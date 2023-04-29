Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
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Описание
Что вас ожидает
Заповедные Кондуки. В тульской деревне, среди равнинных среднерусских пейзажей вы обнаружите разноцветные пики Романцевских гор (высотой до 37 метров) и обширные Голубые озёра у их подножья. Погуляете по особо охраняемой территории и услышите историю появления природно-рукотворного чуда. Отдохнёте на пляжах с мягким светлым песком, искупаетесь в прозрачных водах озёр. И конечно, сможете устроить фотосессию, как на заморских курортах.
Древняя Кашира. На высоком правобережье красавицы-Оки вас будет ждать один из старейших городов Подмосковья. Вы познакомитесь с историей города. Оцените пейзажи извилистых улочек с колоритными домами. Увидите отреставрированные особняки, храмы и обновлённую Водонапорную башню. А с эффектной смотровой оцените виды на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу.
План путешествия
- Выезд из Москвы, путевая информация
- Кондуки
— прогулка к Романцевским горам и посещение Голубых озёр
— свободное время на пляжах Голубых озёр для отдыха и фотосессий
— обед
- Кашира, обзорная экскурсия
- Возвращение в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, экскурсионное сопровождение, билеты в заповедную зону Романцевские горы, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительно оплачивается: обед (по желанию) — 600 руб. /чел, оплачивается при бронировании экскурсии
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. м Каширская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.