Приглашаем отправиться в группе до 40 человек в живописный уголок, который прозвали «Русским Бали» и «Тульским Марсом». Вы узнаете, как возникло это необычное для региона место. Вам покажут лучшие локации для снимков с высоты. В свободное время вы отдохнёте на песчаных пляжах и искупаетесь в бирюзовых озёрах. А на обратном пути посетите один из древнейших городов Подмосковья.

Описание экскурсии

Заповедные Кондуки. В тульской деревне, среди равнинных среднерусских пейзажей вы обнаружите разноцветные пики Романцевских гор (высотой до 37 метров) и обширные Голубые озёра у их подножья. Погуляете по особо охраняемой территории и услышите историю появления природно-рукотворного чуда. Отдохнёте на пляжах с мягким светлым песком, искупаетесь в прозрачных водах озёр. И конечно, сможете устроить фотосессию, как на заморских курортах.

Древняя Кашира. На высоком правобережье красавицы-Оки вас будет ждать один из старейших городов Подмосковья. Вы познакомитесь с историей города. Оцените пейзажи извилистых улочек с колоритными домами. Увидите отреставрированные особняки, храмы и обновлённую Водонапорную башню. А с эффектной смотровой полюбуетесь видами на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу.

План путешествия

Выезд из Москвы, путевая информация

Кондуки

— прогулка к Романцевским горам и посещение Голубых озёр

— свободное время на пляжах Голубых озёр для отдыха и фотосессий

— обед

— прогулка к Романцевским горам и посещение Голубых озёр — свободное время на пляжах Голубых озёр для отдыха и фотосессий — обед Кашира, обзорная экскурсия

Возвращение в Москву

Организационные детали