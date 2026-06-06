Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в «Переславскую Венецию»! Мы непременно погуляем по древней Рыбной слободе, посетим великолепный храм-корабль на берегу Стрелки Плещеева озера, поднимемся на великие земляные валы, перенесемся на несколько веков назад в Горицком монастыре и посетим необыкновенный сад-дендрарий имени Харитонова. А еще непременно попробуем «царскую сельдь» — ряпушку.

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Описание экскурсии Путешествие в Переславскую Венецию Переславль-Залесский — городок совсем крохотный и уютный, сразу и не поверишь, что некогда он входил в тройку самых крупных и важных городов Руси! Он расположился сразу на двух водных артериях, по берегам обширного озера Плещеево и извилистой реки Трубеж, которая украшена многочисленными мостиками. С легкой руки приезжих живописцев эти дивной красоты места называют не иначе, как «Переславская Венеция». При въезде в Переславль-Залесский гостей встречает грандиозный ансамбль Горицкого монастыря. Мы непременно перенесемся в давние времена, знакомясь с великолепным архитектурным ансамблем. Дендриологический парк и прогулка по городу Напротив монастыря весьма символично расположился удивительный райский сад — уникальный дендрологический парк им. Харитонова. Мы погуляем по живописному обширному дендрарию с растениями со всего света, которые образуют волшебные ландшафты с прудиками, мостиками, изысканно оформленными зонами отдыха. После мы отправимся на дегустацию ряпушки под пиво или безалкогольный напиток. Перед отъездом прогуляемся по местной Красной площади и колоритной Рыбной слободе, а также посещение могучего храма Сорока Севастийских мучеников. На «посошок» заедем за французскими пирожными в кондитерскую La Forêt: ее владелец-француз сменил берега Франции на просторы Переславской Венеции. Важная информация: Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.

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