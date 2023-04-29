Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область

Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой

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Приглашаем отправиться в группе до 40 человек в живописный уголок, который прозвали «Русским Бали» и «Тульским Марсом». Вы узнаете, как возникло это необычное для региона место. Вам покажут лучшие локации для снимков с высоты. В свободное время вы отдохнёте на песчаных пляжах и искупаетесь в бирюзовых озёрах. А на обратном пути посетите один из древнейших городов Подмосковья.
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Ближайшие даты:
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедные Кондуки. В тульской деревне, среди равнинных среднерусских пейзажей вы обнаружите разноцветные пики Романцевских гор (высотой до 37 метров) и обширные Голубые озёра у их подножья. Погуляете по особо охраняемой территории и услышите историю появления природно-рукотворного чуда. Отдохнёте на пляжах с мягким светлым песком, искупаетесь в прозрачных водах озёр. И конечно, сможете устроить фотосессию, как на заморских курортах.

Древняя Кашира. На высоком правобережье красавицы-Оки вас будет ждать один из старейших городов Подмосковья. Вы познакомитесь с историей города. Оцените пейзажи извилистых улочек с колоритными домами. Увидите отреставрированные особняки, храмы и обновлённую Водонапорную башню. А с эффектной смотровой оцените виды на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу.

План путешествия

  • Выезд из Москвы, путевая информация
  • Кондуки
    — прогулка к Романцевским горам и посещение Голубых озёр
    — свободное время на пляжах Голубых озёр для отдыха и фотосессий
    — обед
  • Кашира, обзорная экскурсия
  • Возвращение в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на туристическом автобусе, экскурсионное сопровождение, билеты в заповедную зону Романцевские горы, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
  • Дополнительно оплачивается: обед (по желанию) — 600 руб. /чел, оплачивается при бронировании экскурсии
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. м Каширская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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