Отправляемся в «Переславскую Венецию»! Мы непременно погуляем по древней Рыбной слободе, посетим великолепный храм-корабль на берегу Стрелки Плещеева озера, поднимемся на великие земляные валы, перенесемся на несколько веков назад в Горицком монастыре и посетим необыкновенный сад-дендрарий имени Харитонова. А еще непременно попробуем «царскую сельдь» — ряпушку.
Описание экскурсииПутешествие в Переславскую Венецию Переславль-Залесский — городок совсем крохотный и уютный, сразу и не поверишь, что некогда он входил в тройку самых крупных и важных городов Руси! Он расположился сразу на двух водных артериях, по берегам обширного озера Плещеево и извилистой реки Трубеж, которая украшена многочисленными мостиками. С легкой руки приезжих живописцев эти дивной красоты места называют не иначе, как «Переславская Венеция». При въезде в Переславль-Залесский гостей встречает грандиозный ансамбль Горицкого монастыря. Мы непременно перенесемся в давние времена, знакомясь с великолепным архитектурным ансамблем. Дендриологический парк и прогулка по городу Напротив монастыря весьма символично расположился удивительный райский сад — уникальный дендрологический парк им. Харитонова. Мы погуляем по живописному обширному дендрарию с растениями со всего света, которые образуют волшебные ландшафты с прудиками, мостиками, изысканно оформленными зонами отдыха. После мы отправимся на дегустацию ряпушки под пиво или безалкогольный напиток. Перед отъездом прогуляемся по местной Красной площади и колоритной Рыбной слободе, а также посещение могучего храма Сорока Севастийских мучеников. На «посошок» заедем за французскими пирожными в кондитерскую La Forêt: ее владелец-француз сменил берега Франции на просторы Переславской Венеции. Важная информация: Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горицкий монастырь
- Дендрологический парк им. Харитонова
- Красная площадь
- Рыбная слобода
- Храм Сорока Севастийских мучеников
- Кондитерская La Forêt
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Обед - 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Свиблово, выход №3
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО
- Паспортные данные (серия, номер)
- Дату рождения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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