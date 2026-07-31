Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Приглашаем отправиться в группе до 40 человек в живописный уголок, который прозвали «Русским Бали» и «Тульским Марсом». Вы узнаете, как возникло это необычное для региона место. Вам покажут лучшие локации для снимков с высоты. В свободное время вы отдохнёте на песчаных пляжах и искупаетесь в бирюзовых озёрах. А на обратном пути посетите один из древнейших городов Подмосковья.
Заповедные Кондуки. В тульской деревне, среди равнинных среднерусских пейзажей вы обнаружите разноцветные пики Романцевских гор (высотой до 37 метров) и обширные Голубые озёра у их подножья. Погуляете по особо охраняемой территории и услышите историю появления природно-рукотворного чуда. Отдохнёте на пляжах с мягким светлым песком, искупаетесь в прозрачных водах озёр. И конечно, сможете устроить фотосессию, как на заморских курортах.
Древняя Кашира. На высоком правобережье красавицы-Оки вас будет ждать один из старейших городов Подмосковья. Вы познакомитесь с историей города. Оцените пейзажи извилистых улочек с колоритными домами. Увидите отреставрированные особняки, храмы и обновлённую Водонапорную башню. А с эффектной смотровой полюбуетесь видами на Оку, Каширу и Белопесоцкий монастырь на другом берегу.
План путешествия
Выезд из Москвы, путевая информация
Кондуки — прогулка к Романцевским горам и посещение Голубых озёр — свободное время на пляжах Голубых озёр для отдыха и фотосессий — обед
Кашира, обзорная экскурсия
Возвращение в Москву
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, входные билеты в заповедную зону «Романцевские горы», радиогид с одноразовыми наушниками и проезд по платной скоростной магистрали М-4
На Романцевских горах — около 3 ч свободного времени (в зависимости от погодных условий). Место живописное, но инфраструктура развита слабо: берите коврики, дождевики, удобную обувь и воду. Есть киоски с мороженым и платные туалеты (за наличные)
Дополнительно оплачивается: обед (по желанию) — 950 ₽ с человека, оплачивается при бронировании экскурсии
При бронировании укажите, пожалуйста, свои паспортные данные
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. м Каширская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
было интересно взглянуть на необычный ландшафт)
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Л
Людмила
Отличная поездка в Кондуки! Комфортабельный автобус, информация во время поездки, маршрут в целом - оценка отлично. Даже непогода (обещанный мегаливень) не помешала впечатлениям от красивых видов Романцевских гор. В целом читать дальшеуменьшить
поездка прошла отлично. Впечатлили рассказы гида, увлекательно, информативно, интересно, доступно! Удобно составлен маршрут по Кашире, прошли пешком по улицам, узнала много нового о городе. Спасибо за познавательный фильм в конце поездки, в автобусе. Только хочется пожелать организаторам турпоездки точнее указывать место сбора. Геолокация, указанная в билете, не совпала с реальным местом, пришлось искать точку сбора самостоятельно (она оказалась на конечной остановке автобусов). Снижать за это оценку не буду.
+2
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А
Анастасия
Кондуки это красивое место со сказочно голубой водой, красивой местностью и живописными видами. По мимо экскурсии было свободное время - можно походить, погулять. На едине с природой побыть не получится, т. к много людей. Сама поездка мне понравилась. Рассказы экскурсовода было интересно слушать.
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, очень радуют и вдохновляют весь наш слаженный коллектив такие замечательные отзывы, а еще больше радует, что Вы хорошо отдохнули, напитались энергией и красотами уникального уголка нашей Родины! Ждем Вас снова!
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Светлана
Вчера были с сестрой на этой экскурсии - у нас был гид Петр - ему большое спасибо за организацию и интересные рассказы. Нам все очень понравилось.
Еще очень повезло с погодой читать дальшеуменьшить
☀️ и мы пожалели, что не взяли купальники и не смогли поэтому покататься на сапах (мы не ожидали, что будет так жарко и успели даже обгореть - так что совет даже если вам кажется, что погода дождливая - все равно возьмите и купальники и солнцезащитные кремы и обязательно берите наличку - немного на туалеты, свечи в храмах и тп).
Экскурсия у нас длилась чуть больше 12 часов - так как некоторые туристы опоздали и мы их ждали - но не смотря на это сама организация хорошая и любой человек может опоздать так что как по мне хорошо, что подождали;) хотя я лично немного устала, так что рассчитываете свои силы, если планируете эту поездку - но она действительно стоит того - озера безумно красивые 😍 а городок Кашира милый и интересный - так что смело всем рекомендую эту экскурсию особенно летом ☀️☀️☀️
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Александр
Отличная экскурсия. Интересные места, отлично организована, но запастись терпением, начало в 7 утра, в Москву вернётесь в 20-21 час. Плюс рассчитывайте свои силы, лазить придется по Романовским горам.
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, большое спасибо, что путешествуете с нами и делитесь своими впечатлениями, очень рады, что поездка к жемчужине Тульской земли — Голубым озерам в Кондуках Вам понравилось. С удовольствием предложим Вам новые путешествия, уверены, они будут такими же увлекательными!
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Ксения
Давно хотела посетить эту экскурсию. Организационные моменты были понятны, все хорошо. Само место просто великолепно. Чистая водичка, виды прекрасны. Единственное, в описании экскурсии было написано, что можно будет поплавать в озерах, но купание в этих местах запрещено. Но это никак не испортило впечатление от поездки
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