавал очень дружескую атмосферу делая экскурсию по-настоящему особенной. Мы узнали столько нового, получили массу положительных эмоций и ушли с ощущением, что открыли для себя Москву с новой стороны.
Отдельное спасибо за индивидуальный подход, внимание к деталям и теплоту общения. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям и с радостью вернёмся на другие экскурсии!
Спасибо за незабываемый опыт!

Э
Элла
18 июн 2025
Замечательная экскурсия, проведённая с любовью к Москве. Полное погружение в историю дома и его обитателей. Увлекательный рассказ экскурсовода, иллюстрированный редкими фотографиями. Нам выдалась уникальная возможность посетить квартиру в этом доме и почувствовать его атмосферу. И, конечно, солярий на крыше- наша любовь😀 Благодарим Павла за этот прекрасный летний вечер в Москве.
Александра
Александра
6 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность Павлу за прекрасную экскурсию. Экскурсия шикарная, а выход на балкон и вид на Москву — это нечто невероятное, что дарит незабываемые эмоции и впечатления.
Спасибо за интересную
читать дальше

беседу, наполненную фактами и событиями из жизни легендарных людей, с которыми вы были лично знакомы. Вы профессионал своего дела. Желаю вам удачи.
Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Экскурсия с Павлом проходит как прогулка со старым добрым другом.

